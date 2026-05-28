 Prezidentas Klaipėdoje atidarys tarptautinį mokytojų festivalį, lankysis Jūreivystės akademijoje

Prezidentas Klaipėdoje atidarys tarptautinį mokytojų festivalį, lankysis Jūreivystės akademijoje

2026-05-28 06:38
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį lankysis Klaipėdoje. Čia atidarys tarptautinį mokytojų festivalį, lankysis Jūreivystės akademijoje.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS nuotr.

Vizitą uostamiestyje šalies vadovas pradės susitikimu su miesto meru Arvydu Vaitkumi, kiek vėliau lankysis „Vilnius Tech“ Lietuvos jūreivystės akademijoje ir Klaipėdos universiteto gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM) centre.

Vakare G. Nausėda kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene atidarys pirmą kartą Lietuvoje vyksiantį STEAM mokytojams skirtą tarptautinį mokslo festivalį.

Į prezidento globojamą keturias dienas vyksiantį renginį atvyks daugiau nei 600 pedagogų iš 34 Europos šalių, jie dalysis pažangiausiomis ugdymo praktikomis, inovatyviais mokymo metodais ir klasėse išbandytais projektais.

Renginyje taip pat dalyvaus švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Lietuvai šiemetiniame renginyje atstovaus 48 pedagogai, 2025 metais laimėję nacionalinį „Science in Stage Lithuania 2025“ turą.

„Science on Stage Festival“ – viena iš tarptautinės asociacijos „Science on Stage Europe“ veiklų, renginys kas dvejus metus organizuojamas vis kitoje Europos šalyje, priklausančioje „Science on Stage Europe” asociacijai. Festivalį organizuoja „Science on Stage Lithuania“, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos universiteto metodinis STEAM centras kartu su „Science on Stage Europe“.

Šiame straipsnyje:
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Rezoliucija pat
Uosto akcijas miestui !
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na
bet prisiminkit kaip buvo anais laikais buvo miestas pilnas kursantu,mergos is proto ejo del tu mariacioku,pilnos sokiu aiksteles buvo ir parke ir dofe,i sokius marexotkej mergos net per langus lipdavo,o kur dar portianke,dabar to nebera vaiksto su kazkokiais megztiniais,ir tai nematyti,o tada buvo baltos palaidines telniaska,melsvas kaklaraisti ,kliosai ir kepure,grazu budavo,,,
2
0
Eugis
Nekantriai laukiu Pirmosios Ponios kalbos <3 Jau porą mėnesių internete nėra jokių naujų memų
0
-3
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