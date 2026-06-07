Žinia apie tai, kad Palanga žengia dar vieną svarbų žingsnį kurdama miesto ateitį, pasidalijo miesto meras Šarūnas Vaitkus.
„Palanga žengia dar vieną svarbų žingsnį siekdama užsibrėžtų tikslų! Jau nuo rytojaus! Pamatykite, diskutuokime, išsakykite savo nuomonę! Palanga kviečia pamatyti savo ateitį: Kurhauze pristatomos būsimos meno galerijos architektūrinės idėjos. Nuotraukose – tarptautinio konkurso dalyvių architektūrinės idėjos. Savo nuomonę galite išsakyti jau dabar, pažymėdami labiausiai patikusią. Palanga žengia dar vieną svarbų žingsnį kurdama miesto ateitį“, – sekmadienį feisbuke rašė jis.
Pasak Š. Vaitkaus, ketvirtadienį buvo atplėšti tarptautinio meno galerijos architektūrinės idėjos konkurso dalyvių vokai, o jau nuo pirmadienio visuomenė kviečiama apsilankyti Kurhauze ir savo akimis pamatyti, kaip architektai iš Lietuvos ir užsienio mato vieną ambicingiausių būsimų miesto kultūros projektų.
„Palangos kurhauzo reprezentacinėje salėje bus eksponuojami vienuolika konkurso dalyvių pateiktų darbų – vizualizacijos, išsamūs architektūrinės idėjos aprašymai ir maketai. Parodą bus galima aplankyti iki ketvirtadienio, kasdien nuo 10 iki 16 val.
Kviečiu kiekvieną užsukti į Kurhauzą. Tai ne tik architektūros projektų paroda. Tai galimybė pamatyti, kaip galėtų atrodyti Palangos kultūrinė ateitis. Kaip miestas, kurį mylime, gali augti, stiprėti ir tapti dar labiau patrauklus“, – detalizavo politikas.
Jo teigimu, būsimoji meno galerija planuojama išskirtinėje vietoje – Žiemos aikštėje, greta Birutės parko. Tai – projektas, kuris gali tapti vienu svarbiausių kultūros objektų ne tik Palangoje, bet ir Lietuvoje.
„Architektams konkurso sąlygose buvo iškelta užduotis suprojektuoti šiuolaikinius, tarptautinius muziejinių erdvių standartus atitinkančią meno galeriją, kuri ne tik tarnautų kultūros reikmėms, bet ir pati taptų išskirtiniu architektūros objektu – architektūros meno ikona. Ieškome drąsių, inovatyvių ir pasaulinio lygio sprendimų, galinčių tapti naujuoju Palangos simboliu“, – akcentavo Palangos meras.
Jo feisbuke rašoma, kad, pagal konkurso užduotį. preliminarus būsimos galerijos plotas turėtų siekti apie 3 700 kv. m. Iš jų apie 1 500 kv. m būtų skirta ekspozicijų erdvėms, apie 650 kv. m – edukacinei veiklai, apie 350 kv. m – salei, knygynui ir kavinei, o likusi dalis – administracinėms, archyvų, saugyklų bei techninėms patalpoms.
Vienu svarbiausių galerijos akcentų numatyta transformuojama pagrindinė parodų salė, kurios plotas siektų apie 700 kv. m, o aukštis – 7–8 metrus. Tokia erdvė sudarytų galimybes eksponuoti įvairių formatų kūrinius – nuo klasikinės tapybos iki didelio mastelio šiuolaikinių instaliacijų. Taip pat planuojamos nuolatinės ir laikinosios ekspozicijų erdvės, interaktyvi multimedijų zona, edukacinės patalpos vaikams ir suaugusiesiems bei 200–300 vietų amfiteatro tipo salė renginiams.
Projekte numatyta ir lauko ekspozicijų erdvė, kuri integruotų meną į atvirą miesto aplinką ir kasdienį kurorto gyvenimą. Įgyvendinus šį projektą, Palangoje atsirastų viena didžiausių profesionalaus meno erdvių Lietuvoje už sostinės ribų.
Naujoji galerija atvertų galimybes Palangai priimti aukštos vertės meno kūrinius, rengti tarptautines parodas, menininkų rezidencijas, konferencijas, edukacines programas bei plėtoti bendradarbiavimą su muziejais ir meno centrais visame pasaulyje. Tai ypač svarbu, nes iki šiol miestas neturėjo profesionalios erdvės, atitinkančios tarptautinius saugumo, klimato kontrolės ir eksponavimo reikalavimus.
„Penktadienį darbus vertins ekspertų komisija, kurios sudėtyje – Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Gintaras Balčytis, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas bei kiti architektūros ir kultūros sričių atstovai. Trys geriausios idėjos bus apdovanotos piniginėmis. Su prizines vietas laimėjusiais autoriais bus pasirašytos architektūrinės idėjos autorinės sutartys, o viena iš konkurse pateiktų vizijų bus įgyvendinta.
Kviečiu ateiti, pamatyti, diskutuoti ir kartu pajusti šį ypatingą kūrybos procesą. Kurhauze nuo rytojaus galime išvysti ne tik architektų idėjas – galime pamatyti Palangos svajonę, kurią ketiname įgyvendinti“, – sakė Š. Vaitkus.
Būsimos Palangos meno galerijos architektūrinių idėjų paroda vyks Palangos kurhauzo reprezentacinėje salėje nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 10–16 val.
(be temos)
(be temos)
(be temos)