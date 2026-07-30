Politikę įklampino 56 nuolaidų kortelės?

Kur laigė per karantinus?
Palangoje į miesto tarybą išrinkta kurorto socialdemokratų vedlė S. Tučkė prokurorų klausimų sulaukė dėl išmokų, skirtų 2019–2023 m. kadencijos Palangos taryboje.
S. Tučkei minėtos kadencijos metu kurorto savivaldybės administracija kompensavo 12 082 eurus išlaidų.
Iš jų už degalus – 8 979 eurus, už kanceliarines prekes – 30 eurų.
Klausimų prokurorams kilo dėl to, kad minėtu laikotarpiu buvo paskelbti du karantinai. Pirmasis prasidėjo 2020 m. kovo 16-ąją, jis truko tris mėnesius, tad veikla ir kelionės tuo metu buvo ribojamos.
Antrasis karantinas paskelbtas 2020 m. lapkričio 7-ąją ir tęsėsi iki 2021 m. birželio 30 d.
S. Tučkė karantino metu nurodė patyrusi išlaidų, nes buvo įsigijusi 597,43 litro degalų.
Pirmojo karantino laikotarpiu už savivaldybės ribų S. Tučkė į automobilio baką įsipylė 142,77 litro. Antrojo karantino laikotarpiu už savivaldybės ribų įsipilta 400,14 litrų degalų už 486,51 euro.
Prokuratūra atliko tyrimą ir aiškinosi, kiek realios galėjo būti S. Tučkės išlaidos degalams ir būtinoms kelionėms, jei šalyje galiojo griežtos karantino taisyklės, o visi vieši posėdžiai vyko nuotoliu.
Pagal pateiktus Palangos savivaldybės administracijos duomenis, nuo 2019 m. balandžio iki 2023 m. kovo 30-osios vyko 46 tarybos posėdžiai, iš kurių 25 organizuoti nuotoliniu būdu.
Iki darbo – 1,7 km
S. Tučkė yra Palangos tarybos viena opozicijos veikėjų. Prokurorų tyrinėtu laikotarpiu politikė buvo Kontrolės komiteto narė.
Kontrolės komitetai savivaldybėse paprastai prižiūri savivaldybės biudžeto lėšų bei turto naudojimą, audito tarnybos veiklą ir opozicijos teises.
Taip pat S. Tučkė buvo Turizmo, sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto narė.
Prokuratūros tyrime minima, kad politikė praėjusią kadenciją savo gyvenamąją vietą buvo deklaravusi Palangoje, iki savivaldybės pastato jai tereikėdavo nuvykti 1,5 ar 1,7 kilometro atstumą.
Prokuratūrai pateikti duomenys byloja, kad S. Tučkė komandiruočių neturėjo.
Nustatyta, kad tarybos narė per aptariamą laikotarpi pylėsi degalų kitų savivaldybių teritorijose, kur už 7 129,85 euro įsigijo 4 863,75 litro.
Degalų piltasi Klaipėdos rajone. Čia jų įsigyta už 3 098 eurus (2 331,07 litro).
Taip pat Kauno mieste – už 959,6 euro (569,79 litro), Kauno rajone – už 149,96 euro (89,07 litro).
Per 206 litrų degalų už 303,09 euro pilta ir Trakų rajone.
Degalų pirkta ir Vilniaus mieste. Čia jų įsigyta už 1 949,34 euro (1 265,09 litro).
Prokuratūrai nepavyko nustatyti, kur S. Tučkė prisipylė degalų dar už 669 eurus (per 402 litrus).
Nuvažiavo per 86 tūkst. km
Buvusios kadencijos metu S. Tučkė tarybos nario pareigoms atlikti naudojo nuosavą automobilį „Mazda CX5“.
Per kadenciją S. Tučkės automobilio ridos duomenys parodė, kad nuo 2019 m. rugpjūčio iki 2023 m. kovo mašina buvo važiuoti 86 337 kilometrai.
Kai kurie palangiškiai stebėjosi, kad per kadenciją ši politikė du kartus apvažiavo Žemės rutulį.
Pusiaujo ilgis yra 40 075 kilometrai.
Kur ir kodėl ši politikė važinėjo, prokuratūra labai atidžiai aiškinosi.
Konstatuota, kad S. Tučkė pateikė kompensavimui čekiukų, kuriuose nurodyta, kad degalinėse pilta 6 225 litrai degalų.
Vadinasi, turėjo būti nuvažiuota apie 62 250 km per tarybos nario kadenciją, kuri trunka 48 mėn.
Kilometrų skaičių prokurorai dalijo iš mėnesių skaičiaus ir suskaičiavo, kad per mėnesį S. Tučkės automobilis „prisuko“ 1 296 kilometrus.
Galvosūkiai dėl atstumų
Pati Palangos savivaldybės teritorija yra 79 kvadratinių kilometrų dydžio.
