Po nušautos tigrės – zoologijos sodo vadovo komentaras: gyvūnas kankinosi

„Aš niekada neleidau ir neleisiu gyvūnui kankintis. Veterinarai negydė, nes nieko nesuprato, o gyvūnas kankinosi. Visi tai žinojo. Čia jau poros savaičių istorija“, – portalui „15min“ sakė E. Legeckas.
Jis nepatikslino, ar į tigrę šovė pats, bet teigė „turintis visus leidimus“, sakė, kad aplinkosaugininkai savo pasisakymais „nori jį sumenkinti“.
E. Legeckas kartu portalui pabrėžė veikęs teisėtai – nors Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) pirmadienį priėmė sprendimą panaikinti asociacijai „Klaipėdos zoologijos sodas“ išduotą leidimą, sodo vadovas teigė, kad veikla bus vykdoma iki atidarant sodą, kaip zoologinė kolekcija.
Kaip skelbė ELTA, rugsėjo 17 d. gavę įstaigos pranešimą departamento pareigūnai Klaipėdos zoologijos sode rado nugaišusią tigro patelę.
Mirties priežasčiai nustatyti gyvūnas buvo perduotas Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Patologinį anatominį tyrimą atlikę instituto specialistai nustatė, kad tigrė žuvo nuo šautinių žaizdų.
Spalio 5 dieną AAD kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūrą su prašymu atlikti galimos nusikalstamos veikos vertinimą bei pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir neteisėto saugomų rūšių laukinių gyvūnų naikinimo.
Panaikinus leidimą dėl zoologijos sodo veiklos, buvęs jo turėtojas įpareigotas uždaryti zoologijos sodą per nustatytą ne ilgesnį kaip 8 mėnesių terminą nuo leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo dienos.
Per šį laikotarpį gyvūnų perkėlimas, gydymas ir kiti reikalingi veiksmai bus atliekami buvusio leidimo įkurti zoologijos sodą turėtojo lėšomis. Buvęs leidimo įkurti zoologijos sodą turėtojas taip pat turės prisiimti visą riziką ir atsakomybę dėl gyvūnų laikymo, naudojimo, perkėlimo, gydymo.
Įstaiga neveikia jau kurį laiką – Klaipėdos zoologijos sodo administracija anksčiau pranešė, kad durys lankytojams užveriamos nuo rugsėjo 7 d.
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