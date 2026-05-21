Paštui – tik kosmetiniai dailinimai

Kultūros infrastruktūros centro direktorius Šarūnas Šoblinskas patvirtino, jog kranas pasitelktas tam, kad būtų likviduota pastato frontono avarijos grėsmė.
„Šiuos darbus būtina atlikti, nes yra nesaugu, čia pat šaligatvis, juo vaikšto praeiviai. Mes, kaip pastato valdytojai, imamės veiksmų. Yra horizontalūs sienos įtrūkimai, buvome užsakę ekspertizę. Ekspertai įvertino, nustatė grėsmės požymius, todėl norime apsidrausti nuo nelaimės“, – paaiškino Š. Šoblinskas.
Pasiteiravus apie artimiausius planus dėl pašto pastato sutvarkymo, Kultūros infrastruktūros centro vadovas patikino, jog centras nedisponuoja lėšomis, jo asignavimų valdytojas yra Kultūros ministerija.
„Planų turėjome, buvome pateikę paraišką Centrinei projektų valdymo agentūrai. Paraiškos vertinimas buvo sustabdytas, ir projekto įgyvendinimas kol kas sustojo. Gausime finansavimą – tvarkysime, negausime finansavimo – ieškosime. Mes esame biudžetinė įstaiga, nesame kokia nors investicinė bendrovė, todėl negalime nieko planuoti“, – pabrėžė Š. Šoblinskas.
Teigiama, kai pasikeitė centrinė valdžia, buvo atliktas planuojamų projektų auditas, o Kultūros ministerija konstatavo, kad pinigų nėra, ir sustabdė projektų vertinimą.
„Buvome pradėję viską projektuoti, norėjome greičiau sutvarkyti, bet teko viską stabdyti. Būtų neatsakinga pirkti paslaugas, neturint finansavimo. Ministerija puikiai žino esamą situaciją, manau, kad ji ieško lėšų, nes yra suinteresuota pastato sutvarkymu. Paštas kol kas nesugrius. Mes imamės priemonių, kad pastatas būtų bent jau stabilus“, – tvirtino Š. Šoblinskas.
Kultūros ministerija patvirtino, kad dabar vykdomų pašto konstrukcijų stabilizavimo darbų vertė – daugiau nei 40 tūkst. eurų.
Jie turi būti baigti šių metų birželio mėn., darbus atlieka bendrovė „Pamario restauratorius“.
„Pilnas komplekso pagrindinio pastato sutvarkymo projektas, kurio bendra suma 7,3 mln. eurų, šiuo metu nepradėtas, jo įgyvendinimo plano vertinimas yra laikinai sustabdytas, nes finansavimas 2026–2029 m. biudžete nebuvo skirtas. Ministerija yra įtraukusi šį poreikį į rengiamą 2027–2029 m. biudžeto projektą, tačiau sprendimai priklauso nuo valstybės biudžeto galimybių“, – paaiškino ministerijos atstovai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)