Pakeliui į mokyklą – grėsmė devynmetei?

Siūlė tapti draugais
Klaipėdietė (vardas redakcijai žinomas – I. K.) pasidalijo savo istorija, norėdama įspėti visus tėvus apie pavojus, tykančius jų atžalų net ir viešose vietose.
„Mano vaikas kiekvieną dieną važinėdavo autobusu tuo pačiu maršrutu į mokyklą. Praėjusį pirmadienį ji pasakė, kad nori pakeisti vykimo laiką. Aš ėmiau klausinėti kodėl, kas įvyko. Ji man pradėjo pasakoti, kad vienas vyriškis visada sėdasi prie jos. Duktė persėsdavo į kitą vietą, o jis vis tiek atsisėsdavo šalia jos, klausinėdavo, kaip jai sekasi, kokią mokyklą lanko, kada jos gimtadienis. Bandė užmegzti pokalbį su ja, susidraugauti. Jis taip jai ir pasakė, kad jie gali būti draugais“, – pasakojo moteris.
Klausinėjo apie želė tortą
Vyriškio bandymas neva užmegzti draugystę su nepilnamete truko apie tris savaites.
Vyras visada įlipdavo į autobusą priešais Žvejų rūmus esančioje Pempininkų stotelėje ir važiuodavo Klaipėdos centro kryptimi.
„Iš pradžių važiuodavo su draugu ir net su juo važiuodamas sėsdavosi šalia jos. Bet po to tas draugas dingo. Dabar jis važiuoja vienas. Praėjusį pirmadienį mano dukra, kaip visada, įsėdo į autobusą, atsisėdo šalia moters, kuri sėdėjo prie lango. Tas vyras įlipo į autobusą, atsisėdo priešais mano dukrą. Po to moteris išlipo, mano dukra pasitraukė arčiau lango, ir jis iškart atsisėdo šalia jos. Vėl pradėjo ją kalbinti, žiūrinėjo į jos telefoną. Tuo metu dukra žiūrėjo kažkokį vaizdo įrašą apie želė tortą ir jis jos paklausė, ar mėgsta želė tortą. Mergaitė norėjo pasakyti, kad negražu žiūrėti į svetimų žmonių telefonus, bet neišdrįso“, – pasakojo devynmetės mama.
Pasakyti tėvams baiminosi
Klaipėdietė klausinėjo dukros, kodėl ši nėjusi prie vairuotojo ir kodėl anksčiau nieko nepasakiusi tėvams.
„Klausiau jos, kodėl tiek laiko tylėjo. Sakė, kad bijojo, nors nežinojo, ką jis gali jai padaryti. Devynerių metų vaiko fantazija didelė. Baisu. Norėčiau, kad visi tėvai būtų įspėti, kad sužinotų, kokie pavojai tyko jų vaikų“, – akcentavo moteris.
Mama, sužinojusi apie šį įvykį, nedelsdama ėmėsi veiksmų – kreipėsi tiek į keleivių vežėjų įmonę, tiek į policiją.
„Mes spėjome viskam užbėgti už akių. Nieko neįvyko. Policija yra informuota. Buvo parašytas pareiškimas dėl vyriškio elgesio. Jis, aišku, viską neigė. Jam 59 metai. Kokia gali būti draugystė su devynmete?“ – svarstė moteris.
Pasak devynmetės mamos, vyras policijai anksčiau nebuvo žinomas.
„Kiek man galėjo suteikti informacijos, pasakė, kad jis nebuvo žinomas, niekuo pasižymėjęs. Mano dukra apskritai man viską papasakojo dar ir dėl to, kad išlipant iš autobuso, jis jai įteikė raštelį, jame buvo parašyta „Kaip tau sekasi?“. Taip pat jos ne kartą klausė, kada jos gimtadienis, ką nori gauti dovanų“, – dalijosi moteris.
Vyrą išlaipino policija
Klaipėdietė sakė turėjusi svarstymų kartu su dukra važiuoti autobusu, kad pamatytų, kas šis vyras ir kaip jis atrodo.
„Aš planavau važiuoti su vaiku autobusu, kad galėčiau pati iškviesti policiją, bet pareigūnai patys viską padarė. Gavo iš vežėjo vaizdo įrašus. Vyras buvo pamatytas per kameras, autobuso vairuotojai buvo informuoti, kad bus incidentas. Pareigūnai sulaukė to vyro tiesiog stotelėje. Jis įlipo į autobusą, o pareigūnai, taip pat įlipę į autobusą, jį išlaipino. Turėjo su juo rimtą pokalbį. Sakė, kad vyras viską neigė, esą yra šoko būsenos. Taip pat sakė, kad mergaitė pati su juo bendravo. Bet mano dukra teigė, kad tikrai to nedarė. Jis pasakė, kad turėjo gerų kėslų ir norėjo susibendrauti. Man tai atrodo protu nesuvokiama“, – stebėjosi nepilnametės mama.
Išlipęs dar ir pamojavo
Mergaitė mamai taip pat sakė, kad nors dažniausiai vyrą sutikdavo rytais, kartą jį sutiko ir važiuodama namo po pamokų.
„Tąkart gestais kvietė, kad ji atsisėstų šalia. Dukra buvo su drauge ir ši jos paklausė, ar ji pažįsta tą vyrą, tai mergaitė pasakė draugei, kad jis kiekvieną rytą važiuoja su ja į mokyklą ir ją visada kalbina. Be to, nuo jo sklinda alkoholio kvapas“, – pažymėjo moteris ir pridūrė, kad kartą išlipęs iš autobuso jis devynmetei dar ir pamojavo.
Viskas, ką vyras spėjo sužinoti apie mergaitę, tai veikiausiai buvo tik mokyklos, kurioje ji mokosi, pavadinimas.
„Jis žino, kokioje mokykloje duktė mokosi, nes ji pati jam pasakė. Nežinau, kaip jis iš jos tai ištraukė, nes mes visada jai aiškiname, kad tokių dalykų sakyti negalima. Klausiau, ar ji pasakė jam ką nors apie tėvus ar namus, bet patikino, kad ne“, – kalbėjo klaipėdietė.
Tyrėjas: „Jis jos nelietė“
Galima tik svarstyti, kas būtų nutikę, jei mergaitė vis dėlto nebūtų prabilusi.
Be to, nepilnametė tikino, kad pamačiusi vyriškį kur nors mieste, iškart jį atpažintų.
„Dabar mes ją visur vežiojame mašina. Man net pareigūnai pasakė, kad dabar intensyviau ją stebėtume. Dar minėjo, kad vyras neva gailisi, jog taip elgėsi. Bet man kyla daug klausimų. Kai paskambino tyrėjas ir pasakė, kad jis jos nelietė, atsakiau: taip, nelietė, bet tai gal dar palaukime, kada teks jos visoje Klaipėdoje dronais ieškoti ir prašyti visuomenės pagalbos, kad padėtų surasti? Aš esu devynmetės mama ir labai bijau. Manau, kad policija padarė savo darbą ir gal įkrėtė jam baimės. Dabar vyras yra stebimas“, – kalbėjo mama.
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų teigimu, gegužės 18 dieną 18.30 val. gautas pranešimas, kuriame nurodoma, kad Klaipėdoje, maršrutiniame autobuse, nepažįstamas vyras intensyviai kalbina nepilnametę mergaitę.
Vyro tapatybė nustatyta, pareigūnai su juo prevenciškai pasikalbėjo, asmuo įspėtas, kad toks elgesys su nepilnamečiu asmeniu nėra priimtinas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)