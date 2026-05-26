Pasigedo memorialinės pėdos

Šalia buvusios uostamiesčio Sąjūdžio būstinės Vežėjų gatvėje ant šaligatvio yra įrengta memorialinė pėda, skirta buvusiam Klaipėdos miesto vicemerui R. Ulevičiui (1961–1998).
Ši plokštė su žalvarine pėda atsirado buvusių jo bendražygių iniciatyva ir lėšomis.
Vienas jų, Algirdas Grublys, pirmadienio rytą kaip tik ir pastebėjo, kad memorialinės lentos metalinė detalė dingo.
„Šįryt ėjau pro buvusią Sąjūdžio būstinę senamiestyje ir staiga susizgribau, nejau praėjau Rimantui skirtą pėdą? Pasižiūriu, o jos nėra. Buvau šokiruotas, nebuvo net ko paklausti, kiek laiko jos nebėra“, – pasakojo A. Grublys.
Neilgai trukus paaiškėjo, jog pėda nuimta ją gaminusio skulptoriaus Vytauto Karčiausko iniciatyva, nes prieš kurį laiką pastebėta, kad metalinė memorialinės lentos detalė apgadinta, veikiausiai mėginant ją nuplėšti ir pavogti.
Dienraščio žiniomis, sutvarkius pėdą, ji turėtų grįžti į senąją vietą.
Prieš kurį laiką V. Karčiauskas pasiūlė žymių klaipėdiečių atminimą įamžinti simboline pėda.
Pirmoji tokia pėda atsirado prie buvusios Sąjūdžio būstinės – Vežėjų g. 4 namo.
Ta pėda tarsi simbolis, kad čia dažnai lankydavosi R. Ulevičius – mokinių mylimas istorijos mokytojas, tuomet jauniausias Klaipėdoje vidurinės mokyklos direktorius, žaliaraiščių apsaugos būrio vadas, vienas pirmųjų savanorių, Sąjūdžio pradininkas Klaipėdoje, vienas pirmųjų Rotary klubo atkūrėjų Klaipėdoje.
R. Ulevičius tragiškai žuvo medžioklėje, jam buvo vos 37-eri.
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