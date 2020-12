Prokurorų akiratyje – painios uostamiesčio įmonės mįslės: stebina net auditorius

Sulaukė skundų

Šios istorijos ištakos siekia 2017-uosius. Tais metais konkursą laimėjęs Dangeras Aleksandrovas tapo bendrovės "Gatvių apšvietimas" vadovu. Jis į šį postą atėjo iš kitos savivaldybės įmonės "Klaipėdos vanduo".

Iš pradžių "Gatvių apšvietimas" darbavosi be didelių priekaištų, tačiau po kurio laiko Klaipėdos savivaldybės administraciją ėmė pasiekti prieštaringos žinios.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis gavo informacijos apie keistai vykusį I.Kanto gatvės apšvietimo įrengimą.

Vėliau savivaldybės vadovas atviravo negalėjęs patikėti savo akimis. Situacija buvo neįtikėtina – "Gatvių apšvietimas" užsakė darbus, o galiausiai po tam tikrų veiksmų įmonė tapo savo pačios užsakytų darbų vykdytoja.

Administracijos direktoriui kilo klausimų, į kuriuos negalėjo rasti atsakymų.

"Tiesiai paklausiau D.Aleksandrovo, kas ir kaip čia įvyko. Iš direktoriaus reakcijos supratau, kad tikrai kažkas ne taip. Nuo tada ir prasidėjo mano nepasitikėjimas šituo žmogumi, nors anksčiau D.Aleksandrovas nebuvo pavedęs. Tada klausimai buvo pateikti įmonės valdybai, ten irgi sulaukėme labai įdomaus vertinimo", – metų senumo įvykius prisiminė G.Neniškis.

Įžvelgė ir nusikaltimų

Į savivaldybę ėmė plaukti ir pasirašyti, ir anoniminiai pranešimai apie "Gatvių apšvietimo" vadovo veiksmus, esą neskaidrius viešuosius pirkimus bei nepotizmą priimant darbuotojus į darbą.

Kai įmonės darbuotojai ėmė skųstis miesto merui Vytautui Grubliauskui bei administracijos direktoriui G.Neniškiui, imtasi veiksmų patvirtinti arba paneigti žmonių pateiktą informaciją.

Buvo užsakytos teisinės paslaugos atlikti tam tikro laikotarpio ir atskirų, daugiausiai klausimų keliančių, sandorių teisinį auditą.

Patikrinę dokumentus teisininkai pateikė apie 60 puslapių apimties išvadą, kurioje konstatuota, kad D.Aleksandrovo veiksmai neatitinka rūpestingo, atidaus, sąmoningo vadovo kriterijų.

Dar daugiau – įmonės valdybai buvo pateiktos išvados, baigiamos rekomendacija inicijuoti ikiteisminį tyrimą, auditorių manymu, tam yra pakankamas pagrindas.

Siekis: G.Neniškis mano, kad kaltieji turi atlyginti savivaldybės įmonei padarytą žalą. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Kalbėdamas apie galimus inkriminuoti nusikaltimus vienas auditą atlikusių teisininkų advokatas Justas Jankauskas vardijo įžvelgęs piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų klastojimo, o gal net ir sukčiavimo apraiškas.

Visa tai ir buvo išdėstyta audito išvadose.

Konkursai stebino

Tyrinėdami dokumentus teisininkai pažymėjo, kad įtarimų sukėlę sandoriai ir priedai bei premijos buvo susiję su keliomis tomis pačiomis darbuotojų pavardėmis. Jie atėjo dirbti iš įmonės "Klaipėdos vanduo" pakviesti D.Aleksandrovo.

Didžioji dalis įtarimų ir audito metu nustatytų abejonių keliančių sandorių esą leidžia įtarti, kad viešieji pirkimai įmonėje vykdyti per savus žmones ir esą buvę neskaidrūs bei nuostolingi įmonei, o tuo pat metu ir pagrindinei akcininkei – Klaipėdos savivaldybei.

