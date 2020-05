Šaligatvių remontas klaipėdiečiams kelia nuostabą

Odontologijos kliniką Taikos pr. turintis klaipėdietis Paulius Jurgilevičius išreiškė susirūpinimą dėl šaligatvio remonto darbų metu iškilusių problemų.

"Ryškiausias pastebiu prie Taikos pr. 21 ir 23 namų. Čia esantys medžiai yra iki pusės metro iškilę virš planuojamo šaligatvio ribos. Jei bus toliau tęsiamas darbų planas ir šaligatvis bus paliktas suplanuotame aukštyje, šių medžių šaknys apsinuogins. Didelė tikimybė, kad jie nudžius", – kalbėjo klaipėdietis.

Odontologijos klinikos ir šalia esančio biuro laiptai buvo įrengti buvusių plytelių aukštyje.

Klaipėdiečio įsitikinimu, jeigu bus tęsiamas numatytas darbų planas, šie laiptai liks kaboti, nes dabartinis šaligatvis yra 30–50 cm žemiau.

Manau, ši problema iškilo, nes ties Taikos pr. 21 ir 23 namais naujas šaligatvis yra per žemas ir dar žemėja.

"Tai yra nepriimtina. Manau, ši problema iškilo, nes ties Taikos pr. 21 ir 23 namais naujas šaligatvis yra per žemas ir dar žemėja. Kreipiausi į savivaldybę klausdamas, ar jie pritaria tokiam darbų planui, kurį įvykdžius bus sukuriama dar daugiau problemų privačiam verslui ir darkomas miesto vaizdas. Man atsakė, kad mano pretenziją išnagrinės per 20 darbo dienų. Neįtikėtina, juk per tą laiką bus atlikta tiek darbų, kad kažką pataisyti jau bus labai sudėtinga", – piktinosi P.Jurgilevičius.

Projekto vadovas Giedrius Gaižauskas patikino, kad esama problema jiems žinoma, rangovai įspėti ir situacija yra taisoma.

"Ten yra ir topografinių nuotraukų neatitikimų. Kur yra pažemėjimas, bus taisoma. Taip tikrai nepaliksime, kitaip negalėsime objekto atiduoti vertinti. Reikalas sprendžiamas, galite žmones nuraminti. Ir laiptų pakopos liks vietoje, o medžių šaknys bus dengiamos augaliniu sluoksniu", – patikino G.Gaižauskas.

Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, miestui kainuos beveik 3,4 mln. eurų.

Numatomas pėsčiųjų tako ilgis – 1,14 km. Darbus ketinama baigti kitais metais.