Prezidentas Klaipėdoje atidarys tarptautinį mokytojų festivalį, lankysis Jūreivystės akademijoje

Vizitą uostamiestyje šalies vadovas pradės susitikimu su miesto meru Arvydu Vaitkumi, kiek vėliau lankysis „Vilnius Tech“ Lietuvos jūreivystės akademijoje ir Klaipėdos universiteto gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM) centre.
Vakare G. Nausėda kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene atidarys pirmą kartą Lietuvoje vyksiantį STEAM mokytojams skirtą tarptautinį mokslo festivalį.
Į prezidento globojamą keturias dienas vyksiantį renginį atvyks daugiau nei 600 pedagogų iš 34 Europos šalių, jie dalysis pažangiausiomis ugdymo praktikomis, inovatyviais mokymo metodais ir klasėse išbandytais projektais.
Renginyje taip pat dalyvaus švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Lietuvai šiemetiniame renginyje atstovaus 48 pedagogai, 2025 metais laimėję nacionalinį „Science in Stage Lithuania 2025“ turą.
„Science on Stage Festival“ – viena iš tarptautinės asociacijos „Science on Stage Europe“ veiklų, renginys kas dvejus metus organizuojamas vis kitoje Europos šalyje, priklausančioje „Science on Stage Europe” asociacijai. Festivalį organizuoja „Science on Stage Lithuania“, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos universiteto metodinis STEAM centras kartu su „Science on Stage Europe“.
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