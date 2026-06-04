 Pareigūnai klaipėdiečiams dalijo specialius lipdukus, apsaugančius gėrimus

Pareigūnai klaipėdiečiams dalijo specialius lipdukus, apsaugančius gėrimus

2026-06-04 16:43 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato VTV Prevencijos ir parengties skyriaus pareigūnai šiandien įvairiose senamiesčio vietose klaipėdiečiams dalijo apsauginius lipdukus, skirtus klijuoti ant gėrimų taurių viršaus.

Tikimasi, kad pramogaujant baruose, klubuose ar kitose vietose toks ant taurės ar bokalo užklijuotas lipdukas gali apsaugoti, jog į gėrimą negerų ketinimų turintys asmenys neįpiltų narkotinių ar kitų nepageidaujamų medžiagų, galinčių sukelti apsvaigimą.

Pareigūnų tikslas – užkardyti galimas tokio pobūdžio veikas, todėl žmonės raginami saugoti savo gėrimus ir kalbėtis apie tai. Pastebėjus, kad pasikeitė jūsų gėrimo spalva, skonis, tekstūra ar kt., reikėtų nedvejojant pasakyti apie tai kartu esantiems draugams, įstaigos personalui, taip pat pranešti policijai pagalbos telefonu 112.

Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Tokio pobūdžio prevencines akcijas pareigūnai žada vykdyti ir ateityje, ypač prieš didžiąsias šventes, koncertus ar vasaros festivalius.

Šiame straipsnyje:
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Klaipėdos policija

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Komentarai

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Komentarai

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Pelėda
Vėl kažkas, galimai vėl "išplovė" biudžetinius pinigus. Lipdukai (ypač užsidengimo nuo priešų atakų) tik prikišamai parodo institucijų bejėgiškumą ir nenorą kovoti su negerovėmis. Tokia pikta yra mano nuomonė.
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pipo
Ongelooflijk dat dit nodig is? wat een gekke wereld leven we in.! wees dus voorzichtig in de Bar of Café terras je zult het maar binnen krijgen deze drugs rommel en de gevolgen...!
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Armatūra
Geriau gaudytų tuos, kurie pila ir laužytų jiems kaulus.
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