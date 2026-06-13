Prasidėjo laukti darbai

Remonto darbai startavo prie Baltijos pr.1–Šilutės pl. 34 daugiabučio: senos trinkelės jau nuimtos, o šaligatvio vietoje likęs išlygintas smėlio sluoksnis, paruoštas tolimesniems darbams.
Prie šio daugiabučio jau matyti paruoštos naujos šaligatvio trinkelės, šalia namo taip pat įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys apie remontą.
Klaipėdietis, gyvenantis šiame name, džiaugėsi pagaliau prasidėjusiais darbais.
„Buvo neįmanoma ten vaikščioti, visos trinkelės buvo suskilinėjusios, sulūžusios, normalių beveik nelikę. Nepatogu nei mamoms su vežimėliais važiuoti, nei senjorams vaikščioti. Galvą galėjai nusisukti. Todėl dabar, kad ir yra nepatogumų išeinant iš laiptinės, geriau jau jie, negu senas šaligatvis“, – neabejojo klaipėdietis.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, Baltijos pr. 1–7 ir Šilutės pl. 36 vykdomi šaligatvių paprastojo remonto darbai.
„Automobilių stovėjimo vietų įrengimas nenumatomas, nes abiejose kiemų pusėse yra didelės automobilių stovėjimo aikštelės. Remonto darbai truks dar pusantro mėnesio“, – informavo I. Kubilienė.
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