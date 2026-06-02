 Prie Olando Kepurės – nauji parkavimo tarifai

Prie Olando Kepurės – nauji parkavimo tarifai

2026-06-02 05:00 klaipeda.diena.lt inf.

Planuojate aplankyti Olando Kepurę? Nuo birželio 1 dienos keičiasi automobilių stovėjimo įkainiai aikštelėje prie vienos lankomiausių pajūrio vietų.

<span>Prie Olando Kepurės – nauji parkavimo tarifai</span>
Prie Olando Kepurės – nauji parkavimo tarifai / Partnerių nuotr.

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo šių metų birželio 1 dienos keičiasi automobilių stovėjimo įkainiai aikštelėje prie Olando Kepurės. VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ šioje teritorijoje yra atsakinga už vietinės rinkliavos administravimą.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį nuo birželio 1 d.?

Keičiasi stovėjimo tarifai: pirmoji valanda kainuos 2,50 Eur, kiekviena kita – 3,50 Eur. Nuo šiol šie įkainiai aikštelėje bus taikomi visus metus.

Pamiršus ar nespėjus sumokėti vietoje, „užmaršumo mokestį“ (41 Eur) bus galima sumokėti per 72 val. nuo transporto priemonės užfiksavimo momento.

Aikštelėje pradedama testuoti automatinė fiksavimo kamerų sistema. Šiuo metu mūsų darbuotojai dirba įprastai ir pažeidimus fiksuoja vietoje, bet netrukus pranešimai nebus paliekami, o pažeidimai bus formuojami automatiškai.

Svarbi žinia elektromobilių savininkams:

Kaip ir iki šiol, elektromobiliams stovėjimas išlieka nemokamas. Tik nuo rugpjūčio 1 d. reikės galiojančio elektroninio leidimo. Šį leidimą galite nemokamai išsiimti mūsų savitarnos svetainėje https://parkavimas.klaipedatransport.lt/account/login.

Jei jau esate išsiėmę elektromobilio leidimą Klaipėdos mieste, jis galios ir Klaipėdos rajono mokamose zonose, įskaitant Olando Kepurę. Papildomų veiksmų atlikti nereikia.

Prieš paliekant automobilį, visada rekomenduojame atkreipti dėmesį į informacinius ženklus ir stendus vietoje.

Atvykti prie jūros galite ne tik automobiliu – Olando Kepurę patogiai pasieksite 24 maršruto autobusu.

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Olando kepurė
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parkavimo tarifai
automobilių stovėjimas

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Komentarai

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Komentarai

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Ne lyberalas
As pries mokama viesa infrastruktura islaikoma is mano mokesciu.
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komuniaga
Reketas. Viskas žmonėms. :)))
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Expertas
Natūraliai iškilo keletas klausimų: 1. Jeigu tai automatinės fiksavimo kamerų sistemos testavimas, reiškia sistema gali veikti nekorektiškai, tačiau mokestis iš karto tuo metu didinamas ir baudos taip pat. Kur garantijos, kad mokestis ir baudos bus renkami tinkamai? 2. Visiškai nepaaiškinta kokiu principu ši automatinė fiksavimo sistema veiks. Pranešimų nebus, o pažeidimai bus. Fantastika. 3. Išimtis nemokėti už parkavimą turi ne tik elektromobiliai, bet ir negalią turintys asmenys kurie gali atvykti bet kokiu automobiliu. Neaišku, kaip ši sistema fiksuos tokius automobilius.
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