Startavo moliūgų sezonas

Klaipėdoje ir šįmet vyks Žvejų rūmų organizuojamas renginys „Moliūgų pieva“. Į jį tradiciškai kviečiamos klaipėdiečių bendruomenės, šeimos, ugdymo įstaigos, įvairios organizacijos ir kūrybiški klaipėdiečiai. Šių metų tema – „Atrask Klaipėdą“.
„Pažvelkime į Klaipėdą kitaip. Jos švyturys, „Meridianas“, uosto krantinės, pajūris ar pažįstami pastatai šįkart gali atgyti jūsų kūriniuose. Kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui ar komandai priskirsime po vieną miesto ženklą. O kaip jį pavaizduosite – išskaptuosite, dekoruosite, išpiešite, apšviesite ar nustebinsite savitu būdu, – spręsite jūs. Tegul mūsų pievoje susitinka skirtingi jūsų atrastos Klaipėdos vaizdai“, – kvietė Žvejų rūmai.
Moliūgais pasirūpins organizatoriai. Moliūgų dalybos startuos spalio 12 d. nuo 10 iki 15 val. prie Žvejų rūmų, iš kiemo pusės, nuo Naikupės gatvės.
Išskaptuotus ir dekoruotus moliūgus prašoma atnešti iki spalio 14-osios nuo 10 iki 15 val. tiesiai į „Moliūgų pievą“, Žvejų rūmų teritorijoje, iš Taikos prospekto pusės. Moliūgą palikti reikėtų prie priskirto Klaipėdos simbolio.
Renginys „Moliūgų pieva“ vyks kitą savaitę, nuo spalio 15 iki 18 dienos.
Klaipėdos rajone, Ginduliuose, jau veikia Kaimynų moliūgų pieva. Čia žmonės kviečiami atsinešti, išskaptuoti, nupiešti ar kitaip papuošti moliūgus ir juos palikti restobaro „Grilinė“ teritorijoje, kurios pieva jau pradėta puošti moliūgais.
Siekiama, kad ši vieta taptų ne tik rudeniška puošmena, bet ir smagia kaimynų susitikimų vieta, į kurią užsukę žmonės galėtų pasižvalgyti, nusifotografuoti ir paieškoti savo moliūgo. Moliūgai čia laukiami iki spalio 23-iosios 17 val.
Šią savaitę, spalio 9–10 d., Švėkšnoje vyks tradicinis moliūgų-žibintų festivalis „Mes už šviesą 2026“. Dvi festivalio dienas Švėkšnos dvaro parke lankytojų lauks moliūgų kompozicijos, šviesų instaliacijos.
Sutemus parke nušvis takai, medžiai ir įvairios dekoracijos. Renginio metu bus muzikos, pramogų ir lazerių šou.
Dar viena vieta, į kurią gali užsukti klaipėdiečiai, norintys pasigrožėti moliūgais, yra Palangos plente 21, Peskojų kaime įkurtame ūkyje „Gokio braškės“. Šįmet čia veikia moliūgų parkas su dekoracijomis, labirintu ir pramogomis visai šeimai.
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