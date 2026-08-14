Paauglių siautėjimai – žingsnis iki tragedijos

Danės skvere – incidentas
Incidentas įvyko Danės skvere, netoli vaikų žaidimų aikštelės ir šokančio fontano. Klaipėdietė Daiva (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – I. K.) pasidalijo įvykio detalėmis.
„Penktadienio popietę su sūnumi ėjome pasivaikščioti iki Danės skvere esančios žaidimų aikštelės. Čia, kaip ir dažnai esant geram orui, buvo daug vaikų. Netrukus aplink zuiti pradėjo paaugliai. Du važiavo ant vieno paspirtuko, vienas jų – draugui už nugaros, be šalmo. Gerai, kad spėjau laiku sureaguoti ir patraukti savo vaiką iš kelio, nes šie po akimirkos būtų jį partrenkę ir, veikiausiai, net neatsigręžę, nuvažiavę. Jie važiavo labai dideliu greičiu, nepaisė, kad aplink yra daug mažų vaikų“, – pasakojo Daiva.
Moteriai žėrė įžeidimus
Tačiau viskas tuo nesibaigė. Paauglių veiksmai kartojosi. Jie zujo ir aplink kitus vaikus. Viena mama buvo su trimis vaikais ir bandė sudrausminti tuos pačius jaunuolius, bet nesėkmingai.
„Veiksmai kartojosi, jie net nemėgino sustoti. Tik vienas jų draugas, tas be šalmo, rėkė kitam, kad elgiasi blogai, kad žiūrėtų, kur važiuoja. Ne tik aš, bet ir kiti tėvai bandėme juos drausminti, bet šiems buvo nė motais. Netrukus man baigėsi kantrybė. Pasakiau, kad sustotų, nes noriu su jais pasikalbėti. Jie, aišku, nusprendė sprukti. Paauglių buvo visa grupelė. Vienas jų važinėjo krosiniu motociklu, būtent jis pradėjo mane sekti, klausė, ką aš jam padarysiu, rodė įvairius gestus. Buvau įpykusi ir išsigandusi, tad nusprendžiau kviesti policiją“, – dalijosi Daiva.
Nuotraukos – policijoje
Klaipėdietė sakė, kad tądien Danės skvere paspirtukais važinėjo ne tik vaikinai, bet ir merginos, o vienas jų, įžūliausias, važinėjo krosiniu motociklu.
Prieš atvykstant pareigūnams, moteris spėjo nufotografuoti paauglius, o šie, veikiausiai supratę, kad atvyks policininkai, nutarė sprukti.
„Atvykus policijai, paauglių nebebuvo, tad daviau pareigūnams nuotraukas, kurias buvau padariusi. Jie pripažino, kad Klaipėdoje tai didelė problema. Keista, kad tėvai savo atžaloms perka tokius daiktus ir visiškai negalvoja apie pasekmes. Manau, kad vaikai turėtų pirmiausia išklausyti pamokas, įgyti teisę vairuoti ir važiuoti tik tam leistinose vietose. Tikrai ne ten, kur žaidžia mažamečiai“, – pastebėjo klaipėdietė.
„Jiems galima viskas“
Moteris teigė, kad jaučia baimę dėl savo bei kitų vaikų saugumo viešosiose Klaipėdos erdvėse.
„Nesijaučiame saugūs eiti į viešąsias erdves su mažamečiais vaikais, nes niekada negali žinoti, iš kur išlįs koks nors paspirtukininkas. Jaunuoliai dabar nebijo elgtis įžūliai, įžeidinėti suaugusiuosius, nes mano, kad nieko jiems nebus. Blogiausia, kad suaugusieji prieš juos – bejėgiai. Jeigu bent piršteliu paliesi, nukentėsi pats, būsi apkaltintas smurtu prieš nepilnametį. O jiems galima viskas. Kažkoks absurdas“, – neabejojo Daiva.
Liepė trauktis iš kelio
Dar viena nemalonia situacija klaipėdiečiai dalijosi viešojoje erdvėje.
Feisbuko grupėje „Bandužiai–Mogiliovas–Laukininkai“ gyventojas nurodė, kad du paaugliai elektriniu motociklu važinėjo po pietinėje miesto dalyje esantį stadioną.
„Šitie „pacaniukai“ važinėja elektriniu motociklu po stadioną, daro visokias nesąmones, važiuoja ant vieno rato. Kaip ir nesvarbu, bet maži vaikai žaidžia tame pačiame stadione. Vienas vaikas paspyrė kamuolį, šis nuskrido į šoną. Vaikas bėgo jo pasiimti, tai tas, važiuodamas motociklu, vaikui signalizavo, kad trauktųsi iš kelio. Būtų jį nudaužęs“, – pasakojo klaipėdietis ir pridūrė, kad jaunuoliai į drausminimą nereagavo.
Daugelis klaipėdiečių buvo vieningi ir teigė, kad esant tokioms situacijoms reikėtų kviesti policiją.
Žmonės mano, kad kol nenutiko nelaimė, tol rimtesnių priemonių veikiausiai niekas nesiims.
