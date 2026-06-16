 Svarbi informacija į Sendvario „Saulės“ mokyklą nepatekusiems pirmokams

Svarbi informacija į Sendvario „Saulės“ mokyklą nepatekusiems pirmokams

2026-06-16 13:28
Klaipėdos r. savivaldybės inf.

Klaipėdos rajono savivaldybė iki mokslo metų pradžios sukurs papildomas 60 vietų pirmokams prie Sendvario „Saulės“ mokyklos. Planuojama, kad bus pastatytas modulinis pastatas, kuriame įsikurs trys klasės, į kurias bus kviečiami mokytis į „Saulės“ mokyklą nepatekę vaikai.

<span>Svarbi informacija į Sendvario „Saulės“ mokyklą nepatekusiems pirmokams</span>
Svarbi informacija į Sendvario „Saulės“ mokyklą nepatekusiems pirmokams / Klaipėdos r. savivaldybės nuotr.

„Žadėjome nestandartinį sprendimą dėl į mokyklas nepatekusių vaikų ir jį turime. Nuomosimės modulinį pastatą, kuriame veiks trys pirmokų klasės. Jau šiandien tėvai, kurių vaikai nepateko į „Saulės“ mokyklą, sulauks skambučių su kvietimu mokytis naujame moduliniame pastate, tėvams papildomai nieko daryti nereikės“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Mokinių, kurie bus kviečiami mokytis naujuose moduliuose, eilė sudaryta pagal pateiktus prašymus gegužės 31 d., įvertinus visus prioritetus. Jei norite sužinoti tikslią savo vaiko vietą sąraše, rašykite el. paštu [email protected].

Jei turite susiradę vietą mokykloje Klaipėdos mieste, neskubėkite jos atsisakyti, sutartis galima sudaryti ar keisti iki pat rugsėjo 1-osios.

Šiame straipsnyje:
Sendvario Saulės mokykla
mokykla
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mokinių priėmimas

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