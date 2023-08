Populiariausi autobusų bilietai

Populiariausi, nes naudingiausi

Pridedamoje lentelėje pateikiame populiariausių bilietų rūšis. Nors bendras Klaipėdos VT bilietų rūšių skaičius yra triženklis, kaip tik su šių rūšių bilietais atliekama daugiau kaip pusė visų kelionių. Perkant fizinio platinimo vietose, šių bilietų kainos bus didesnės. Todėl bilietus verta pirkti internetu.

Ypatingos miesto lengvatos

Klaipėdos miesto taryba yra nustačiusi papildomas lengvatas atskiroms keleivių kategorijoms. Už 10 eurų visus metus miesto autobusais gali važinėti 70 metų sulaukę senjorai. Tiek pat kainuoja ir 9 mėnesius, nuo rugsėjo 1 iki gegužės 31 dienos galiojantis Pradinuko bilietas. Mažesnę nuolaidą turi jaunyvi, 70 nesulaukę senjorai: jiems metinis ir pusmečio visų dienų bilietas yra dvigubai pigesnis nei visos kainos.

Tais bilietais besinaudojančių keleivių skaičiai yra įspūdingi. 70+ senjoro bilietų parduota 12 tūkstančių, Pradinuko – 2,4 tūkstančiai (praėjusiais mokslo metais), jaunyvųjų senjorų – 1,8 tūkstančio. Šiemet sau skirtos lengvatos sulaukė ir ta kategorija, kuri visada mokėdavo visą bilieto kainą – sveiki darbingo amžiaus klaipėdiečiai. Jiems metinis bilietas su fizine Klaipėdiečio kortele kainuoja tik 205 eurus. Tačiau tokie bilietai kol kas populiarėja lėtai, šiandien jų tėra įsigyta tik 156.

Įmonės inf.

Kuo ilgesnis terminas – tuo santykinai pigiau

Nesunku pastebėti, jog metinis bilietas yra kur kas pigesnis nei dvylika 30 dienų bilietų. Nustatant kainodarą įver-tinta, jog per metus būna tarpsniai, kai keleivis nesinaudos Klaipėdos VT paslaugomis: atostogos svetur, komandiruotės, liga. Todėl metinio bilieto kaina nustatyta mažesnė – mažiau kaip 10 mėnesių bilietų kaina.

Ilgo termino – metų, 9 mėnesių, pusmečio bilietai turi ir kitą privalumą: jie amortizuoja galimus bilietų kainų po-kyčius. Kiekvienų metų pabaigoje miesto taryba peržiūri VT bilietų kainas, taip bus ir šiemet. Tačiau 365 dienų bilietas, pirmą kartą pažymėtas 2023 09 01, galios iki 2024 08 30, taigi ilgus kitų metų mėnesius bus dar važinėja-ma šiemetine kaina. Perkant internetu neteks būgštauti, kad pametus bilieto kortelę dings ir metinis bilietas: pats bilietas yra įrašytas paskyroje ir gali būti susiejamas su nauja kortele. Perkant fizinėje vietoje, perkelti bilietą į kitą kortelę galima tik išsaugojus popierinį kvitą.

Klaipėda Lietuvos kontekste

Lyginant bilietų kainas Lietuvos miestuose, metodiškai teisingiausia skaičiuoti, kiek kainuoja galimybė važinėti vieną dieną įsigijus 365 dienų bilietą. Vilniuje tokiu būdu skaičiuojant išlaidos transportui vienai dienai yra 0,85 Eur (310 Eur/365 d.), Kaune – 0,75 Eur (275/365), Klaipėdoje – 0,70 Eur (255/365). Išlaidos dienai naudojantis lengvatiniu bilietu atitinkamai bus, nelygu lengvatos dydis, dvigubai ar penkis kartus mažesnės. O su Klaipėdiečio kortele vienos dienos išlaidos transportui bus tik 56 centai. Tai mažiau nei vieno kartinio bilieto kaina.

