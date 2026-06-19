Prasideda Vaikų globos savaitė: visuomenė kviečiama pažvelgti į globą be stereotipų

Vaikų globos savaitės metu visose šalies savivaldybėse vyks bendruomenių šventės, susitikimai, edukacijos, žygiai, kūrybinės veiklos ir kiti renginiai, kviečiantys iš arčiau pažinti globą. Renginius organizuoja kiekvienos savivaldybės globos centrai kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Vaikų globos savaitės metu startuos nacionalinė socialinė kampanija „Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų“, siekiant mažinti visuomenėje vyraujančius stereotipus apie globojamus vaikus ir paskatinti daugiau žmonių svarstyti apie globą.
Vienu svarbiausių Vaikų globos savaitės akcentų taps birželio 27 dieną Šiaulių miesto centriniame parke vyksiantis jau šeštasis globojančių šeimų vasaros festivalis „Vaikai yra vaikai“. Festivalio metu globos centrų atstovai dalyvius supažindins su globos centrų veikla, kvies kartu užsiimti įvairiomis veiklomis, vyks pramoginės ir užimtumo veiklos vaikams bei suaugusiesiems, planuojamas žymių Lietuvos atlikėjų koncertas, bus siekiama apsikabinimų rekordo.
Klaipėdos mieste nuosekliai stiprinama globos bendruomenė ir siekiama, kad kuo daugiau tėvų globos netekusių vaikų augtų šeimose. Globos centro specialistai kasdien lydi esamus globėjus, budinčius globotojus ir šeimas, svarstančias galimybę priimti vaiką į savo namus. Džiugina tai, kad vis daugiau klaipėdiečių domisi globa, dalyvauja informaciniuose renginiuose ir ieško būdų, kaip prisidėti prie vaikų gerovės kūrimo.
Vaikų globos savaitės metu Klaipėdoje vyks bendruomenę telkiantys renginiai. 2026 m. birželio 23 d. nuo 16 iki 18 val. gyventojai kviečiami į šventinį renginį Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje (Herkaus Manto g. 25, Klaipėda). Renginio metu vaikų lauks animatoriai, kūrybinės dirbtuvės, veidukų piešimas, aktyvūs žaidimai, sportinės veiklos, muilo burbulai ir kitos pramogos, o suaugusieji galės dalyvauti edukacijoje apie vaikų emocinių poreikių supratimą ir saugaus ryšio kūrimą.
2026 m. birželio 25 d. nuo 13 iki 15 val. BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras (Taikos pr. 33, Klaipėda) kvies gyventojus į pažintinį renginį „Atrask mus“. Jo metu bus pristatytos naujosios Globos centro patalpos, vyks susitikimai su globos centro specialistais, laimės ratas, įvairios užduotys, vandens burbulų gaminimas bei konsultacijos visiems, norintiems daugiau sužinoti apie vaikų globą.
Klaipėdos miesto globos bendruomenė kviečia gyventojus dalyvauti renginiuose, susipažinti su globos sistema iš arčiau ir prisidėti prie vaikams palankios, saugios bei palaikančios bendruomenės kūrimo.
Kaip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, kiekvienas vaikas nusipelno augti aplinkoje, kurioje jaučiasi saugus, laukiamas ir mylimas, o vaikų globa ir prasideda nuo pačios visuomenės noro pastebėti bei priimti vaiką tokį, koks jis yra.
„Globėjai bei globotojai vaikams suteikia ne tik namus, bet ir tai, ko dažnai labiausiai trūksta – stabilumą, pasitikėjimą ir nuoširdų ryšį. Vaikų globos savaitė yra proga padėkoti žmonėms, kurie kasdien dovanoja tai vaikams, ir kartu pakviesti visuomenę drąsiau pažvelgti į globą. Kiekvienas galime prisidėti prie to, kad kuo daugiau vaikų augtų šeimose, todėl kviečiu nelikti abejingais, domėtis globa ir dalyvauti Vaikų globos savaitės renginiuose“, – sako ji.
