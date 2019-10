Pokyčiai bankuose įstūmė į kampą: padaliniuose nebeišduodami grynieji

Nei vyro, nei pinigų

Visą gyvenimą solidžią pinigų sumą viename bankų kaupianti senjorė iki šiol neturi banko kortelės ir visiškai nesinaudoja elektronine bankininkyste.

Todėl pasikeitusios taisyklės 78-erių moterį ne juokais išgąsdino.

Kad banko aptarnavimo skyriuje nebepriimami ir neišduodami grynieji, klaipėdietė sužinojo tik tada, kai jai prireikė nemenkos sumos vyro laidotuvėms.

Pensininkė iškart susidūrė su keblumais: kaip pasiimti trūkstamą sumą, jei, automatizavus grynųjų pinigų operacijas, vienintelis būdas tai padaryti yra bankomatas?

Sunkiai vaikštančią ir kompiuteriu nesinaudojančią moterį banko konsultantė paragino pagaliau užsisakyti kortelę.

Toks pasiūlymas klientę įsiutino.

"Kažkoks siaubas, nutikus nelaimei negalėti paprastuoju būdu pasiimti savo pinigų. Ačiū Dievui, kad dukra buvo grįžusi iš užsienio ir sutvarkė visus finansinius klausimus. Kitu atveju neįsivaizduoju, ką būčiau dariusi. Baisu tai, kad daugybę metų kaupti pinigai man, garbaus amžiaus klientei, darosi vis sunkiau prieinami. Kas toliau? Gal apskritai nebeliks popierinių pinigų? Nesuprantu, kam reikalingi tie skyriai, jei juose neduoda grynųjų?" – klausimus vieną po kito žėrė klaipėdietė.

Bankomatų mažėjimo metas

Šioje situacijoje pašnekovė įžvelgė senyvo amžiaus žmonių diskriminaciją.

"Kiekvieną mėnesį pensiją man atneša į namus, telefonu galiu tik paskambinti, žinučių rašyti nemoku. Ir tokia Lietuvoje esu ne viena. Todėl pensininkai tokiais absurdiškais sprendimais yra stumiami į kampą – turi būti priklausomas nuo savo vaikų, kurie už tave kaskart išgrynins pinigus bankomate. Kol dar paeinu, noriu pati valdyti savo pinigus", – apmaudą liejo senjorė.

Sunkumų išsiimant grynųjų gali patirti ir banko korteles staiga praradę bankų klientai.

Nenumatytu atveju (bankomatas "prarijo", kortelė buvo pavogta, pamesta) jie irgi netektų galimybės banko aptarnavimo skyriuje gauti grynųjų.

Šalyje mažėjant bankomatų, tokie pasikeitimai žmonėms gali smarkiai atsirūgti.

Remiantis oficialia statistika, 2011-aisiais bankomatų skaičius Lietuvoje siekė 1 600, o iki 2019-ųjų rugpjūčio jis susitraukė iki 907.

Todėl akivaizdu – galimybių išgryninti savo pinigus vis mažėja.

Kokia tvarka šiuo metu vyrauja skirtinguose bankuose, atskleidė jų atstovai.

Numatė išimčių

Štai "Swedbank" klientai jau apie metus negali išsiimti mažesnės nei 2 tūkst. eurų sumos banko padaliniuose, kuriuose atliekamos operacijos su grynaisiais.

Tai padaryti įmanoma tik bankomatuose.

Kaip aiškino "Swedbank" atstovas spaudai Saulius Abraškevičius, šie pokyčiai atsirado dėl sparčiai besikeičiančios klientų finansinės elgsenos – gyventojai tokias paprastas operacijas, kaip pinigų išgryninimas ar įnešimas į savo sąskaitą, atlieka savarankiškai naudodamiesi bankomatais ir tam banko darbuotojo įsitraukimo nebereikia.

Klientus aptarnaujančių darbuotojų kompetencijos yra sutelkiamos klientams teikti sudėtingesnes paslaugas, kurioms reikalinga kvalifikuota konsultacija, pavyzdžiui, kaupimas vaikų ateičiai ar kaupimas pensijai.

"Klientams išsigryninti pinigų rekomenduojame naudojantis grynuosius išduodančiais bankomatais, kurių visoje šalyje "Swedbank" turi per 420. Palyginimui, klientų aptarnavimo padalinių, kuriuose galima atlikti šią operaciją, bankas turi 29. Be to, klientai bankomatuose išsigryninti pinigus gali ne tik greičiau nei padalinyje, bet ir pigiau", – teigė S.Abraškevičius.

Kritiniais atvejais "Swedbank" numato galimybę aptarnavimo skyriuose pasiimti mažesnę nei keturženklę sumą.

"Dirbant su klientais pasitaiko įvairių situacijų, todėl yra numatyta išimčių, kai banko padalinyje gali būti išmokamos sumos iki 2 tūkst. eurų. Pavyzdžiui, klientas uždaro savo sąskaitą, ir jam išmokamas likutis, išmokami grynieji pinigai kliento atstovui, įpareigotam kliento vardu išgryninti pinigus, ir panašiai", – vardijo "Swedbank" atstovas.

Rekomendavo užsisakyti kortelę

Pokyčių ėmėsi ir SEB bankas, grynųjų pinigų operacijas dabar teikiantis tik savitarnos zonose.

Pasak SEB banko komunikacijos projektų vadovės Jovitos Bazevičiūtės, Klaipėdos finansinių paslaugų centro (Herkaus Manto g. 7) savitarnos erdvėje, veikiančioje ištisą parą, yra du bankomatai, kuriuose klientai gali ir išsiimti grynųjų pinigų, ir juos įmokėti į savo sąskaitą.

