Palangoje – sporto, bangų ir vasaros šventė

Anot organizatorių, prie Jūros tilto nuo pat ryto iki vėlaus vakaro vyks daugybė reginių.
„Neatsitiktinai šių metų festivalyje tiek daug dėmesio skiriama sportui. 2026-aisiais Palanga didžiuojasi Europos sporto miesto titulu, todėl visus metus kurorte netrūksta renginių, skatinančių judėti, išbandyti naujas veiklas ir atrasti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą, – rašoma pranešime. – „Palangos vėjo festivalis“ puikiai atspindi šią dvasią – čia sportas tampa ne profesionalų privilegija, o visiems prieinama pramoga.“
Festivalyje veiks „Ignitis renewables“ edukacijų erdvė, kurioje lankytojai galės susipažinti su atsinaujinančia energetika bei dalyvauti kūrybinėse vėjo elektrinių dirbtuvėse.
Taip pat veiks ir ekstremalaus sporto zona – riedlenčių parke vyks pamokos, pasirodymai bei varžybos, meistriškumą demonstruos geriausi Lietuvos riedlentininkai, BMX sportininkai ir kviestiniai svečiai iš užsienio.
Virš Baltijos jūros rengiamas jėgos aitvarų šou, norintieji galės išbandyti pirmąsias pažintines pamokas.
Tuo pačiu metu startuos jachtų regata, vaikai bus kviečiami į buriavimo pamokas su mažaisiais burlaiviais „Optimist“, o tiek mažųjų, tiek suaugusiųjų lauks nemokamas vandens batutų parkas.
Viena didžiausių šių metų naujienų – vandenlenčių parkas Baltijos jūroje: visi norintieji galės išmokti plaukti vandenlente tiesiog jūroje.
Organizatorių teigimu, tai bus pirmasis toks projektas Lietuvoje, suteiksiantis galimybę „patirti tikrą bangų ir greičio azartą“.
Festivalio metu pasirodys didžėjai Eddy5, Jonesso, Gediminas S, Senjasa ir Rokkas.
Vakare žiūrovų lauks svarbiausi dienos akcentai: bus apdovanoti jachtų regatos nugalėtojai ir geriausi riedlenčių sportininkai, vyks parašiutininkų šou – profesionalai nusileis tiesiai į Palangos paplūdimį.
Lankytojai galės stebėti tarptautinių vandenlenčių sporto varžybų „Red Bull Wakeduel“ prizininkų pasirodymus ir apdovanojimus, o festivalio kulminacija taps DJ Jovani Show. Renginyje pasirodys Remis Retro, Simona, Norbertas, ELZY, Senjasa, Nombeko ir Marijanas.
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