Puodžių gatvėje – atnaujinti gėlynai

Tokia veikla tapo ne tik aplinkos gražinimo darbu, bet ir vertinga praktine patirtimi dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo specialybės mokiniams.
Dirbdami realioje aplinkoje mokiniai gilino augalų pažinimo, želdinių komponavimo, aplinkos tvarkymo, komandinio darbo bei praktinio darbo organizavimo įgūdžius.
Tokios veiklos leidžia profesinių kompetencijų mokytis ne iš vadovėlių, o tiesiogiai kuriant estetišką ir gyvą aplinką.
Atnaujinta dekoratyvinė želdinių zona ne tik puošia centro erdvę, bet ir kuria jaukesnę, žalesnę bei bendruomeniškesnę aplinką mokiniams, darbuotojams ir centro svečiams.
Klaipėdos technologijų mokymo centro bendruomenė džiaugėsi, kad tvarkinga ir estetiška aplinka skatina didžiuotis savo mokykla, stiprina emocinę gerovę bei kviečia dar labiau rūpintis mus supančia erdve.
(be temos)
(be temos)