Auditoriai teigė nustatę, kad viešųjų pirkimų metu laimėtojams mokėta nuo 30 iki 60 proc. daugiau nei tuo metu rinkoje už tokias pat paslaugas ar prekes mokėjo kiti pirkėjai.

Ypatingas vaidmuo, pasak auditorių, teko įmonei "Namų kultas", tuo metu prekiavusios baldais ir laimėjusiai apie pusę konkursų.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad ši įmonė, D.Aleksandrovui dirbant bendrovėje "Klaipėdos vanduo", parduodavo vandens apskaitos skaitiklius. Kai D.Aleksandrovas pradėjo vadovauti "Gatvių apšvietimui", ši įmonė ėmėsi gatvių apšvietėjams pardavinėti atramas, šviestuvus, pamatų blokus bei kabelius.

Atkreiptas dėmesys, kad minėtos įmonės "Namų kultas", vėliau persivadinusios į "Ecomas", savininkas yra "Gatvių apšvietimo" vyriausiosios buhalterės sūnus. Kaip teigiama, šio tiesioginio ryšio viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijoje neatskleidusi vyriausioji buhalterė pervesdavo šimtus tūkstančių eurų savo sūnaus įmonei.

Ėmus aiškėti šiems dalykams, vyriausioji buhalterė pati išėjo iš darbo.

Auditoriai narpliojo ir I.Kanto gatvės apšvietimo įrengimo konkursą, kurio sąlygose buvo numatyta, kad jį laimėjusi įmonė pati atliks visus darbus, o subranga neleistina.

Laimėtoja vėl paskelbta vos porą darbuotojų tuo metu turėjusi įmonė "Ecomas". Ji laiku neatliko darbų ir pati pasamdė "Gatvių apšvietimą".

Taip konkursą surengusi įmonė tapo savo pačios užsakytų darbų subrangove dar ir nusižengdama konkurso sąlygoms.

Konsultantai ėmė remontuoti?

Auditoriai nurodė, esą iš ankstesnės darbovietės atsivesti darbuotojai protegavo ir sudarė sąlygas laimėti apklausas ir konkursus šiai įmonei. Pasak išvados, apklausų metu stengtasi apklausti visai kita veikla besiverčiančius rinkos dalyvius.

Įtarimų sukėlė ir sutartis su mažąja bendrija "Dūminė laboratorija". Šaltiniai internete nurodo, kad ši 2018 m. įkurta bendrija užsiima "konsultacine verslo ir kito valdymo veikla". Tačiau bendrijos kontaktinių duomenų internete nepavyko rasti.

Būtent "Dūminė laboratorija" laimėjo konkursą remontuoti įmonės "Gatvių apšvietimas" administracinio pastato kabinetus, pakeisti elektros instaliaciją, keisti kabinetų pertvaras, grindų dangą, nupirkti baldus.

Prognozė: teisminiai ginčai, susiję su įmones "Gatvių apšvietimas" praeitimi, veikiausiai užtruks ilgai, nes inkriminuojamų epizodų yra daug – vien STT atstovams pateiktas 40-ies puslapių pareiškimas. / Butauto Barausko nuotr.

Teigiama, kad Jokūbave įsikūrusios mažosios bendrijos vadovas Dainius Budrys – D.Aleksandrovo studijų draugas, kurio būsimoji žmona dirbo "Gatvių apšvietime" ir buvo viena komisijos pirkimams organizuoti narių. Apie tai deklaracijose taip pat esą nebuvo užsiminta.

Kabinetai buvo suremontuoti, bet dokumentai rodo, kad sąskaitos išrašomos ne tai įmonei, kuri realiai dirbo. Konsultavimo bendrijos paprastai neatlieka statybos darbų.

Auditas nustatė ir tai, kad minėtos darbuotojos brolis porai dienų pasirūpino įsigyti patentą ir pardavė "Gatvių apšvietimui" baldų. Ir šie interesai bei ryšiai su atsakinga įmonės darbuotoja, kaip teigta, nebuvo deklaruoti. Po baldų pardavimo sandorio vyras esą šia veikla nebesivertė.

