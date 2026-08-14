Stebėti užtemimo – lyg į šventę

Klaipėdietė Paulina pasakojo, kad prie jūros su drauge trečiadienį išsiruošė apie 19 valandą.
Nuėjusios iki Universiteto stotelės merginos pamatė, kad autobusas, vežantis prie jūros, yra visiškai pilnas.
Gatvėje stūksojo milžiniškos automobilių eilės, spūstis judėjo labai vangiai.
Galiausiai nuvykusios prie jūros klaipėdietės išvydo minią, pasiruošusią laukti Saulės užtemimo. Dalis jų buvo atsinešę specialią įrangą, profesionalius fotoaparatus, kiti atvyko su saulės akiniais ir telefonais, pasiruošę įamžinti retą dangaus reiškinį.
„Žmonių buvo tikrai labai daug. Atrodė, kad visa Klaipėda susirinko prie jūros. Kai kurie atsinešė net pledus, visi ieškojo vietos, iš kurios būtų galima geriausiai stebėti užtemimą“, – pasakojo Paulina.
Merginoms viena vyresnio amžiaus moteris su vyru paskolino specialius stiklus, pro kuriuos buvo aiškiai matyti užtemimas.
Žmonės buvo labai draugiški, malonūs. Jausmas buvo toks, lyg vyksta šventė.
„Jeigu žmogus neturi įrangos, tai atrodo tarsi paprastas saulėlydis. Mums pasisekė, kad moteris buvo maloni ir paskolino mums savo įrangą, kad galėtume pasigrožėti vaizdu. Apskritai gražu, kad šis reiškinys subūrė klaipėdiečius, kad tiek daug atvyko juo pasigrožėti. Žmonės buvo labai draugiški, malonūs. Jausmas buvo toks, lyg vyksta šventė“, – įspūdžiais dalijosi Paulina.
Po užtemimo klaipėdiečiai susidūrė su problema – kaip grįžti namo.
Vėl nusidriekė automobilių eilės.
Paulina su drauge, pamačiusios, kad autobusai ir vėl pilni, nusprendė eiti pėsčiomis.
Kita klaipėdietė Danguolė liudijo, kad automobilių aikštelės buvo pilnos mašinų, tad vien išvažiuoti iš Pirmosios Melnragės paplūdimio aikštelės moteriai užtruko maždaug pusantros valandos.
Didžiulę automobilių spūstį žmonės stebėjo P. Lideikio gatvėje.
„Vienos mašinos pavažiuodavo, po to mes jas pėsčiomis pasivydavome. Namo grįžome po maždaug valandos. Kada grįžo vairuotojai, sunku pasakyti, bet veikiausiai spūstyje praleido ne vieną valandą“, – tvirtino Paulina.
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