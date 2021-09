Pareigūnai per prevencinius renginius priminė: rūpintis eismo saugumu privalu visiems

Ši diena skirta dar kartą visiems susimąstyti apie eismo saugumą, atsakyti sau – ar tinkamai elgiamės kelyje. Rugsėjo paskutinį sekmadienį Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena paskelbė Lietuvos vyskupų konferencija dar 2009 metais.

Nuolat įvairias eismo saugumui užtikrinti skirtas priemones rengiantys Klaipėdos apskrities pareigūnai šia proga rugsėjo 24 d. per Plungėje ir Klaipėdoje surengtus prevencinius renginius gyventojams dar kartą priminė, kad rūpintis eismo saugumu turėtų kiekvienas eismo dalyvis.



Bendraudami su vaikais ir suaugusiais Klaipėdos apskrities bendruomenės pareigūnai su policijos rėmėjais aiškino, kad dažniausiai eismo įvykiai įvyksta dėl viršijamo leistino greičio, kai nepaisoma šviesoforo signalų, nenaudojamos saugos priemonės, nesegimi atšvaitai, neleistinai naudojamasi mobiliojo ryšio priemonėmis, nesilaikoma kelio ženklų reikalavimų.



Per renginius buvo dalijami atšvaitai, Klaipėdoje demonstruotas įrenginys, imituojantis automobilio vertimąsi eismo įvykio metu ir leidžiantis pajusti, kaip svarbu segėti saugos diržus, kurie nelaimės atveju gali išgelbėti gyvybes.

Klaipėdos apskrities keliuose ir miestų gatvėse nuo metų pradžios jau užregistruoti 289 įskaitiniai eismo įvykiai, per juos žuvo 9 eismo dalyviai, sužeisti 363 žmonės.



Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 13 eismo įvykių. Palyginti per tą patį laikotarpį pernai – įskaitinių eismo įvykių buvo 315, žuvo 14, sužeistas 351 žmogus. Neblaivūs vairuotojai sukėlė 19 eismo įvykių. Vien uostamiestyje per šiuos metus registruoti 128 eismo įvykiai, per juos sužeisti 138 asmenys, žuvo vienas eismo dalyvis.