Šių metų Vaikų globos savaitės tema „Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų“ siekiama atkreipti dėmesį į visuomenėje vis dar vyraujančius stereotipus apie globojamus vaikus bei paskatinti į globą pažvelgti be išankstinių nuostatų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad vaikų elgesys dažnai yra jų patirčių, išgyvenimų ir emocinių poreikių atspindys, todėl svarbiausia vaikui yra šalia esantis suaugusysis, galintis suteikti saugumą ir palaikymą.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad būtent dėl visuomenėje gajų mitų nemažai žmonių taip ir nesiryžta žengti pirmojo žingsnio globos link.
„Vis dar tenka girdėti, kad globojami vaikai yra sudėtingesni ar kelia daugiau iššūkių nei kiti. Tačiau nėra tobulų vaikų – kaip nėra ir tobulų suaugusiųjų. Kiekvienam vaikui reikia žmogaus, kuris būtų šalia, padėtų suprasti jo jausmus, priimtų jį tokį, koks jis yra, ir padėtų augti. Vaikų globos savaitė yra kvietimas pažinti globą iš arčiau, išgirsti tikras istorijas ir pamatyti, kiek daug pokyčių vaiko gyvenime gali sukurti vienas žmogus“, – sako I. Skuodienė.
Vaiko teisių gynėjų Globos centrų tinklo „Vaikai yra vaikai“ projekto vadovė Rugilė Ladauskienė sako, kad Vaikų globos savaitė yra metas, kai ne tik padėkojama globėjams, budintiems ir nuolatiniams globotojams bei visiems, kurie savo namų duris atveria tėvų globos netekusiems vaikams. Tai yra ir puiki proga vaikų globos temą iš globos centrų ir specialistų kasdienybės perkelti į viešąją erdvę, bendruomenes ir žmonių tarpusavio pokalbius.
„Su žinute „Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų“ norime pakviesti žmones atsisakyti išankstinių lūkesčių ir pažvelgti į vaiką pirmiausia matant jo stiprybes, emocinius poreikius ir unikalią istoriją. Visą savaitę vyksiantys renginiai skirtingose Lietuvos savivaldybėse kvies susitikti, bendrauti, pažinti globos bendruomenę ir kartu kurti aplinką, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi priimtas bei svarbus. Kviečiame prisijungti ir tapti šios bendrystės dalimi“, – sako R. Ladauskienė.
R. Ladauskienei antrina ir Klaipėdos globos centro atstovas, pasak kurio, vaikų globos savaitė yra proga suburti žmones bendram tikslui – parodyti, kad vaikams svarbi ne tik specialistų ar globėjų pagalba, bet ir palaikanti bendruomenė.
„Kiekvienas Vaikų globos savaitės renginys pirmiausia yra apie žmones – buvimą kartu, bendrystę ir dėmesį vaikui. Džiaugiamės, kad kasmet prie iniciatyvų prisijungia vis daugiau bendruomenės narių, organizacijų ir partnerių. Tikime, kad net ir nedidelis palaikymo gestas gali padėti kurti aplinką, kurioje vaikai jaučiasi saugūs, svarbūs ir matomi. Todėl kviečiame gyventojus dalyvauti renginiuose ir kartu kurti šią prasmingą tradiciją“, – sako L. Lukauskienė.
Šiuo metu, remiantis 2026 m. gegužės mėnesio duomenimis, šeimos aplinkoje (pas budinčius ir nuolatinius globotojus, globėjus, šeimynose) auga 4 633, o globos institucijoje (šeiminiuose namuose) – 938 vaikai. Lietuvoje šiuo metu yra 255 budintys ir 57 nuolatiniai globotojai, 56 šeimynos ir 3 070 globėjų šeimų, kuriose auga tėvų globos netekę vaikai.
Klaipėdos miesto savivaldybėje šeimos aplinkoje auga 171, o globos institucijoje – 57 vaikai. Taip pat yra 8 budintys globotojai, 1 šeimyna ir 138 globėjų šeimų, kuriose auga tėvų globos netekę vaikai.
Daugiau informacijos apie vaikų ir paauglių globą galima rasti „Facebook“ paskyroje „Vaikai yra vaikai“, interneto svetainėje www.globoscentrai.lt arba paskambinus į Vaiko teisių liniją telefonu 0 800 10 800.
Naujausi komentarai