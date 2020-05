Šilutės plente – darbų įkarštis

Šilutės plento ruože nuo vadinamojo Sendvario žiedo iki Kauno gatvės darbai juda tikslo link.

Klaipėdos savivaldybės Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Valdas Švedas teigė, kad, kaip ir planuota, šiuo metu atliekamas remontas bus baigtas iki birželio vidurio, tuomet bus persikelta į kitą gatvės pusę.

Visai darbai turėtų finišuoti iki rudens.

Šiuo metu baigiami perkelti inžineriniai tinklai. Šis procesas užtruko šiek tiek ilgiau, nei planuota, nes kabelių – ypač daug. Be to, teko perkasti ir dalį Kauno gatvės. Šiuos darbus numatoma pabaigti per šią savaitę.

Šilutės plento ruože nuo Sendvario žiedo iki Paryžiaus Komunos gatvės jau paklota kelio danga, sumontuoti kelio bortai, liko pakloti asfaltą dalyje iki Kauno gatvės.

Atlikus visas šias užduotis, kaip minėta, rangovai dirbti persikels į kitą arterijos pusę. Bus dirbama tame pačiame ruože, tačiau tikimasi, kad čia gatvės remontas vyks greičiau, mat turėtų būti mažiau inžinerinių tinklų.

Pasak V.Švedo, bus stengiamasi darbus pabaigti iki rugsėjo pradžios.

Tikslo link juda ir Sendvario žiedinės sankryžos rekonstrukcija. Jau šią savaitę ten bus klojama kelio danga.

Vėliau, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjo teigimu, lauks didysis iššūkis – sankryžą sujungti su visomis gatvėmis ir atlikti darbus, leisiančius eismą pasikeitusia sankryža.

Teigiama, kad tą padaryti bus tikrai nelengva, mat baigiamųjų darbų metu nebus galima stabdyti eismo, o gatvė – judri. Todėl rangovai planuoja dirbti ne piko metu arba naktį.