Prie bažnyčios atsiras terasa

Kaip nurodyta interneto svetainėje 2021.esinvesticijos.lt, kuriame pateikiamas terasos projektas, šio projekto tikslas yra įkurti socialinį verslą – kavinę su knygynu ir edukacine erdve Klaipėdoje, kuris prisidėtų prie socialinės atskirties mažinimo.
Projekto apraše teigiama, kad bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 173 339 eurai. Bendrai projektą finansuoja ES.
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas patvirtino, kad ši terasa atsiras kitų metų antroje pusėje.
„Tai socialinis projektas, su kuriuo dalyvavome vietos veiklos grupės konkurse – socialinio verslo iniciatyva „Miesto angelo terasa“. Pagal mūsų viziją, iš bažnyčios čia būtų perkelta religinių prekių parduotuvėlė, taip pat atsirastų jauki kavinukė, arbatinė ar panašiai. Čia nereikės statybų, planuojame įsigyti jau pagamintą laikiną statinį. Jis taps tarsi pirmuoju žingsniu į būsimų parapijos bendruomenės namų „Miesto angelas“ įkūrimą. Šiemet projekto dar nespėsime įgyvendinti, nes tik dabar pasirašėme sutartis, dar laukia viešieji pirkimai ir kitos procedūros. Tačiau tikimės, kad kitų metų antroje pusėje jį jau turėsime“, – kalbėjo M. Šlaustas.
Klebonas nurodė, kad terasa turėtų atsirasti šventoriuje, įėjus pro centrinius vartus dešinėje pusėje, kampe.
„Bus jauki vieta užeiti pyragaičiui, kavai, arbatai ar tiesiog praleisti laiką. Tai orientuota į socialinį verslą, tad ir senjorams bus skirta daug dėmesio. Dabar arbatą geriame bažnyčios gale, tad visa tai persikeltų į terasą. Įtrauksime ir savanorius. Tai yra bendras mūsų parapijos, viešosios įstaigos „Miesto angelas“ ir „Carito“ projektas“, – sakė klebonas.
Bus jauki vieta užeiti pyragaičiui, kavai, arbatai ar tiesiog praleisti laiką.
Anot M. Šlausto, dėl bendruomenės namų statybos taip pat vyksta procesai.
„Yra tam tikrų reikalingų patikslinimų, juos baigiame ir judame į priekį. Intensyviai dirbame ir ties šiuo klausimu. Parapijos gyvenimas verda, kunkuliuoja. Labai tuo džiaugiamės“, – pažymėjo M. Šlaustas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)