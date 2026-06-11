Rašytojui, filosofui Arvydui Juozaičiui suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas

Klaipėdos kultūros magistro vardo suteikimo darbo grupė rekomendavo šį apdovanojimą skirti A. Juozaičiui už reikšmingą indėlį į Lietuvos kultūrinį, visuomeninį ir intelektinį gyvenimą, ilgametę kūrybinę veiklą bei nuopelnus puoselėjant Lietuvos ir Mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą. Laikantis ilgametės tradicijos, Kultūros magistro vardas iškilmingai bus suteiktas rugpjūčio 1-ąją, minint Klaipėdos gimtadienį, Teatro aikštėje. Šį garbingą įvertinimą patvirtins simbolinės regalijos – auksinis žiedas ir vardo suteikimą liudijantis dokumentas.
Simboliška, kad šis įvertinimas A. Juozaičiui skiriamas būtent šiemet, pasirodžius naujausiam ir vienam svarbiausių jo darbų – „Tikroji Lietuvos Sąjūdžio istorija“ (2026). Tai ne tik knyga, bet ir nuoseklus, atsakingas žvilgsnis į valstybės lūžio laikotarpį, kurį autorius pažįsta iš vidaus – jis buvo vienas Sąjūdžio pradininkų. Planuojama, kad šią knygą lydės ir kiti tomai, sudarysiantys fundamentalią Lietuvos istorijos studiją, kurioje daug dėmesio skiriama ir Klaipėdai, jos kultūrininkams, gamtosaugininkams bei istorikams.
Nors gimė Vilniuje, pastaruosius du dešimtmečius A. Juozaitis gyvena ir kuria Klaipėdoje. Jo veikla mieste jaučiama ne tik per knygas, bet ir kultūriniame gyvenime. Filosofas aktyviai prisidėjo prie Imanuelio Kanto 300-ųjų gimimo metinių minėjimo – inicijavo konferencijas, kūrybinius konkursus, leidybos projektus. Dar studijų metais pradėtas domėjimasis I. Kanto filosofija virto istorine drama „Imanuelis Kantas. Amžinybės nebus“.
A. Juozaičio kūryboje savitai atsiskleidė Klaipėda ir Mažoji Lietuva. Tai liudija knygos „Karalių miestas be karalių“, „Klaipėda – Mėmelio paslaptis. Miesto epas“. Į Klaipėdą kaip laikiną Prūsijos sostinę rašytojas žvelgia dramoje „Karalienė Luizė“, pastatytoje Klaipėdos dramos teatre. Jis taip pat yra Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro operos „Klaipėda“, sukurtos miesto krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmečiui, libreto autorius. Šiuose kūriniuose atgyja istorinės asmenybės, formavusios regiono tapatybę.
A. Juozaitis yra ne tik publicistas ir filosofas, bet ir aktyvus visuomenės ir sporto veikėjas – vienas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrėjų, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, buvęs diplomatas, dėstytojas. Jo biografijoje susipina sporto, politikos, kultūros ir akademinės veiklos patirtys – nuo olimpinio bronzos medalio iki svarbių valstybės kūrimo procesų.
Už savo darbus A. Juozaitis yra pelnęs ne vieną reikšmingą apdovanojimą – Vinco Kudirkos, Ievos Simonaitytės, Baltijos Asamblėjos, Juozo Tumo-Vaižganto premijas, apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi ir kitais garbės ženklais.
A. Juozaičio kandidatūrą Kultūros magistro vardui pasiūlė leidyklos „Eglė“ direktorius Antanas Stanevičius.
(be temos)