Motyvacijai – priedai prie algų?

Dar vienas audito išryškintas sandoris – sutartis su jau minėta įmone "Ecomas" prižiūrėti ir aptarnauti "Gatvių apšvietimo" kompiuterius.

Iš "Klaipėdos vandenų" į "Gatvių apšvietimą" perėjęs kompiuterių žinovas už įmonės kompiuterių bei serverių priežiūrą ir remontą, tai yra tiesioginį darbą, gaudavo tūkstantinius priedus, nors tuo pat metu tiems patiems darbams buvo samdoma vėlgi bendrovė "Ecomas".

Finansinis ir teisinis auditas parodė, kad ir kitiems parankiems pavaldiniams D.Aleksandrovas pasistengdavo išmokėti didelius atlyginimo priedus už tiesioginį darbą.

Taip pat ir pirkimų vadovui už surengtą viešąjį pirkimą papildomai skirta tūkstantis eurų.

Panašiu būdu pasielgta, kai prakiuro šildymo sistema. Už vamzdžio sutvarkymą santechnikos remonto įmonė pateikė 100 eurų sąskaitą, o infrastruktūros vadovas už tai, kad operatyviai iškvietė meistrus ir taip gerai atliko savo pareigą, gavo 1,5 tūkst. eurų priedą.

Išdavė Registrų centro laiškas

Nuostabą kelia praėjusių metų pabaigoje, gruodžio 19 dieną, D.Aleksandrovo bandymas savivaldybės valdomos bendrovės valdymą perduoti į privačias rankas.

Dar būdamas įmonės direktorius teisininkės Andželikos Šakienės vardu siekė įregistruoti prokūrą (įgaliojimas, kuriuo juridinis asmuo suteikia teisę kitam asmeniui atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su juridinio asmens verslu – D.J.).

"Gatvių apšvietimas" turi savo teisininką, bet į jį nebuvo kreiptasi.

Registrų centras tada prokūros neįregistravo. Tai būtų buvęs ne įmonės valdybos ir akcininkų noro įvykdymas, o vėlgi klausimų keliantis direktoriaus siekis.

Mūsų manymu, kaltę įrodančių duomenų surinkta užtektinai.

Galima tik spėti, kad galbūt taip vadovas tikėjosi teisininkės rankomis sustabdyti vykdomą vidaus tyrimą, tuo metu oficialiai turėdamas nedarbingumo lapelį.

Gudrybė išaiškėjo, kai Registrų centras jau po D.Aleksandrovo nušalinimo naujam laikinai einančiam direktoriaus pareigas vadovui atsiuntė atsakymą neregistruosiąs prokūro.

Jei toks veiksmas būtų atliktas, miesto savivaldybė būtų netekusi galimybės valdyti savo įmonę ir būtų priversta bylinėtis dėl tokios teisės susigrąžinimo.

Bylą pradėjo STT

Sulaukę teisininkų audito išvadų, įmonės "Gatvių apšvietimas" valdybos nariai šių metų balandžio 24 dieną kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) dėl galimų korupcinių veiksmų.

Gavusi bendrovės pareiškimą, gegužės 19 dieną STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo įmonės "Gatvių apšvietimas" turto iššvaistymo.

Gegužės 27 dieną Klaipėdos apygardos prokuratūra nusprendė šį tyrimą pagal kompetenciją perduoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

Tyrimą kontroliuojanti ir koordinuojanti prokurorė Dalia Mackevičienė patvirtino, kad tyrimas atliekamas dėl D.Aleksandrovo veiklos įmonėje "Gatvių apšvietimas".

Šiuo metu byloje įtariamųjų nėra. Teisinis D.Aleksandrovo statusas – specialusis liudytojas, o tai reiškia, kad dar nėra surinkta pakankamai įrodymų pateikti įtarimus įvykdžius nusikaltimus.