Ilgiausias atstumas iš šiaurės į pietus – 24 kilometrai, iš rytų į vakarus – 7 kilometrai.
Prokurorai konstatavo, kad per mėnesį nerealu nuvažiuoti tokį atstumą net ir vykdant tarybos nario veiklą.
Apklausiama S. Tučkė prokurorams aiškino, kad degalus naudojo tarybos nario pareigoms vykdyti.
Pati ji gyvena Vilniuje, o tarybos nario pareigos turi būti vykdomos Palangoje.
„Tai laikytina atsakovės pasirinkimu, tačiau pagrįstas vykimas ir tuo labiau apmokėjimas už degalus gali būti tik toje savivaldybėje, kurioje yra atliekamos tarybos nario funkcijos“, – konstatavo prokuratūra.
Teisėsaugos pareigūnai smulkiai aiškinosi politikės automobilio ypatybes – „Mazda CX“, kuriuo važinėjo S. Tučkė, turi 56 litrų talpos benzino baką.
Šiuo kiekiu galima nuvažiuoti 560 kilometrų, jei būtų skaičiuojama, kad 100 km automobilis suvartoja 10 litrų degalų.
„Įvertinus savivaldybės dydį, kurioje tarybos narys ir gali turėti degalų išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, – 560 kilometrų per mėnesį laikytina pagrįsta ir atitinkanti protingumo kriterijus suma“, – tokia logika vadovavosi prokuratūra.
Pagal jau suformuotą teismų praktiką šios kategorijos bylose, kelionės išlaidos iš kitų vietovių, ne savivaldybės administruojamoje teritorijoje, negali būti laikomos pagrįstomis išlaidomis, susijusiomis su tarybos nario veikla.
Draudėsi biudžeto pinigais?
Prokuratūros manymu, realiai S. Tučkė minėtu laikotarpiu galėjo patirti kur kas mažesnę sumą pagrįstų išlaidų degalams.
Per 39 mėnesių laikotarpį tai galėjo sudaryti 3 145 eurų kompensuotiną sumą.
Tačiau prokurorai iš šios sumos atėmė 691 eurą, kuriuos prašė S. Tučkė kompensuoti karantino laikotarpiu.
Pagrįsta kompensacijoms suma prokuratūra laiko 2 453 eurus. Tiek realiai galėjo būti išleista vykdant tarybos nario funkcijas.
Prokurorai įvardijo, kad S. Tučkė Palangos biudžetui turėtų grąžinti jai išmokėtus 6 525 eurus.
Ši suma liko atėmus už savivaldybės ribų įsigytų degalų išlaidų sumą.
Nuostabą kelia ir tai, kad S. Tučkė Palangos savivaldybei pateikė apmokėti 139 eurus kompensacijai už „Mazda CX5“ automobilio draudimą.
Tačiau išsiaiškinta, kad automobilio draudimas jau buvo apmokėtas už kitą šios politikės naudotą „Mazda CX5“ automobilį.
Įvertinus laikotarpį, jog apmokama į priekį už jau pasibaigusios kadencijos mėnesius, prokurorai mano, kad ši suma laikytina išmokėta nepagrįstai.
„S. Tučkės pateikta kompensavimui suma laikytina neprotinga, nesąžininga, ją gaudama tarybos narė nepagrįstai praturtėjo“, – tokią išvadą konstatavo prokurorai.
Iš viso S. Tučkei buvo išmokėta per 12 tūkst. eurų.
Dėl 6 665 tūkst. eurų prokuratūra pradėjo civilinę bylą.
S. Tučkė elgėsi nesąžiningai, siekdama „įsisavinti“ maksimaliai galimas išmokas.
„S. Tučkė elgėsi nesąžiningai, siekdama „įsisavinti“ maksimaliai galimas išmokas“, – pabrėžiama prokuratūros ieškinyje.
Ieškinys Klaipėdos apylinkės teismui pateiktas liepos 10 d.
„S. Tučkė, prašydama kompensuoti nepatirtas išlaidas, pažeidė sąžiningumo, padorumo principus, pareigą elgtis nesavanaudiškai ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus“, – rašoma ieškinyje teismui.
Ir patarėja, ir kanclerė
Dienraštis „Klaipėda“ 2025 m. spalio 9 d. publikavo žurnalistinį tyrimą „Po skandalų kurorte – į svajonių vertą postą“.
Žurnalistų dėmesį S. Tučkės karjeros šuolis patraukė dėl jos paskyrimo į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės pareigas. Ten Palangos politikė darbavosi nuo 2025 m. rugsėjo iki šios vasaros.
Prieš tapdama kaclere, ji buvo tuomečio premjero Gintauto Palucko patarėja socialinės politikos klausimais.
