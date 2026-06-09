Svarbi informacija gyventojams: pasiekti susitarimai dėl eismo spūsčių mažinimo

Su valstybės valdoma AB „Via Lietuva“ ir darbus vykdančiu rangovu sutarta, kad Vilniaus plente darbai bus maksimaliai paspartinti. Preliminariai planuojama, kad darbai čia vietoj planuotų devynių darbo dienų, truks tris. Eismo ribojimai čia turėtų būti panaikinti penktadienį iki pietų. Savivaldybė siekė, kad darbai Vilniaus plente laikinai būtų sustabdyti iki Rimkų pervažos atidarymo, tačiau danga jau nufrezuota, todėl „Via Lietuva“ rangovas privalo tęsti darbus, tačiau užtikrina, kad bus dirbama sparčiai.
Taip pat siekiant palengvinti susisiekimo galimybes, savivaldybė su UAB „V. Paulius & Associates“ sutarė, kad nuo rytojaus laikinai spūsčių valandomis nemokamai būtų atvertas šios įmonės privatus kelias nuo Dumpių pro įmonę „VPA logistics“ – pro Laistus į pietinę miesto dalį iki Jūrininkų ir Taikos prospekto sankryžos. Užtvarai bus pakelti ir kelias bus atvertas darbo dienomis – 6.30–9.30 val. bei 16–19 val. Eismas bus galimas abiem kryptimis – nuo Dumpių į Klaipėdos pusę ir atvirkščiai. Norint įvažiuoti į minėtą kelią, važiuojant iš 141 kelio, ties Dumpiais reikia įsukti į Gručeikių gatvę. Kelias nemokamai bus atvertas iki kol bus atidaryta Rimkų pervaža. Atvertas kelias pažymėtas žemėlapyje, kaip įmanoma greičiau bus įrengti ir papildomi kelio ženklai.
Kaip jau skelbta, Rimkų pervaža dėl šalia vykstančių darbų bus uždaryta iki birželio 29 d. Tačiau dedamos visos pastangos, kad darbai būtų vykdomi kiek įmanoma sparčiau ir pervaža būtų atverta anksčiau numatyto termino.
Vairuotojų prašoma atsakingai paisyti kelio ženklinimo ir greičio ribojimų.
(be temos)
(be temos)