Atliktas dokumentų poėmis, paimtas buvusio vadovo kompiuteris.

Portalo žiniomis, jo laikmenose aptikta tyrimui svarbių duomenų.

Kada galima tikėtis tyrimo pabaigos, prokurorė D.Mackevičienė nesiryžo prognozuoti.

Žala – 100 tūkst. eurų?

"Manome, kad ikiteisminis tyrimas turėtų atskleisti visas negeroves, kurios galėjo būti vykdomos minimoje įmonėje ilgą laiką. Mūsų įžvalgos platesnės nei vykdomas ikiteisminis tyrimas, manome, kad galėjo būti padaryta daugiau nusikaltimo požymių turinčių veikų, bet tyrimui vadovauja prokurorė ir ji sprendžia, kokiu pagrindu pradėti ar perkvalifikuoti inkriminuojamas veikas. Mūsų manymu, kaltę įrodančių duomenų surinkta užtektinai", – kalbėjo vienas auditą atlikusių teisininkų advokatas J.Jankauskas.

Tyrimas vykdomas pusmetį. Auditą atlikę teisininkai nesupranta, kodėl tiriamas tik finansinis, o ne ir korupcinis minimos įmonės sandorių aspektas.

Tačiau viskas turėtų paaiškėti ateityje.

J.Jankausko kolegos advokato Sauliaus Majausko žiniomis, įmonėje "Gatvių apšvietimas" dar atliekama nemažai kitų patikrinimų.

Buvo tikrinami 2017–2019 metų laikotarpio sandoriai, bendras pavestų įvertinti pirkimų skaičius – apie 120, taip pat vertinimui perduoti ir įvairūs vidaus dokumentai.

Advokato liudijimu, pažeidimai organizuojant ir vykdant pirkimus buvo gana dažni ir sistemingi, sudarantys galbūt išimtines sąlygas pasirinktiems tiekėjams dalyvauti konkursuose ir vykdyti bendrovės pirkimus, tokiu būdu neužtikrinant prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo už konkurencingą kainą.

Daroma prielaida, jog pirkimuose buvo kviečiami dalyvauti tiekėjai, kurie nevykdė ūkinės veiklos, susijusios su pirkimo objektais, neturėjo kvalifikuotų darbuotojų vykdyti perkamus darbus, paslaugas.

Manoma, kad kai kuriais atvejais pasirinkti tiekėjai esą galėjo atlikti tarpininko vaidmenį, įsigydami prekes, paslaugas, darbus iš atitinkamą veiklą vykdančių ūkio subjektų ir subrangovų (kurie nebuvo kviečiami dalyvauti pirkimuose) ir perparduodami juos "Gatvių apšvietimui" už didesnę nei rinkos kainą pagal galbūt neskaidriai laimėtus viešuosius pirkimus.

Teisininkai mano, kad "Gatvių apšvietimo" patirta žala gali siekti ne mažiau 100 tūkst. eurų.

Šis skaičius dar vis tikslinamas, nes sudarytų sandorių kainos dar lyginamos su tuo metu buvusiomis rinkos kainomis.

Savivaldybės administracijos vadovas G.Neniškis nusiteikęs siekti, kad žmonės, kurie padarė žalą įmonei, turi ją atlyginti. Įmonė turi visais būdais stengtis išsireikalautų nuostolių kompensavimo.

Nori grįžti į darbą

Klaipėdos teismuose D.Aleksandrovo pavardė minima dviejose bylose.

Vienoje jų buvęs direktorius bylinėjasi reikalaudamas jį grąžinti į darbą ir sumokėti negautą atlyginimą.

Įmonės "Gatvių apšvietimas" valdyba šių metų sausio 13 dieną D.Aleksandrovą atšaukė iš užimamų pareigų, praradus pasitikėjimą.

Teismas aiškinasi, ar "Gatvių apšvietimo" valdyba turėjo teisę atšaukti įmonės vadovą.

