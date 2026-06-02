Prie Olando Kepurės – nauji parkavimo tarifai

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo šių metų birželio 1 dienos keičiasi automobilių stovėjimo įkainiai aikštelėje prie Olando Kepurės. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ šioje teritorijoje yra atsakinga už vietinės rinkliavos administravimą.
Į ką svarbu atkreipti dėmesį nuo birželio 1 d.?
Keičiasi stovėjimo tarifai: pirmoji valanda kainuos 2,50 Eur, kiekviena kita – 3,50 Eur. Nuo šiol šie įkainiai aikštelėje bus taikomi visus metus.
Pamiršus ar nespėjus sumokėti vietoje, „užmaršumo mokestį“ (41 Eur) bus galima sumokėti per 72 val. nuo transporto priemonės užfiksavimo momento.
Aikštelėje pradedama testuoti automatinė fiksavimo kamerų sistema. Šiuo metu mūsų darbuotojai dirba įprastai ir pažeidimus fiksuoja vietoje, bet netrukus pranešimai nebus paliekami, o pažeidimai bus formuojami automatiškai.
Svarbi žinia elektromobilių savininkams:
Kaip ir iki šiol, elektromobiliams stovėjimas išlieka nemokamas. Tik nuo rugpjūčio 1 d. reikės galiojančio elektroninio leidimo. Šį leidimą galite nemokamai išsiimti mūsų savitarnos svetainėje https://parkavimas.klaipedatransport.lt/account/login.
Jei jau esate išsiėmę elektromobilio leidimą Klaipėdos mieste, jis galios ir Klaipėdos rajono mokamose zonose, įskaitant Olando Kepurę. Papildomų veiksmų atlikti nereikia.
Prieš paliekant automobilį, visada rekomenduojame atkreipti dėmesį į informacinius ženklus ir stendus vietoje.
Atvykti prie jūros galite ne tik automobiliu – Olando Kepurę patogiai pasieksite 24 maršruto autobusu.
(be temos)
(be temos)
(be temos)