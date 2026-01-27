Sudėtingiausios vietos jau sutvarkytos, žmonės ir technika kiemuose dirbs toliau

Didžiausias dėmesys nuo pat pradžių buvo skirtas vietoms, kur gyventojų judėjimas yra intensyviausias – pėsčiųjų takams, praėjimams prie laiptinių, šaligatviams ir pagrindinėms kiemų jungtims. Būtent čia susidaręs storas ledo sluoksnis kėlė didžiausią pavojų.
„Pirmiausia visas pajėgas metėme ten, kur situacija buvo sudėtingiausia ir pavojingiausia žmonėms. Mūsų tikslas buvo kuo greičiau užtikrinti saugų judėjimą kasdienėse, labiausiai naudojamose vietose“, – sakė „Mano BŪSTO“ Klaipėdos padalinio vadovė Julija Gedminienė.
Pasak jos, dalyje kiemų darbai tapo tikru išbandymu. Ilgai besilaikę šalčiai ir nuolat spaudžiamas sniegas lėmė, kad ledas susiformavo itin storais sluoksniais, o įprasta technika ne visur galėjo būti naudojama.
„Buvo teritorijų, kur ledo grandymas pareikalavo gerokai daugiau laiko ir fizinių pastangų. Kai kur technika galėjo padėti tik iš dalies, todėl nemaža darbų dalis buvo atliekama rankomis. Tai lėtesnis, bet būtinas procesas, jei norime užtikrinti ne tik švarą, bet ir saugumą“, – pabrėžė J. Gedminienė.
Nepaisant sudėtingų sąlygų, per praėjusią savaitę ir savaitgalį komandos dirbo be poilsio dienų. Iš viso jau sutvarkyta apie 249 tūkst. kvadratinių metrų daugiabučių teritorijų – tai prilygsta daugiau nei 30 futbolo aikščių plotui. Didžioji šio ploto dalis apima būtent sudėtingiausias ir labiausiai apledėjusias zonas.
Šią savaitę darbai tęsiami toliau. Dabar dėmesys skiriamas likusioms kiemų dalims – važiuojamosioms atkarpoms, aikštelėms ir mažiau intensyviai naudojamoms teritorijoms. Darbai planuojami ir vykdomi nuosekliai, atsižvelgiant į konkrečių vietų būklę ir oro sąlygas.
„Tempų nemažiname ir dirbsime tol, kol sutvarkyti bus ne tik pagrindiniai praėjimai, bet ir likusios kiemų zonos. Suprantame gyventojų lūkesčius ir prašome dar šiek tiek kantrybės – šią savaitę darbai bus tęsiami sustiprintu režimu“, – sakė J. Gedminienė.
„Mano BŪSTAS“ pabrėžia, kad šiemet žiemos sąlygos pareikalavo nestandartinių sprendimų ir daugiau laiko, tačiau prioritetas išlieka tas pats – saugūs, tvarkingi ir gyventojams patogūs daugiabučių kiemai.