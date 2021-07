Palangoje atidarytas L. Mažylio biuras

„Pasišnekėti su manimi bet kada galima, bet aš čia retokai būsiu. Kai iškils vienokių ar kitokių iniciatyvų, svarbių Palangai ar visam regionui, čia bus erdvė, kurioje galima tartis, kalbėtis. Organizuosime apskritus stalus, konferencijas“, – paaiškino europarlamentaras Liudas Mažylis.

Jis sako, kad biuras įpareigos jį aktyviau rūpintis pajūrio problemomis.

„Turėdamas galimybę ir būtinybę dažniau čia atvykti labiau rūpinsiuosi ir Baltijos jūros tarša, aplinkosauginiais porjektais. Pagaliau ir Klaipėdos universiteto iniciatyvomis. Džiaugiuosi, kad greta biurų Vilniuje ir Kaune turėsiu ir Palangoje“, – teigė L.Mažylis.

Palanga Europos Parlamento nariui žadina ir vaikystės prisiminimus.

„Abu mano tėvai buvo dėstytojai – vienas politechnikos, kitas medicinos institute. Taip jau išeidavo, kad vis tiek porai savaičių į Palangą atvažiuojam. Be abejo, vaikystėje jūra, kopos, vasaros draugai, su kuriais kartais užsimegzdavo ir ilgesnė draugystė – turbūt kaip ir visiems. Be to Palangoje gyveno mano teta“, – prisiminė L.Mažylis.

Tačiau pasirinkimą lėmė ir kitos priežastys.

„Nėra taip, kad į Palangą atvažiuojama vien tiktai padykaduoniauti. Visuomeniškai ir kultūriškai ir net politiškai tai buvo labai svarbi vieta. Taip žmonės čia atvažiuoja pailsėt nuo darbų, bet kaip tik čia ir kyla pačios šviesiausios, dinamiškiausios ateičiai idėjos“

Penktadienio vakarą prie Palangos bažnyčios tvoros pristatyta ir paroda „Vasario 16-osios Signatarų autografai profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijoje“.

„Su šitais keturiais portretais man atrodo mes labai pataikėme. Tai yra Palangos progimnazijos absolventai, būsimieji Vasario 16-tosios Akto signatarai. Tie žmonės puikiai kalbėjo vokiškai. Tai buvo pati tikriausia tarpvalstybinė diplomatija. Nors Lietuvos, kaip valstybės dar formaliai nebuvo, bet iš dokumentų matosi, kaip šiltai nuteikdavo tai, kad jie bendraudavo vokiškai. Vokiečių kalbos jie išmoko Palangos progimnazijoje, nes čia buvo Kuršo gubernija. Joje buvo visiškai kitokia tvarka, nei Vilniaus ar Kauno, kurioms buvo taikoma priespauda. Tas išsilavinimas, kurį čia gavo tie keturi žmonės, buvo nepaprastai svarbus“, – kalbėjo L.Mažylis.

Penktadienį atidarytas biuras – vienintelis europos parlamento nario biuras vakarų Lietuvoje.