"Privatiems klientams grynųjų pinigų įmokėjimas bankomatu į savo sąskaitą yra nemokamas, o apribojimų, kiek iš viso klientas gali taip įmokėti grynųjų pinigų (eurais), nėra. Be to, klientai gali pasinaudoti skyriuje esančiomis planšetėmis – prisijungti prie interneto banko ir atlikti kitas kasdienes bankininkystės operacijas, pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas", – komentavo J.Bazevičiūtė.

Esą bankomatu ar kompiuteriu nemokantiems naudotis žmonėms suteikiama pagalba.

"Jei klientams reikalinga pagalba, kaip naudotis savitarnos priemonėmis ir atlikti operacijas interneto banko sistemoje, visuomet raginame kreiptis į banko darbuotojus. Jie yra pasirengę padėti ir pamokyti, kaip naudotis savitarnos sprendimais ir atlikti operacijas. Klientams, kurie iki šiol nesinaudojo mokėjimo kortelėmis, rekomenduojame ją užsisakyti – taip bus galima naudotis grynuosius pinigus priimančiais bei išmokančiais bankomatais ir kasdienes finansines operacijas atlikti pigiau, greičiau bei patogiau", – pasiūlė J.Bazevičiūtė.

Kortelę pametusiam klientui bankas gali pagaminti naują skubos tvarka per vieną dieną.

Esą išimtiniais atvejais, jei klientas neturi galimybės sulaukti skubos tvarka gaminamos kortelės, bankas yra pasirengęs, atsižvelgdamas į kliento situaciją, ieškoti individualių klientui tinkamų sprendimų.

"Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad nuo šių metų vasario 8 d. SEB banko klientas, turintis mokėjimo kortelę ir pasirinkęs paslaugų planą, gali tomis pačiomis sąlygomis paimti grynųjų pinigų ne tik SEB banko bankomate, tačiau ir bet kuriame kitame Lietuvos ar užsienio šalies banko bankomate. Priklausomai nuo pasirinkto paslaugų plano, SEB banko klientai gali pasiimti nemokamai per mėnesį iš bet kurio bankomato nuo šimto iki vieno tūkst. eurų, o populiariausiojo "Sumanu" naudotojai – 550 eurų", – dėstė J.Bazevičiūtė.

"Be to, norime priminti, kad SEB bankas savo klientams jau kelerius metus sudaro galimybę nemokamai grynųjų pinigų pasiimti "Maxima", "Iki", "Rimi", "Senukai" bei kitų mažesnių prekybos tinklų kasose (kai klientas įsigyja prekių ir atsiskaito už jas SEB banko mokėjimo kortele, o atsiskaitymo vertė yra ne mažiau kaip penki eurai. Vieno pirkimo metu galima pasiimti iki 100 eurų). Kasose imami pinigai į grynųjų pinigų paėmimo per mėnesį limitą neįskaičiuojami. Skatiname klientus aktyviau naudotis šia galimybe, kai prireikia grynųjų pinigų", – pridūrė SEB atstovė.

Išeitis – "Perlo" terminalai

Nuo šių metų liepos pradžios grynųjų pinigų nepriima ir jų neišduoda "Luminor" banko skyriai.

Čia klientams irgi siūloma grynuosius pinigus įnešti ar pasiimti savitarnos zonose ir bankomatuose.

"Bet kokiu atveju, pigiausias ir patogiausias būdas valdyti savo pinigus yra naudojantis interneto banku. Jeigu klientas jaučiasi nedrąsiai, gali mūsų skyriuose gauti pagalbą, kaip naudotis interneto banku", – kalbėjo "Luminor" banko komunikacijos vadovė Giedrė Bielskytė.

Jeigu klientas jaučiasi nedrąsiai, gali mūsų skyriuose gauti pagalbą, kaip naudotis interneto banku.

Taigi banko kortelės neturintiems senjorams vienintelė galimybė išsigryninti pinigus yra "Perlo" terminalai.

Kita alternatyva – išmokti naudotis elektronine bankininkyste.

"Jeigu klientas jau turi sąskaitą su kasdieniu paslaugų krepšeliu, kortelė jam papildomai nekainuos, jeigu per mėnesį atliks daugiau nei 15 operacijų. Korteles mes išduodame ir siunčiame į namus nemokamai, taip pat konsultuojame telefonu bei skyriuje, kaip jomis naudotis", – teigė "Luminor" komunikacijos vadovė.

Klaipėdoje šiuo metu veikia 14 "Luminor" bankomatų, visoje Klaipėdos apskrityje jų yra 24.

Naujovės – ne visur

Vis dėlto pokyčių ėmėsi ne visi komerciniai bankai. Senoji grynųjų išdavimo tvarka liko Šiaulių banke.

Pasak Šiaulių banko komunikacijos specialistės Monikos Rožytės, banko padaliniuose, kurių Lietuvoje yra per 60, grynųjų pinigų operacijos yra ir bus atliekamos.

Pinigų išgryninimui skyriuje yra taikomi įkainiai (1 proc. nuo grynųjų pinigų išėmimo sumos, minimalus mokestis – 3 eurai).

"Todėl klientus kviečiame naudotis Šiaulių banko bankomatais. Taip pat siūlome užsisakyti labiausiai poreikius atitinkantį paslaugų planą, kuris suteikia galimybę išgryninti pinigus bet kuriame bankomate (nebūtinai Šiaulių banko) visame pasaulyje ir visuose "Perlo" terminaluose", – ragino M.Rožytė.