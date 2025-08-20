Svarbus pranešimas vykstantiems į Neringą – keičiasi automobilių įvažiavimo tarifai

Gausiausiai transporto priemonių grupei – lengviesiems automobiliams rinkliavos dydis mažėja penkis kartus ir ištisus dešimt mėnesių jis sieks 10 eurų už įvažiavimą.
Kartu su mažėjančiais rinkliavos dydžiais dešimčiai mėnesių vėl įsigalioja nemokamas įvažiavimas tik elektra varomoms transporto priemonėms (pateikus transporto priemonės registracijos liudijimą).
Nuo rugpjūčio 21 d. iki birželio 19 d. kitoms transporto priemonėms bus taikomi tokie rinkliavos dydžiai už įvažiavimą į Neringą: automobiliams gyvenamiesiems namams – 20 eurų, autobusams iki 30 vietų – 30 eurų, didiesiems autobusams – 70 eurų.
Motociklams ištisus metus taikomas rinkliavos dydis, siekiantis 10 eurų už įvažiavimą į Neringą.
Neringos savivaldybė primena, kad vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą tikslas – reguliuoti mechaninių transporto priemonių srautus, taip saugant Kuršių neriją, puoselėjant kurortinę atmosferą ir skatinant rinktis darnaus susisiekimo alternatyvas. Būtent todėl vasaros sezono piko metu, kuomet Neringa sulaukia daugiausia kurorto svečių, taikomi didesni rinkliavos dydžiai.
Rudens mėnesiais galios įvažiavimo lengvatos ir lengviesiems automobiliams. Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą tradiciškai bus atleidžiami asmenys, vykstantys lengvaisiais automobiliais į Pasaulinės turizmo dienos minėjimo renginius – rugsėjo paskutinio savaitgalio penktadienį (rugsėjo 26-ąją) nuo 12 valandos iki kitos dienos, šeštadienio, 12 valandos. Taip pat lapkričio 1-ąją bei lapkričio 2-ąją lengvaisiais automobiliais į Neringą vykstantys asmenys.
Rugsėjis Neringoje gausus renginių, iš kurių didžiausi: rugsėjo 13-ąją vyksianti aviacijos sporto šventė „Aero Nida“ (Nidos aerodrome), rugsėjo 20-ąją vyksiantis festivalis ,,Sveika, Neringa“ (Juodkrantėje), rugsėjo 27-ąją bėgikus ir jų palaikymo komandas į Nidą sukviesiantis jau 25-asis tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas. Taip pat vyks Pasaulinei turizmo dienai skirti renginiai, tapytojų, fotografijos meno kūrėjų susitikimai.
Renginių programa ir aktuali kurortinė informacija: https://www.visitneringa.com/.