Vyriškį apmėtė obuoliais
Jaunuolių elgesys šiurpino klaipėdiečius ne tik dėl neatsakingo važiavimo elektriniais paspirtukais ar motociklais.
Savaitgalį buvo užfiksuotas incidentas, kai 14–16 metų paaugliai, apsupę vyresnio amžiaus vyrą, vedžiojusį šunį, apmėtė jį obuoliais.
Pareigūnai nurodė, kad rugpjūčio 9 d. 18.27 val. buvo gautas pranešimas apie obuolius į asmenį Klaipėdoje, Šilutės pl., mėčiusius jaunuolius. Atvykę policijos pareigūnai jaunuolių nerado.
Įvykį matęs žmogus viešojoje erdvėje pasidalijo, kas tądien nutiko.
„Prie Šilutės pl. 88 namo, pievelėje, 14–16 metų jaunuoliai apsupo vieną vyrą, kuris vaikščiojo su šuniuku, ir mėtė į vyrą obuolius. Tai buvo daroma „iš jėgos“. Neabejoju, kad tam vyriškiui dar ir mėlynių liko. Obuolius skynėsi ten pat nuo laukinės obelies. Vieni sėdėjo, kiti dviračiais suko ratus, lakstė aplink, keikėsi. Einant link jų pradėjau filmuoti ir paskambinau policijai. Žinoma, pamatė, kad kalbu ir filmuoju, tad išsilakstė“, – nurodė klaipėdietis.
Už sudrausminimą – kerštas
Pasivijus nukentėjusį vyrą, paaiškėjo, kad tai – ne pirmas kartas, kai su juo jaunuoliai elgiasi brutaliai.
„Vieną kartą jis sudrausmino juos, kai jie mėtė obuolius į važiuojamąją kelio dalį Šilutės plente, o kitą kartą paprašė praleisti, nes paaugliai buvo užstatę praėjimą dviračiais, patys sėdėjo ant laiptų. Nuo to viskas ir prasidėjo. Sakė, kad policija buvo kviesta ir ne kartą, tik kol atvažiuoja, nieko nebelieka. Jie nieko nebijo, sako, kad policija jiems nieko nepadarys. Provokuoja, kad jis ką nors padarytų ir jį išvežtų“, – pasakojo klaipėdietis.
Buvo tikimasi, kad paviešinus šią istoriją ir nuotrauką, savo atžalas atpažins jų tėvai, o galbūt į viešumą dėmesį atkreips kiti paaugliai.
„Kitą kartą ten gali būti jūsų senelis, tėtis, brolis“, – nurodė klaipėdietis.
Turi prisiimti atsakomybę
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė nurodė, ką gali reikšti chuliganiškas vaikų elgesys.
„Chuliganiškas ar pavojingas vaikų elgesys viešose vietose visuomet kelia nerimą, tačiau kiekvieną situaciją svarbu vertinti individualiai. Vien iš tokio elgesio negalima daryti išvados, kad vaikas yra linkęs nusikalsti. Toks elgesys gali signalizuoti apie ribų tikrinimą, bendraamžių įtaką, emocinius sunkumus, dėmesio ar tinkamos suaugusiųjų priežiūros stoką. Vis dėlto tai nereiškia, kad toks elgesys yra pateisinamas – vaikai turi mokytis prisiimti atsakomybę už savo veiksmus“, – teigė G. Noliūtė.
Specialistės teigimu, pavieniai viešai aptarinėjami atvejai nereiškia, jog visi paaugliai elgiasi netinkamai. Daugelis vaikų vasarą leidžia atsakingai, tačiau kiekvienas viešosios tvarkos pažeidimas yra signalas, kad konkrečiam vaikui ar jo šeimai gali prireikti daugiau dėmesio ir pagalbos.
Elektrinis paspirtukas nėra žaislas.
Užfiksuoti 1 388 pažeidimai
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Virbauskas teigė, kad pareigūnai vykdo įvairias priemones, skirtas dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolei, Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų nustatymui ir užkardymui.
Pasak K. Virbausko, pirkdami elektrines mikrojudumo priemones, žmonės ne visada tinkamai įvertina jų technines charakteristikas ir atitiktis teisės aktų reikalavimams.
„Tėvai, prieš leisdami vaikui naudotis elektriniu paspirtuku ar kita elektrine mikrojudumo priemone, turėtų ne tik įvertinti vaiko amžių ir gebėjimą saugiai ją valdyti, bet ir pasidomėti konkrečios transporto priemonės techninėmis charakteristikomis bei jai taikomais reikalavimais. Policija atkreipia dėmesį, kad elektrinis paspirtukas nėra žaislas. Neatsakingas ir KET reikalavimų neatitinkantis važiavimas gali kelti realų pavojų tiek pačiam vairuotojui, tiek pėstiesiems“, – akcentavo K. Virbauskas.
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnų duomenimis, šįmet nuo sausio 1 d. iki liepos 31 d. visoje apskrityje jau užfiksuoti 1 388 KET pažeidimai, kuriuos padarė dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)