Karjeros šuoliui nesutrukdė net tai, kad kurorto politikės pateiktų „čekiukų“ apmokėjimui istorijas jau buvo viešai pradėję aptarinėti net paprasti palangiškiai.
2019 m., kadencijos pradžioje, S. Tučkė benziną į savo visureigį dažniausiai dar pylėsi Palangoje ar Klaipėdos rajone, Kalotėje.
Moteris iki 2020-ųjų pradžios už benziną mokėjo ta pačia banko mokėjimo kortele.
O nuo 2020 iki 2023 m. balandžio pabaigos už degalus Palangos tarybos narė jau mokėjo septyniomis skirtingomis banko kortelėmis.
Tačiau nuolaidų kortelių skaičius, kurias S. Tučkė panaudojo pildama benziną, – šokiruojantis.
S. Tučkė turėtų su savimi vežiotis joms skirtą atskirą portfelį.
Iš „Klaipėdos“ turimų dokumentų matyti, kad degalinėse politikė panaudojo mažiausiai 56 skirtingus numerius turinčias nuolaidų korteles.
Dienraštis dar pernai klausė S. Tučkės, kiek banko kortelių ir kiek Lietuvoje veikiančių degalinių tinklų nuolaidų kortelių ji turi?
„Mokėjimai fiksuoti mano banko išrašuose“, – tik tiek į šį klausimą tuomet teatsakė S. Tučkė.
„Jie nesupranta manęs“
„Iki ieškinio pateikimo prokuratūros prašymu bendradarbiavau, pateikiau visus prašytus dokumentus ir išsamius paaiškinimus. Man buvo ne kartą akcentuojama, kad teismų praktika tokiose bylose jau formuojasi tarybos narių nenaudai ir kad savo poziciją teisme pagrįsti bus sudėtinga. Žinoma, paprasčiausias kelias būtų buvęs sutikti su prokuratūros pozicija. Galbūt taip būčiau išvengusi šiandieninio viešumo, poreikio aiškintis ir ilgesnio teisminio proceso, sutaupiusi savo laiko bei energijos“, – socialiniame tinkle antradienį parašė S. Tučkė.
Palangos tarybos narė pokalbio su dienraščio žurnalistais metu pabrėžė, kad jai iškelta ne baudžiamoji, o civilinė byla.
Nors S. Tučkė aiškino, kad jai nepareikšti jokie įtarimai dėl nusikalstamos veikos ir ji nėra kaltinama dokumentų klastojimu ar kita nusikalstama veika, tačiau pati pripažino, jog apie prokuratūros atliekamą tyrimą ji žinojo, nes teikė prašomus dokumentus, būtinus tyrimui.
S. Tučkė pasakojo, kad į Vilnių važinėjo palangiškių klausimais, lankėsi įmonėje „Via Lietuva“ stotelės įrengimo klausimu.
„Nesutinku aš su prokuratūros kaltinimais. Teikiau visus dokumentus. Jie nesupranta manęs, aš nesuprantu jų“, – kalbėjo tarybos narė, dar balandį sulaukusi prokurorės skambučio.
Taip pat S. Tučkė pripažino, kad pernai buvo kviesta į Specialiųjų tyrimų tarnybą.
Tyrėjams kilo klausimų dėl mokėjimo išrašuose išvystų skirtingų banko mokėjimo kortelių numerių.
S. Tučkė paaiškino, kad mokant už benziną programėle, „Apple“ telefonu, dėl saugumo kiekvieno mokėjimo išraše nurodomi kiti kortelės paskutiniai numeriai.
„Aš pasirinkau teisę įrodyti teisme. Nieko neteisėto nesu padariusi. Nesu dar gavusi jokių dokumentų, tad nežinau, kas parašyta ieškinyje. Po žurnalistų skambučių pati kreipiausi į teismo raštinę“, – kalbėjo S. Tučkė.
Dienraštis dar kartą klausė S. Tučkės, kaip ji sugebėjo panaudoti 56 skirtingų numerių degalinių nuolaidų korteles pirkdama degalus.
„Labai dažnai pyliau Kalotėje esančioje degalinėje. Prašydavau degalinėje, kad pritaikytų nuolaidą, ir tiek. O atsiskaitydavau savo kortele. Kitų klientų neprašiau, tiesiog kasininko prašydavau. Jei gali, o jei negalėdavo, mokėjau visą kainą“, – pasakojo S. Tučkė.
Aš nesijaučiu kalta. Prokurorai galvoja, kad aš to negalėjau daryti, o aš galvoju kitaip.
S. Tučkė aiškino, kad Palangos savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai ji teikė visus dokumentus ir tarnyba nerado neatitikimų.
„Aš nesijaučiu kalta. Prokurorai galvoja, kad aš to negalėjau daryti, o aš galvoju kitaip“, – tikino S. Tučkė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)