Klaipėdos apylinkės teismas sprendimą ketina skelbti gruodžio viduryje.

Teisininkai nesistebi

Advokatas J.Jankauskas įsitikinęs, kad įmonėje įvykdyta ne tik pažeidimų, bet ir kriminalinių veikų.

"Tai, kas vyko įmonėje "Gatvių apšvietimas", manęs nenustebino. Ne dėl to, kad taip turėtų būti, o todėl, jog taip atsitinka dažnai. Visai neseniai ikiteisminio tyrimo institucijos pranešė apie įtarimus "Raseinių vandenų" generaliniam direktoriui. Yra nemažai ir kitų įtariamų arba jau nuteistų įmonių vadovų. Tai – šių dienų liga, žmonės, nors dirba savivaldybės ar valstybės valdomose įmonėse, bet vis dar jaučiasi tam tikrais kunigaikštukais ir leidžia sau daugiau nei numato įstatymas. Aptariama situacija Klaipėdoje, deja, nėra išskirtinė. Manome, kad galėjo būti sudaromos išskirtinės sąlygos keliems viešųjų pirkimų dalyviams, taip dirbtinai trikdoma konkurencinė kova, o paslaugos ir prekės perkamos už ženkliai didesnę kainą nei egzistavo rinkoje. Kol kas apie visa tai turime sakyti, kaip apie prielaidą, kol nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo. Teisinio audito veiksmus atlikome gindami akcininkų ir miesto interesą", – kalbėjo advokatas J.Jankauskas.

Iš reputacijos pusės esu visiškai švarus, tyras.

Pakviestas laikinai vadovauti "Gatvių apšvietimui" Vaidas Ramanauskas neslėpė: ateidamas į šį postą žinojo apie darbuotojų skundus ir vėliau, atlikus auditą, įsitikino, kad jie nemelavo.

Jis atviravo ne visada matantis blogį, kai paslaugos perkamos iš pažįstamų asmenų, bet svarbu už kokią kainą.

"Kai visa tai daroma teisingai ir rinkos kaina, yra gerai, bet kai paslauga parduodama 50 procentų brangiau, aš jau imu abejoti", – kalbėjo V.Ramanauskas.

Reputacija – nesutepta

Pats D.Aleksandrovas įsitikinęs, kad darbo neteko neteisėtai.

Klausinėjamas apie ikiteisminį tyrimą jis teigė sulaukęs daug kaltinimų, bet kol kas nė vienas jų nepasitvirtino, ir tai esą įrodo jo jau pusmetį nesikeičiantis specialiojo liudytojo statusas.

"Nebuvo jokios veiklos, kurią galima būtų vadinti nusikaltimais. Jei kas nors būtų, teisminiai procesai būtų seniai prasidėję, todėl esu visiškai ramus. Manau, kad su manimi pasielgė neteisėtai ir neetiškai, todėl ir esu teismuose", – žurnalistams aiškino D.Aleksandrovas.

Paklaustas, kodėl buvo imtasi tirti jo, kaip įmonės vadovo, veiklą, D.Aleksandrovas pažadėjo apie viską detaliai papasakoti, kai baigsis teismų procesai ir patikino, kad dar bylinėsis ir dėl neturtinės žalos atlyginimo.

