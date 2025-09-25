Rūšiuoti verta: iš klaipėdiečių komposto sužydės Baltijos prospektas

„Kas iškeliauja iš miesto, tegu grįžta į miestą. Iš miestiečių surinktų žaliųjų atliekų KRATC pagamina gerą kompostą. Kambariniams augalams jis galbūt nelabai tinkamas, nes jame gali pasitaikyti vabaliukų, sliekų, tačiau lauko gėlynams tai – puiki žemė“, – sakė Gediminas Valašinas, vienos iš Baltijos prospekto apželdinimo darbus vykdančių įmonių vadovas.
Šį rudenį Baltijos prospekte vietoje pavasarį pašalintų senų krūmų bus įrengta apie 3 tūkst. m² naujų gėlynų, pasodinta maždaug 15 tūkst. gėlių ir dekoratyvinių augalų. Tam prireiks nukasti didelius žolės plotus ir pakeisti juos augalų klombomis.
„Komposto Glaudėnuose tikrai nepritrūks. Kasmet iš Klaipėdos miesto surenkame ir perdirbame apie 6 tūkst. tonų žaliųjų atliekų, todėl turime pakankamai šviežio bei sukaupto rezervo iš ankstesnių metų“, – teigė Tomas Danisevičius, KRATC direktorius. Apželdinimo darbai Baltijos prospekte jau įsibėgėję, o gyventojai ir miesto svečiai pokyčius galės išvysti dar šį rudenį. Naują žaliąją erdvę vienoje pagrindinių Klaipėdos eismo magistralių įrengia bendrovės „Megaplantas“ ir „Frezi
