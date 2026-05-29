Strateginiams objektams – užtikrintas kreditas

„Šios investicijos nėra vien infrastruktūros atnaujinimas – jos žymi aiškų žingsnį link ateities uosto. Didindami pajėgumus, diegdami žaliąsias technologijas ir stiprindami saugumą, kuriame uostą, kuris atitinka šiandienos iššūkius ir yra pasirengęs rytojaus galimybėms – nuo augančių krovinių srautų iki žaliosios energetikos sprendimų plėtros“, – teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Suteiktas finansavimas bus skirtas infrastruktūros investicijų programai finansuoti – šiuo metu uoste įgyvendinamiems itin svarbiems projektams kuriant naują infrastruktūrą kruiziniams laivams, krantinių elektrifikacijos projektams, kurie realiai sumažins Klaipėdos uoste laivų sukuriamas anglies dvideginio emisijas, investuojant į kibernetinį atsparumą bei radarų sistemas.
„Efektyvi ir prisitaikanti infrastruktūra yra itin svarbi uostams, veikiantiems kintančioje ekonominėje ir geopolitinėje aplinkoje. Derindamas efektyvumo didinimą su švaresnėmis technologijomis, Klaipėdos uostas stiprina savo, kaip pažangaus regioninio logistikos centro, vaidmenį“, – akcentavo Šiaurės investicijų banko prezidentas ir generalinis direktorius André Küüsvek.
Didžiausia investicijų programos dalis – 45 proc. – bus skiriama Naujojo kruizinių laivų terminalo projektui, svariai prisidėsiančiam priimant kasmet vis augantį atplaukiančių kruizinių laivų srautą.
Likusi dalis finansavimo bus paskirstyta uoste diegiamoms saugumo priemonėms bei Klaipėdos uosto veiklos poveikį gamtai mažinantiems projektams.
Bendra investicijų programos vertė siekia apie 111 mln. eurų.
Nuo 2002 m. Šiaurės investicijų bankas su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra sudarę penkias paskolų sutartis, kurių bendra vertė – 92 mln. eurų, skirtas uosto infrastruktūros plėtrai.
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