"Dar bus ir teisėsaugos tyrimai, todėl nenoriu dabar apie tai kalbėti, kad jiems nepakenkčiau. Emociniai išgyvenimai, kuriuos patyriau, buvo nemalonūs. Bet gyvenime visko būna, tenka tvarkytis ir eiti toliau. Tai yra gyvenimo posūkis, ir tiek. Vadovų vietos yra auksinės, bet kartu ir sudėtingos. Man kilo klausimas, ar tęsti karjerą toje pačioje srityje, ar dirbti kažką kita. Dabar dirbu privačiame versle, turiu kelis savo projektus. Dirbu panašų darbą – esu dviejų įmonių valdybos narys: "Pakruojo autotransporte" ir "Kuršėnų vandenyse". Šioje įmonėje esu ir valdybos pirmininko pavaduotojas. Laimiu konkursus, atrankas ir dalyvauju savivaldybių įmonių veiklose. Vandenys yra man artimi, nes daug metų dirbau įmonėje "Klaipėdos vanduo", tą veiklą gerai išmanau. Autotransportas man – nauja sritis, buvo įdomu joje save išbandyti, todėl teikiau savo kandidatūrą, ir mane išrinko į įmonės valdybą. Darbas tose srityse ir finansiniai išmanymai yra labai svarbūs", – teigė D.Aleksandrovas.

Jis atviravo, kad dabartiniu metu labai atsižvelgiama į Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos gerosios valdysenos rekomendacijas.

Būtent tokių žinių D.Aleksandrovas teigė turintis, nes, jam vadovaujant "Gatvių apšvietimui", įmonėje vienoje pirmųjų atliktas auditas šiuo klausimu ir patvirtinta, kad ji diegia gerąsias valdymo praktikas. Kitos įmonės dabar eina tuo pačiu keliu, tad patirtis praverčia.

"Aš neturiu jokių nuobaudų už nusižengimus darbe, man nepateikti ir jokie įtarimai, tad iš reputacijos pusės esu visiškai švarus, tyras, nesu supainiojęs viešųjų ir privačių interesų ir visi kaltinimai apie kuriuos rašė Martynas Vainorius – iš piršto laužti, galėčiau juos pavadinti pasvaičiojimais", – teigė D.Aleksandrovas.

Sieks apginti garbę ir orumą

Paklaustas apie iš bendrovės "Klaipėdos vanduo" atsivestus žmones, kurie, pasak audito, abejotinai laimėdavo konkursus, jis tikino surinkęs geriausių specialistų komandą. Esą tai buvo žmonės išmanantys savo darbą, tikri profesionalai, norintys dirbti.

"Tai dabar "Gatvių apšvietime" surinkti vien pažįstami, ten – pusė politikų draugų ir giminių. Man vadovaujant įmonė per trejus metus sugebėjo tapti viena lyderių tarp Klaipėdos savivaldybės įmonių. Tai rodo komandos gebėjimus. Konkursai buvo vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Viešųjų pirkimų tarnyba atliko patikrinimą. Ataskaitoje, kuria mojuoja M.Vainorius, aiškiai parašyta, kad nepadaryta jokio nusižengimo. Pareikšta tik rekomendacinio pobūdžio pastabų, jose nurodytas klaidas ištaisėme per savaitę. Tuo metu Autobusų parkas turi grąžinti pusę milijono eurų, buvo įvardinti aiškūs Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai su sankcijomis ir reikalavimu grąžinti europines lėšas, bet administracijos direktoriui tai neužkliūva. "Gatvių apšvietime" to niekada nėra buvę, nesame gavę net įspėjimų. Ten buvo tam tikrų asmenų interesas, aš puikiai žinau, kieno, ir iš to seks mano veiksmai, kai pasibaigs teisminiai ginčai. Tai buvo ir prieš mane nukreiptas asmeniškumas, ir tam tikrų asmenų ekonominiai interesai. Nemalonūs dalykai, ypač tai, ką darė "Atvira Klaipėda". Nelaikau jos žiniasklaidos priemone ir jos neskaitau. Esu tikras, kad M.Vainorius mane asmeniškai persekiojo, tai yra reputacijos gadinimas. Nežinau, kas jam taip nepatinka, ar jis vykdo kažkokius užsakymus. Jis nuolat mane kalbina, bet pateikia mano žodžius tendencingai ir šališkai. Bet, kai viskas pasibaigs, ir dėl šitų dalykų bus teisminiai ginčai. Darysiu viską, kad mano reputacija būtų atkurta ir galų gale išaiškėtų tiesa", – neslėpė D.Aleksandrovas.

