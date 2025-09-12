Prie namo – gyvas lavonas: kaip elgtis?

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinių įvykių suvestinėje skelbiamas pranešimas, kad trečiadienį, prieš 21 val., kažkur Taikos prospekte gulėjo nuo narkotikų apsvaigęs 41-erių vyras, šalia mėtėsi švirkštas su, kaip įtarta, narkotine medžiaga.
Pareigūnai pranešė, kad šis asmuo nebuvo sulaikytas, jam įteiktas šaukimas į apklausą policijos komisariate.
Ko gero, lakesnės fantazijos klaipėdietis įsivaizduoja, kad pareigūnai pamatė gulintį narkomaną, įkišo jam į kišenę šaukimą į apklausą ir išvažiavo.
Pasirodo, taip viskas atrodo tik iš pirmo žvilgsnio.
Trečiadienį vakare pirmieji prie gulinčio ir su pasauliu nebendraujančio vyro atskubėjo iškviesti Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties medikai. Jie nustatė, kad vyras – apdujęs nuo kvaišalų, ir suteikė jam būtinąją pagalbą.
Būtent medikai iškvietė policininkus.
Miesto policijos komisariato viršininkas Gintautas Pocevičius paaiškino, kad nuo narkotikų apsvaigę asmenys tikrai jau senokai yra miesto kasdienybė, bet jie nėra įvykdę sunkaus nusikaltimo, todėl uždaryti į areštinę nėra pagrindo.
Pasak komisariato vado, manyti, kad pareigūnai nesiorientuojančiam aplinkoje asmeniui įteikia šaukimą į apklausą, neteisinga. Policininkai privalo įsitikinti, kad asmuo adekvačiai reaguoja ir supranta, kas jam sakoma.
Kitas reikalas, kad dažnu atveju tokie asmenys į apklausas neatvyksta.
„Tai jau tampa mūsų reikalu ir rūpesčiu. Aišku, kad turime ieškoti šių asmenų ir tai apsunkina mūsų darbą. Tikrai ne visi gavusieji šaukimus ateina į policijos komisariatą nurodytu laiku. Bet už tokį elgesį taikoma administracinė teisena“, – paaiškino G. Pocevičius.
Kiek aktualus dar vienas administracinių nusižengimų protokolas asmeniui, kuris nejaučia gėdos ar bėdos dėl to, kad apsvaigęs nuo narkotikų paslikas guli viešoje vietoje ir jį tokį mato daugybė žmonių, klausimas beveik retorinis.
Nepaisant visų šių argumentų, policijos pareigūnai pataria nepraeiti pro gulintį žmogų. Kas gali žinoti, o gal jam staiga sutriko sveikata ir skambutis pagalbos telefonu išgelbėtų gyvybę.