Pasikartokime kelionės taisykles

Kiekvieną rudenį sulaukiame naujų savarankiškų keleivių. Tad prašytume šeimose pasikartoti kelionės taisykles.

Į autobusą įlipame per priekines, išlipame per kitas duris. Taip užtikrinamas sklandus vienos krypties keleivių judėjimas salone, išvengiama priešpriešinio stumdymosi vidurinėse duryse. Vidurines įlipti palikime tik mamoms su vežimėliais ir neįgaliesiems. Įlipant tik per priekines, vairuotojui paprasčiau atlikti pirminę kontrolę.

Įlipus kiekvieną kartą būtina pažymėti bet kokį turimą bilietą, taip pat ir terminuotąjį. Mes sprendimus dėl maršrutų kursavimo dažnio, autobusų talpų priimame pagal žymimus bilietus. Jeigu ženkli dalis terminuotų bilietų kuriame nors maršrute nėra žymima, ten gali tekti važiuoti susigrūdus, nes klysime vertindami poreikį.

Ir, žinoma, salone reikia pasirūpinti savo saugumu, atsisėsti ar įsikibti. Kiekvieną rudenį į gatves išvažiuoja ir nauji lengvųjų vairuotojai, jie dažnai sudaro avarines situacijas, dėl kurių autobuso vairuotojas būna priverstas staigiai stabdyti.

Pasirūpinkite mokinio / studento pažymėjimais

Naudojantis lengvatiniu bilietu, būtina kontrolei pateikti ir teisę į lengvatą patvirtinantį dokumentą. Mokinių ir studentų atveju tai yra mokymo įstaigos išduodamas pažymėjimas. Į jį paprastai galima įrašyti ir terminuotąjį bilie-tą.

Kasmetinė patirtis rodo, jog mokyklos ir aukštojo mokymo įstaigos mokinių ir studentų pažymėjimus išduoda ne pačią pirmąją dieną, tai užtrunka savaites. Keleivių kontrolė tuo laikotarpiu vadovausis protingumo, akivaizdumo kriterijais, kad jaunųjų mūsų keleivių kelionės įspūdis nebūtų sugadintas. Pravartu bus turėti bent kokį dokumentą, kuriame yra įrašytas amžius.

Tačiau delsti su mokinio / studento pažymėjimo išsiėmimu nereikėtų.

Praktiniai žingsniai

Jeigu matote galimybę taupyti kelionės išlaidas perkant kurį nors iš lentelėje pateiktų bilietų rūšių, praktinius žingsnius atlikite mūsų puslapyje www.klaipedatransport.lt. Į dažniausiai užduodamus klausimus apie bilietus atsakome atskirame skyrelyje https://www.klaipedatransport.lt/lt/viesojo-transporto-bilietai-63 .

1. Pasitikrinkite, ar turite lengvatą, ir pasirinkite bilieto rūšį.

2. Nusipirkite bilietą https://bilietas.klaipedatransport.lt/. Jeigu internetu mokate, tarkim, komunalinius mokesčius – be vargo taip nusipirksite ir bilietą ar papildysite pinigus. Tik būtina turėti e. bilieto kortelę arba mokinio pažymėjimą, kurį galima naudoti kaip e. bilietą.

Priemiesčio bilietai

Neaptarėme terminuotų priemiesčio (II ir III zonų) bei maršrutinių taksi bilietų. Čia verta pastebėti, jog šių bilietų terminas kol kas apribotas 1 ir 30 dienų. Kitas svarbus aspektas – su šiais bilietais be papildomo mokesčio galima važinėti ir miesto autobusais. Daugėjant Klaipėdoje besimokančių priemiesčio vaikų, plečiantis gyvenvietėms, kas-dienių kelionių poreikis auga ir jį geriausiai tenkina terminuotieji bilietai. Jų įsigijimo internetu būdas toks pat kaip ir miesto bilietų. Papildomų lengvatų keleiviams aplinkinių rajonų valdžia nėra nustačiusi, galioja nacionalinės Transporto lengvatų įstatymo lengvatos.