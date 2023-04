Perėja Klaipėdos centre virto įvaža mašinoms?

Klaipėdos centre praeiviai užfiksavo neįtikėtino įžūlumo situaciją – Naujojo Sodo gatvėje esanti itin judri pėsčiųjų perėja virto įvaža į viešbučio aikštelę. Vairuotojai ne tik važiuoja per perėją ir šaligatvį, bet ir nekreipia dėmesio į draudžiamuosius kelio ženklus.

Nurūko per „plytą“

Baltos spalvos visureigio „Volvo“ viražus Naujojo Sodo gatvėje užfiksavo ne tik praeiviai, vairuotojos elgesį turėjo įamžinti ir vaizdo stebėjimo kameros.

Po vidurdienio vidutinio amžiaus ponios vairuojamas „Volvo“ atriedėjo Naujojo Sodo gatve nuo sankryžos su Herkaus Manto gatve.

Vairuotoja pristabdė ir ramiausiai į priešais viešbutį „Victoria“ esančią aikštelę pasuko per pėsčiųjų perėją, kirto šaligatvį.

Vairuotoja nesustojo, nuvažiavo tiesiai pro draudžiantį įvažiuoti ženklą, vadinamąją plytą.

Ponia pasisukiojo ir, pastačiusi automobilį aikštelėje, su mažamečiu vaiku nupėdino savais reikalais.

Tuo metu perėja ėję klaipėdiečiai liko priblokšti.

„Kirsdamas keturių eismo juostų gatvę negali net patikėti, kad automobilis ims manevruoti ir pasuks tiesiai per perėją ant šaligatvio. Neįtikėtinas įžūlumas. Taip čia važinėjančius automobilius matau ne pirmą kartą. Kyla klausimas, ar įvažą į aikštelę kažkas specialiai suprojektavo per perėją? O ką tuomet daryti pėsčiajam, kai jam į nosį staiga perėjoje įsuka automobilis?“ – klausė klaipėdietė.

Įrengta pėsčiųjų perėja skirta saugiam pėsčiųjų perėjimui per kelią.

Ragino pranešti policijai

Klaipėdos Kelių policijos vyriausiasis specialistas Aurelijus Jankauskas patikino, kad perėjoje įvažos niekas negalėjo suprojektuoti.

„Dėl įrengtos pėsčiųjų perėjos Klaipėdos mieste Naujojo Sodo gatvėje, ties viešbučiu „Victoria“, pažymime, jog Lietuvos Respublikos Saugaus eismo keliais įstatyme nurodyta, jog pėsčiųjų perėja yra perėjimo per važiuojamąją kelio dalį vieta, pažymėta kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir horizontalaus kelio ženklinimo linijomis arba tik kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“. Įrengta pėsčiųjų perėja skirta saugiam pėsčiųjų perėjimui per kelią. O šaligatvio bortų nužeminimas suprojektuotas atsižvelgiant į specialiųjų poreikių turinčių žmonių poreikius, t. y. kad nebūtų ribojamas jų judėjimas. Todėl patiksliname, kad tai tikrai nėra įvaža į aikštelę, o pėsčiųjų perėjos ir šaligatvio elementai“, – akcentavo A. Jankauskas.

Pareigūnas pabrėžė, kad transporto priemonių vairuotojų įsukimas iš Naujojo Sodo gatvės į S. Šimkaus gatvę per minėtą pėsčiųjų perėją ir šaligatvį yra Kelių eismo taisyklių pažeidimas.

„Pastebėjus tokį ydingą transporto priemonių važiavimą ar kelio ženklų reikalavimų nepaisymą, siūlome fiksuoti vaizdo įrašymo priemonėmis šiuos Kelių eismo taisyklių pažeidimus, o duomenis apie užfiksuotus pažeidimus nedelsiant perduoti policijai – registruoti internetinėje svetainėje www.epolicija.lt“, – skatino A. Jankauskas.

Aurelijus Jankauskas. A. Aleksėjūnaitės nuotr.

Per perėją – be telefono

Situaciją užfiksavusi klaipėdietė pasakojo, kad eidama per perėją ji rankose nelaikė mobiliojo telefono.

„Draudžiama juo naudotis kertant gatvę pėsčiųjų perėja. Užfiksavau automobilio numerius ir laiką, kada buvo padarytas įžūlus Kelių eismo taisyklių pažeidimas. Manyčiau, kad to užtektų, jog policija pati pradėtų tyrimą, nes ši vieta yra stebima vaizdo stebėjimo kameromis, kurių duomenys yra prieinami policijai. Kai data ir laikas yra žinomi, be vargo galima patikrinti, kas tuo metu važiavo per perėją“, – nuomonę išsakė miestietė.

Prieš keletą metų toje pačioje perėjoje įžūlus BMW vairuotojas vos nesutraiškė pėsčiojo, kai pralėkė perėja signalizuodamas žmogui, kad šis trauktųsi nuo kelio. Pėstysis per sekundės dalį spėjo atšokti, kitaip BMW vairuotojas jį būtų parbloškęs.