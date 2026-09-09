Premjeras atmeta kritiką dėl Vyriausybės „cementovkės“: jei darbas – linksmybės, tai linksminamės

„Kūrybingi konservatoriai, bet čia atvažiavome dirbti, į regionus atvykome, pirmas vizitas Vyriausybės visos ir Vyriausybės posėdis čia (Klaipėdoje – BNS). Čia ne apžvalginė, poilsinė kelionė, čia Vyriausybės posėdis. Bendravome su universitetu, su verslo bendruomene, su merais regiono. (...) Jeigu darbas yra linksmybės, tai linksminomės“, – žurnalistams Klaipėdoje trečiadienį sakė Vyriausybės vadovas.
Savo ruožtu į Klaipėdoje rengiamą Vyriausybės posėdį atvykęs finansų ministras Taurimas Valys taip pat paneigė konservatorių teiginius: „Jokių čia cementovkių, rimtai dirbame“.
Jam antrino ir susisiekimo ministras Juras Taminskas: „Jeigu darbas yra linksmybės, tai gaila tada, man konservatorių. (...) Mes ir seniau (su kabineto nariais – BNS) labai gerai esame pažįstami. Mums susipažinti tarpusavyje nereikia, dėl to išvažiuoti į regioną. Mes važiavome į regioną dėl darbo“.
Savo ruožtu opozicinių konservatorių atstovas Seime Jurgis Razma trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad Vyriausybės kanceliarija negali paaiškinti, kokia vizito svarba, kad išvyko tiek premjeras, tiek jo kabineto nariai.
„Ir vėl už mokesčių mokėtojų pinigus rengiama, kaip taikliai pastebėjo mūsų partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, „cementovkė“. Galima būtų pateisinti, jei premjeras ir ministrai turėtų tikslą, spręstų regionui svarbias problemas. Deja, Vyriausybės posėdžio darbotvarkėje – eiliniai klausimai, nieko bendro neturintys su Klaipėdos regionu“, – sakė jis.
Kaip antradienį skelbė portalas „15min“, Vyriausybės kanceliarijai ministro pirmininko ir penkių lydinčios delegacijos narių išlaidos nakvynei sudarys 730 eurų, dienpinigių suma – 280 eurų. 11 ministrų dienpinigus ir nakvynės išlaidas padengs atskiros ministerijos.
Tuo metu maitinimo išlaidoms vizito metu iš viso numatyta iki 3 tūkst. eurų, transportui – iki 2 tūkst. eurų. Tikslesnės išlaidos paaiškės jau po vizito.
Opozicinių konservatorių lyderis L. Kasčiūnas portalui teigė, kad Ministrų kabineto nariai Klaipėdoje bando „derinti dalykinius susitikimus su malonumu“ ir organizuoja „cementovkę“.
Jis ragino Vyriausybę „atskirti, kur yra malonumas, o kur yra darbas, ir nepainioti šitų dalykų“. Tuo metu opozicinių liberalų atstovas Eugenijus Gentvilas sakė, kad tokie vizitai rodo dėmesį regionams, bet abejojo, ar tam reikėjo dviejų dienų.
BNS skelbė, kad į Klaipėdą Vyriausybė išvyko antradienį. Buvo skelbta, kad išvyka siekiama susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, ministrams pamatyti Klaipėdos regiono problematiką bei išgirsti savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus.
Antradienį Vyriausybės delegacija miesto savivaldybės administracijoje susitiko su regiono merais, apžvelgė Klaipėdos uostą, susitiko su verslo bendruomene.
Antrąją vizito dieną rengiamas Ministrų kabineto posėdis, kuriame ketinama patvirtinti Vyriausybės programos įgyvendinimo planą.
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