Poilsis prie jūros su augintiniu: ką reikia žinoti?

Augintinių priežiūra Palangos ir Šventosios paplūdimiuose
Dėl poilsiautojų saugumo ir higienos užtikrinimo Palangos ir Šventosios paplūdimiuose lankymasis su šunimis ar kitais gyvūnais – griežtai draudžiamas. Už pažeidimus gresia didelės baudos. Vis dėlto augintiniams ir jų šeimininkams siūlomos alternatyvos.
Kur galima legaliai ilsėtis su augintiniu?
Palangos miesto savivaldybė yra išskyrusi du specialius pajūrio ruožus, kuriuose oficialiai leidžiama leisti laiką su gyvūnais.
„Nemirsetos gyvūnų paplūdimys – apie 300 metrų ilgio pajūrio ruožas Nemirsetoje, esantis maždaug 8 km į pietus nuo Palangos centro (teritorija nuo Nemirsetos pietinio privažiavimo iki Nudistų pliažo). Šią vietą patogu pasiekti automobiliu važiuojant Klaipėdos plentu.
Šventosios pietinis gyvūnų paplūdimys – apie 300 metrų ilgio ruožas Šventosios pietinėje dalyje, besitęsiantis į šiaurę nuo moterų pliažo (teritorija tarp Elijos g. ir Mėguvos g. pratęsimo link jūros)“, – rašoma Palangos miesto gelbėtojų tarnybos pranešime.
Jei norite aktyviai praleisti laiką su augintiniu ne paplūdimyje, Palangoje veikia moderni, aptverta ir apšviesta šunų vedžiojimo bei dresavimo aikštelė, esanti Klaipėdos plento ir Sodų gatvės sankirtoje.
Pagrindinės elgesio taisyklės augintinių zonose
Net jei lankotės specialiai augintiniams pritaikytuose paplūdimiuose, nepamirškite laikytis bendrųjų gyvūnų laikymo taisyklių. Jas primena Palangos miesto gelbėtojų tarnyba.
- Kontrolė ir pavadėlis. Prieigose ir pačiame paplūdimyje gyvūnai turi būti vedžiojami su pavadėliu. Paleisti šunį laisvai bėgioti galima tik tuomet, jei jis visiškai klauso komandų, nekelia grėsmės, streso ar nepatogumų kitiems poilsiautojams bei jų augintiniams.
- Reikalavimai dėl antsnukio. Pavojingų bei kovinių veislių šunys ir jų mišrūnai viešose erdvėse privalo nuolat būti su antsnukiu ir laikomi už pavadėlio.
- Švaros palaikymas. Gyvūno šeimininkas privalo su savimi turėti maišelius ir nedelsiant surinkti augintinio ekskrementus. Juos galima išmesti į mišrių atliekų konteinerius, bendras šiukšliadėžes arba gyvūnų ekskrementams skirtas šiukšlines.
Už pažeidimus – griežta atsakomybė
„Kurorto bendruosiuose paplūdimiuose tvarką nuolat prižiūri Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus specialistai bei policijos pareigūnai“, – pabrėžiama pranešime.
Už gyvūnų vedžiojimą draudžiamose vietose arba kitus nusižengimus taikomos piniginės baudos pagal Administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnį.
Pirmasis pažeidimas, padarytas dėl taisyklių nesilaikymo ar nesurinktų išmatų, užtraukia baudą nuo 30 iki 120 eurų. Įkliuvus antrą kartą per metus, bauda auga nuo 120 iki 230 eurų. Bauda taip pat gali būti skiriama, jeigu keturkojis paplūdimyje išgąsdino, užpuolė žmogų ar sugadino svetimą turtą. Už tokį pažeidimą augintinio šeimininkui gresia bauda nuo 150 iki 550 eurų.
„Poilsiautojai raginami išlikti sąmoningi, gerbti kitų poilsį ir rinktis tik tas pajūrio zonas, kurios oficialiai pritaikytos keturkojams draugams“, – akcentuoja kurorto gelbėtojų tarnyba.
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