Skulptoriai vertins Raganų kalno skulptūrų būklę

Skulptoriai Jonas Vaicekauskas, Dalius Urdakis, Aurimas Šimkus ir Valentas Butkus įvertins skulptūrų būklę ir sudarys planą, kurioms iš jų bus reikalinga didesnė ar mažesnė pagalba, pranešė savivaldybė.
Įprastai nuo skulptūrų nuvaloma žaluma, jos impregnuojamos, taip paruošiant šaltajam metų sezonui, atkuriamos sunykusios skulptūrų detalės.
„Jau penkis dešimtmečius skaičiuojančios Raganų kalno skulptūros – išskirtinis kultūros paveldas, žavintis poilsiautojus nuo Lietuvos iki Japonijos. (...) Medinė ekspozicija trapi ir reikalauja vis daugiau dėmesio bei priežiūros. Vieno susitikimo su skulptūrų „gydytojais“ jau nebepakanka. Kol kas skulptūros „užmigdomos“ tik žiemai, tačiau vis labiau ryškėja poreikis jas, išgyvenus žiemos iššūkius, „gaivinti“ ir pavasarį, kad ši unikali ekspozicija išliktų gyva dar ne vieną dešimtmetį“, – sakė Neringos muziejų direktorės pavaduotoja, archeologė Indrė Žigeu.
Raganų kalno skulptūrų parkas sukurtas 1979–1981 metais, medžio drožėjus ir kalvius iš visos Lietuvos sukvietus į tris tautodailininkų stovyklas. Pusšimtis kūrėjų sukūrė 71 skulptūrą, įkūnijančią pasakų, padavimų personažus.
Šiam projektui vadovavo skulptorius Steponas Šarapovas ir architektas Algimantas Nasvytis. 1988 metais sukurta 12 žaidybinio pobūdžio skulptūrų, o 1999 metais skulptūros pradėtos restauruoti.
Naujausi komentarai