Nustebino įžūlumas

Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius G.Neniškis pasakojo neretai sulaukiantis įvairių skundų ir signalų, kai kurie jų būna tyčia klaidinantys ar nepagrįsti.

Todėl dažniausiai direktorius linkęs pasikviesti žmogų, apie kurį gauta informacijos, ir su juo pasiaiškinti.

Dar iki skandalingojo audito G.Neniškis paprašė įmonės valdybos narę, kuruojančią finansinę dalį, pasiaiškinti įtarimų sukėlusią situaciją.

"Situacija buvo susiklosčiusi nenormali. Kas galėjo pagalvoti, kad buvo išpumpuojama daugiau nei pusė įmonės pajamų? Nežinau mieste daugiau tokių įmonių, kur tokia situacija galėtų būti. Per pastaruosius devynis mėnesius įmonė gavo įspūdingą pelną. Ir visa tai nepaisant to, kad reikėjo išmokėti bent jau didžiąją dalį išeitinių kompensacijų, kurias buvęs vadovas paskutinėmis savo darbo dienomis, visiškai negalvodamas apie įmonės interesus, nurodė išmokėti minėtuose dalykuose dalyvavusiems žmonėms. Tai yra tas trejetukas, kuris dalyvavo atliekant, mano supratimu, neteisėtus veiksmus. Tas kompensacijas bet kokiu atveju reikėjo išmokėti, ir tik tada galima reikalauti žalos atlyginimo iš to, kas ją padarė. Šis veiksmas taip pat yra tyrimo objektas. Jei paaiškės, kad išmokos mokėtos nepagrįstai, įmonė bandys išsireikalauti jų kompensavimo", – paaiškino G.Neniškis

Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus, dabar "Gatvių apšvietimas" dalyvauja ES projektuose, akcininkės atstovai mato, kad įmonės tikslas nėra vien tik kaip įmanoma daugiau pinigų gauti iš savivaldybės ir juos bet kokia kaina išleisti.

"Niekam net į galvą negalėjo ateiti, kad D.Aleksandrovas galėjo taip įžūliai sukurti gudrias schemas", – atmesdamas esą asmeninį suinteresuotumą susidoroti su D.Aleksandrovu teigė G.Neniškis.

Imasi visų darbų

Audito medžiagoje dažnai minimos įmonės "Ecomas" projektų vadovas Vaidas Viskintas pasakojo geriau už savo sūnų – įmonės vadovą – žinantis visus su "Gatvės apšvietimu" susijusius reikalus, nes būtent projektų vadovo darbas buvo bendrauti su šia savivaldybės įmone. Sūnus esąs tik naudos gavėjas, bet į įmonės valdymą per daug nesikiša.

V.Viskintas tikino, kad visa ši istorija ir bendrovės "Ecomas" minėjimas joje yra didelis įmonės vardo menkinimas.

Kalbėdamas apie veiklą, susijusią su "Gatvių apšvietimu", V.Viskintas minėjo, kad vien 2018 metais laimėjo devynis konkursus dėl viešųjų pirkimų, visi jie buvo skelbiami viešųjų pirkimų portale, tad juose galėjo dalyvauti bet kas. Įmonė laimėjo aštuonias mažos vertės pirkimų apklausas.

"Prieš 20 metų įmonė "Namų kultas" prekiavo baldais, bet juk niekas nedraudžia pardavinėti vinis. Gal 2010 metais, kai pasikeitė įmonės akcininkai ir vadovas, įmonė pakeitė veiklos sritį. Esame pelno siekianti įmonė ir parduodame, ką norime. Šiuo metu bendrovė "Ecomas" (anksčiau – "Namų kultas" – D.J.) prekiauja vandens skaitikliais, visais gatvių apšvietimo dalykais, galbūt išskyrus kabelius, – aiškino V.Viskintas. – Paradoksalu, bet darome darbus, kurių anksčiau neteko atlikti, nedirbame vienoje srityje. Tiesiog laimime konkursus ir imamės darbo. Dabar Klaipėdos savivaldybė mus pakvietė į neskelbiamą mažos vertės pirkimą."

