A. Pacevičiūtė: žmonių gerovei laiko negaila („Metų klaipėdietės“ rinkimai)

Apie darbą

Darbas man yra saviraiška, malonumas ir bendrystė. Mano darbo esmė yra vienyti įvairias bendruomenes per verslą, nes iš tikrųjų, kiek mes verslų turime, visi jie labai skirtingi (maitinimo, mados srityse), tad mes siekiame, kad tai būtų ne tik verslas, kuris neštų pelną, bet atneštų kažkokios naudos ir visuomeninėms organizacijoms, visuomenei bendrąja prasme, todėl mūsų siekis yra vienyti skirtingus verslus dėl bendrų tikslų ir pasiekimų.

Apie šeimą

Šeima yra man svarbiausias dalykas gyvenime, nes visos mano veiklos, mokslai ir darbai nebūtų įmanomi be šeimos, be jos palaikymo tiek iš mano tėvų pusės, tiek iš artimųjų – seserų, brolių, taip pat ir iš mano vyro. Šeima man yra viskas, į ją aš atsiremiu ir jos dėka pasiekiau gyvenime tiek, kad šią akimirką galėčiau sakyti, jog džiaugiuosi.

Tokie konkursai parodo, kad yra labai stiprių moterų Klaipėdoje, kurios veikia, kurios daro.

Apie pomėgius

Sportuoju ir aktyviai leidžiu laiką, labai domiuosi įvairiomis mokslo sritimis, gilinuosi, lankausi įvairiuose seminaruose, konferencijose, pati skaitau pranešimus, nes dėstytojavimas Klaipėdos universitete yra neatsiejama mano aistra, tai yra ne tiek darbas, bet labiau hobis. Universitete dėstau rinkodarą. Dar laisvalaikio neįsivaizduoju be susitikimų su draugais.

Apie Klaipėdą

Gimiau, užaugau, studijavau ir iki šiol gyvenu Klaipėdoje, tad esu tikroji klaipėdietė, kuriai rūpi miesto gyvenimas, nuolat domiuosi, kas čia vyksta. Su vyru po studijų likome čia, pradėjome darbuotis, sukūrėme šeimą. O turint vaikų, Klaipėda yra idealus miestas juos auginti. Man labai patinka, kad čia iš vieno taško į kitą galima nuvykti per 10 minučių, nėra didelių spūsčių, lengva derinti darbą ir įvairius vaikų būrelius. Tai yra ramus šeimyninis miestas, turintis savo įvaizdį. Gal kartais iš jauno žmogaus perspektyvos Klaipėdoje pasiilgstu daugiau veiklų, bet suprantu, jei jų padaugėtų, būtų mažiau ramybės. Į Vilnių dažnai tenka važinėti darbo reikalais, be to, dar studijuoju, ir tikrai matau tą skirtumą tarp ten ir čia gyvenančių žmonių, klaipėdiečiai yra daug nuoširdesni, žinoma, jie žymiai sėslesni. Jie tiesiog savo gyvenamosiose vietose susitinka su savo kaimynais, mažiau išeina į senamiestį, daugiau vaikšto prie jūros, daugiau laiką leidžia gamtoje. Klaipėdiečiai niekur neskubantys, atsipalaidavę, gyvenantys savo klaipėdietišku ritmu.

Gyvenimo credo

Ką bedarytum, viską reikia atlikti sąžiningai ir nuoširdžiai.

Apie "Metų klaipėdietę"

Į "Metų klaipėdietės" konkursą pakliuvau pirmą kartą. Tikrai nustebau, kad buvau nominuota. Be abejonės, labai džiaugiuosi už tokį didelį miestiečių palaikymą, išeitų, kad mano darbas ne veltui, pastebi ir jaunimas, nes dirbu su įvairiomis jaunimo organizacijomis, vadinasi mano veiklas mato ir patys klaipėdiečiai, tai įvertina. Todėl yra labai smagu. "Metų klaipėdietė" yra svarbus, turintis svorį konkursas, ne tiek dėl kažkokių titulų. Žvelgdama į kiekvieną kolegę (nenorėčiau vadinti varžovėmis), kiekviena jų labai žaviuosi ir džiaugčiausi bet kokiu rezultatu, kuri belaimėtų. Tokie konkursai parodo, kad yra labai stiprių moterų Klaipėdoje, kurios veikia, kurios daro. Ir labai svarbu tas jų iniciatyvas palaikyti, nes dabar yra daug negatyvumo mūsų šalyje ir pasaulyje. Todėl tokie renginiai paskatina, motyvuoja, įvertina už atliktus darbus, labai džiaugiuosi, kad tai tapo tradicija ir vyksta kasmet.