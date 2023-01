Sergamumas gripu Klaipėdoje mažėja

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Rima Šimkuvienė akcentavo, kad žiemą imunitetas – silpnesnis.

"Šiuo laikotarpiu sergančiųjų registruojama daugiau, kadangi žiemą susilpnėja imunitetas, taip pat yra palankios oro sąlygos virusui plisti, žmonės daugiau laiko praleidžia uždarose patalpose", – teigė pašnekovė.

NVSC Klaipėdos departamento duomenimis, praėjusią savaitę (2022 m. gruodžio 26 d. – 2023 m. sausio 1 d.) uostamiestyje sergančiųjų gripu buvo užfiksuota 616 atvejų per savaitę, iš jų 29 proc. susiję su vaikais (178 atvejai per savaitę). Lyginant su prieš tai buvusia savaite, gripo atvejų Klaipėdoje sumažėjo 15 proc. (nuo 706 atvejų iki 616 atvejų per savaitę).

Taip pat informuojama, kad 2022 m. gruodžio 26 d. – 2023 m. sausio 1 d. Klaipėdoje sergančiųjų gripu ir ŪVKTI buvo užfiksuota 2,6 tūkst. atvejų per savaitę, iš jų 36 proc. susiję su vaikais (944 atvejai). Lyginant su prieš tai buvusia savaite gripo ir ŪVKTI atvejų Klaipėdoje sumažėjo (nuo 2 951 atvejo iki 2,6 tūkst. atvejų per savaitę).

"Efektyviausia apsauga nuo gripo yra skiepai, tad rekomenduojama nedelsti ir dėl skiepų kreiptis į savo šeimos gydytoją", – priminė R. Šimkuvienė.

Ji nurodė, kad per šį gripo sezoną uostamiesčio gyventojai aktyviausiai skiepijosi spalį – buvo įskiepytos 4 834 gripo vakcinos dozės. Rugsėjį įskiepytos 1 023, o lapkritį – 1 735 dozės.

Gripo sezonu taip pat rekomenduojama laikytis rankų higienos taisyklių – kuo dažniau plauti rankas, ypač slaugant ligonį, prieš valgį ar palietus galbūt užkrėstą daiktą.

Kosėjant ir čiaudėjant visada būtina užsidengti burną ir nosį vienkartine nosine arba rankove (geriausia alkūnės linkyje). Jei prisidengėte burną ir nosį delnu, tuojau pat nusiplaukite rankas.

Patariama dažnai vėdinti bei drėgnu būdu valyti patalpas (tiek gyvenamąsias, tiek visuomenines).

Susirgus rekomenduojama nesigydyti patiems, neleisti vaikų į ugdymo įstaigas, o kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Medicinines veido kaukes arba respiratorius rekomenduojama dėvėti viešose uždarose vietose.