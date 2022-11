„Sušildykime mažąsias širdeles“: parama mažiesiems ligoniams

Šeimoms reikalinga parama

Šiemet labdaros aukcione „Sušildykime mažąsias širdeles“, kurį organizavo Klaipėdos apskrities LIONS moterų klubas „Smiltė“, buvo išstatyti 22 meno kūriniai, tarp kurių 20 paveikslų ir dvi skulptūros.

Šiuos kūrinius aukciono dalyviai labdaros vakare įsigijo už beveik 25 tūkst. eurų.

Renginyje dalyvavo apie šimtas žmonių, renginį vedė ir aukcionui vadovavo aktorius Gintaras Mikalauskas.

„Mes, Klaipėdos apskrities LIONS moterų klubas „Smiltė“, esame ne pelno siekianti organizacija, renkame labdarą, kurią skiriame onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms. Šis aukcionas jau buvo 16-as. O mūsų klubas veikia jau 18 metų, per karantiną aukciono neorganizavome“, – kalbėjo viena šio klubo narių, buvusi klubo prezidentė Birutė Jokužienė.

„Smiltės“ moterys remia apie šimtą šeimų, kuriose auga šia liga sergantys vaikai, palaiko su jomis nuolatinį ryšį.

„Mums svarbu, kaip jie gyvena, kokiomis sąlygomis, ko jiems trūksta. Tada bendrai tariamės, sprendžiame, kokią jiems sumą paramos skirti. Yra atvejų, kai neatlaikę įtampos, tėčiai palieka šeimą. Nesame susidūrę, kad mama būtų palikusi sergantį vaiką. Tačiau dažniausiai šeimos suremia pečius. Bet kai vaikutis su vienu iš tėvų vyksta gydytis į Vilnių, kur išbūna iki pusės metų, šeimoje lieka vienas maitintojas. Šitoms šeimos tikrai labai sudėtinga, todėl jiems reikalinga parama“, – pasakojo B.Jokužienė.

A. Kubaičio nuotr.

Pagalba ne tik materiali

Pasak B.Jokužienės, sunku įsivaizduoti, kai tokia nelaimė paliečia šeimą.

Jau vien tai, kai vaikas suserga, o tėvai nieko negali jam padėti, yra be galo sunku, o jei lieka tik vienas maitintojas ir šeimoje yra daugiau vaikų, tos šeimos išgyvenimas tampa labai sudėtingas.

„Tokiu atveju nevilties būna labai daug ir, kai tokias šeimas randame ir suteikiame pagalbą, jiems tai būna tarsi stebuklas. Remiame ne tik klaipėdiečius, stengiamės aprėpti ir Klaipėdos krašto, ir Žemaitijos žmones. Apie tuos, kuriems tikrai labai reikia paramos, sužinome iš Onkologijos centro, kur tie vaikučiai būną gydomi. Per visus tuos metus mes esame surinkę ir padaliję jau apie pusė milijono eurų“, – teigė B.Jokužienė.

Pasak klubo atstovės, per tuos metus sulaukta ir labai gerų žinių iš tų šeimų, kad vaikai pasveiko, tačiau yra ir tebesergančių, deja, yra ir mirusių.

Klubo moterų pagalba yra ne vien materialinė, esą vien pabuvimas greta, emocinis palaikymas, pabendravimas tokioms šeimoms irgi daug duoda.

„Atsiranda viltis, kad jie kažkam rūpi, kad jie ne vieni su savo nelaime. Mes kaskart paskambiname toms šeimoms, kurias rėmėme, klausiame, kaip jiems sekasi. Yra šeimų, kurios atsisakydavo paramos, teikdamos, kad galbūt yra tokių, kuriems labiau tos pagalbos reikia, kad kažkam yra dar blogiau“, – kalbėjo klaipėdietė.

Šitoms šeimos tikrai labai sudėtinga, todėl jiems reikalinga parama.

Išpildys vaiko svajonę

„Per tiek metų, mūsų „Smiltės“ klubas, rengdamas labdaros aukcionus, galiausiai prisidėjo ir prie Klaipėdos kultūros kėlimo, per tuos metus juk tiek paveikslų žmonės įsigijo. Be to, pastarajame renginyje pastebėjau, kad į mūsų renginį pradėjo eiti jauni žmonės, kuriuos tai sujaudino. Jie su mielu noru aukoja“, – pasidžiaugė B.Jokužienė.

Šiemet labdaros renginyje dalyvavo berniukas, kuriam dabar yra 16 metų, kai moterų klubas pradėjo jį remti, jam buvo ketveri.

„Vaikas nuo onkologinės ligos yra apakęs, bet jis labai nori dainuoti. Toks jis buvo nuo mažumės, jis jau tada labai norėjo kokio nors muzikos instrumento. Mes tuomet jam padovanojome mažą klavišinį instrumentą, pamenu, jam net rankos drebėjo, koks jis buvo laimingas. Jis muzikuoja ir dabar, bet yra savamokslis, tai šiemet studentai iš Muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos skyriaus pamokys tą vaiką dainavimo“, – kalbėjo B.Jokužienė.

A. Kubaičio nuotr.

Kilnumui nėra ribų

LIONS klubas „Smiltė“ šiemet prisidėjo ir prie ukrainiečių studentų paramos, padeda ir Muzikos bei teatro akademijos Klaipėdos filialui, skirdami 2 procentus pajamų mokesčio.

O kasmetis labdaros renginys-aukcionas yra skirtas išimtinai onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

Iki Kalėdų aukcione gautos lėšos pasieks sergančių vaikų šeimas.

Beje, šiemet aukcione įvyko netikėtumas. Jame dalyvavusi ir paveikslą įsigijusi Ivona Berezinskė paprašė žodžio ir pasakė, kad norėtų padovanoti ką tik įsigytą paveikslą, jog jis būtų dar kartą parduotas aukcione, kad būtų dar kartą paaukoti pinigai.

Tokio kilnaus dalyko per šiuos metus labdaros aukcione esą dar nėra buvę.