"Ecomo" projektų vadovas dėstė, kad dabar įmonė stato tiltą Vilniaus rajone, tvarko Klaipėdos krepšinio aikšteles, Palangoje laimėjo konkursą ir jau įvykdė apšvietimo rekonstrukcijos darbus už 350 tūkst. eurų.

Kalbėdamas apie vykdomų darbų įvairovę V.Viskintas atviravo, kad įmonė yra pasirašiusi 650 tūkst. eurų sutartį su Lietuvos automobilių kelių direkcija dėl šviestuvų pakeitimo visoje šalyje.

Verslui svarbi "gera patirtis"

V.Viskintas atviravo, kad dar D.Aleksandrovui dirbant "Klaipėdos vandenyse" įmonė "Ecomas" iš tiesų tiekė jai vandens apskaitos skaitiklius.

Esą gera patirtis leido pratęsti bendravimą ir šiam perėjus vadovauti "Gatvių apšvietimui". Vadovas pats pasiūlęs dalyvauti konkursuose, bet sėkmė atėjo neiškart. Kelis pirmuosius konkursus "Ecomas" pralaimėjęs, nes neturėjo tiekėjų, bet jau šeštą ar septintą konkursą laimėjo.

Prisimindamas priekaištus dėl I.Kanto gatvės apšvietimo, V.Viskintas teigė tada jautęs didelį spaudimą kuo greičiau baigti darbus, nors iki konkurso sąlygose numatytų terminų pabaigos buvo likę bene pusantro mėnesio. Atramos buvusios jau nupirktos ir sandėliuojamos "Gatvių apšvietimo" teritorijoje.

"Viskas buvo paprasta – sutarties nutraukti negalėjome, nenorėjome patekti į juoduosius sąrašus. Susėdome su "Gatvių apšvietimo" vadovu. Nuskambėjo paprastas sprendimas padaryti visa tai pačiai įmonei "Gatvių apšvietimas", o mes pažadėjome tuos darbus atidirbti kitame objekte – J.Zauerveino gatvėje. Pasirašėme sutartį, kad už tą pačią kainą, išskaičiavus mūsų nupirktų atramų pinigus, mūsų įmonė padarys darbus kitoje vietoje. Viską taip ir padarėme. "Gatvių apšvietimas" pastatė mūsų pirktas atramas, o vėliau mes pastatėme jų atramas kitoje gatvėje. Pastatymo darbai abiejose gatvėse buvo įvertinti ta pačia suma", – komentavo V.Viskintas.

"Noriu buvusiam "Gatvių apšvietimo" vadovui pasakyti daug komplimentų. Kaip žmogus – labai sudėtingas, labai preciziškas. Dirbti buvo nelengva, sulaukdavome didelio spaudimo dėl terminų ir darbų kokybės", – apie D.Aleksandrovą kalbėjo V.Viskintas.

Priekaištus dėl į akis krentančio kainų skirtumo įmonės "Ecomas" projektų vadovas atrėmė tikindamas, kad niekas nevertino perkamų daiktų techninių specifikacijų. Lyginamų daiktų savybės esančios visiškai skirtingos, tai lemia ir kainą.

Priekaištą dėl to, kad "Gatvių apšvietime" dirbo jo žmona, V.Viskintas atrėmė argumentu, esą ji nedalyvavo viešųjų pirkimų komisijos darbe ir nebuvo niekaip susijusi su sutuoktinio dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose.

"Jeigu būtų buvęs koks interesų konfliktas, pagal įmonės tvarką mano žmona, gerbiama ponia Viskintienė, privalėjo pateikti interesų deklaraciją. Bet ji buvo tiesiog buhalterė ir dalyvavo tik su buhalterinės apskaitos pirkimu susijusioje komisijoje", – aiškino V.Viskintas.