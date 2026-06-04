Sveikatos svarba – nuo sąmoningumo kūrimo iki ilgalaikių perspektyvų

Atidarymas – per Vilties bėgimą
Šeštadienį Klaipėdoje vyko tradicinis Vilties bėgimas, kasmet suburiantis bendruomeniškus ir aktyvius žmones kilniam tikslui – palaikyti onkologinėmis ligomis sergančius žmones, jų artimuosius bei skatinti visuomenės solidarumą, viltį ir pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
Šiemet „Biofarmacija Wellness“ jį pasitiko ypatingai: atidarė jau antrąją Klaipėdoje parduotuvę „Biofarmacija Wellness“ šalia Naujojo turgaus (Taikos pr. 80).
„Biofarmacijos“ komanda ne tik palaiko Vilties bėgimą, remdami jį jau 10 metų, bet ir aktyviai jame dalyvauja.
Pasak „Biofarmacija Wellness“ vadovo Vytauto Gruzdžio, bendrystė ir sveikatingumas įmonei yra itin svarbios vertybės, tad renginio metu „Biofarmacijos“ palapinėje bėgikai galėjo pasipildyti savo gertuves elektrolitais, susipažinti su minėtos įmonės produkcija. Taip pat renginio dieną už specialią kainą fizinėse parduotuvėse buvo galima įsigyti rinkinius, skirtus sveikatos atsistatymui po bėgimo. Šie rinkiniai pirkėjams pasiekiami ir dabar, juos gali įsigyti visi sportuojantys ir daug fizinio krūvio per dieną patiriantys žmonės. Kokybiški „Biofarmacijos“ produktai tiekiami į visas Baltijos šalis. O naujosios parduotuvės Naujame turguje atidarymo proga visą birželio mėnesį apsiperkant už 25 eurus ir daugiau pirkėjų laukia dovana.
Prisideda prie gamtos tausojimo
„Biofarmacija“ – tai jau 15-us metus veikianti lietuviško kapitalo įmonė, siūlanti produktus ir sprendimus, padedančius palaikyti ilgalaikę gerą savijautą bei skatinančius sąmoningą požiūrį į sveiką gyvenseną.
Įmonės produktai išsiskiria aukšta kokybe, iš Negyvosios jūros gaunamais mineralais bei griežtais kokybės ir sertifikavimo standartais. Produktai yra be cheminių priedų, tirpiklių ir dažiklių. Dauguma jų pateikiami miltelių pavidalu. Tai tampa vienu pagrindinių įmonės išskirtinumų, o į parduotuvę užsukę klientai gali rinktis produktus ne pakuotėmis, o paketėliais.
Skaičiuojama, kad per visą veiklos laikotarpį nebuvo pagaminta apie 20 tūkst. pakuočių, taip reikšmingai prisidedant prie gamtos išteklių tausojimo.
Be to, parduotuvėse klientams visada pateikiamos vienos konkurencingiausių kainų rinkoje – jos yra net iki 45 proc. mažesnės nei įprastos rinkos kainos.
Sveikatos krepšelis – kiekvienam
2024-ųjų liepos mėnesį, per vieną svarbiausių Klaipėdos miesto renginių – Jūros šventę, kurios rėmėja buvo ir „Biofarmacija“, Klaipėdoje, šalia Senojo turgaus, adresu Turgaus a. 14, duris atvėrė pirmoji firminė parduotuvė „Biofarmacija Wellness“. Antroji buvo atidaryta šių metų vasario mėnesį Vilniuje, „Ogmios“ mieste.
Anot jų įkūrėjo V. Gruzdžio, įmonės tikslas – ne tik pasiūlyti kokybiškus produktus, bet ir padėti klientams geriau suprasti savo organizmo poreikius.
„Mūsų parduotuvėse pagrindinis dėmesys nėra vien papildų pardavimas – tai veikiau rezultato, geresnės žmogaus savijautos siekis. Ypač daug dėmesio skiriame ekspertiškumui: mūsų konsultantai geba profesionaliai patarti. Mes konsultuojame ir padedame sudaryti vadinamąjį sveikatos krepšelį – individualią mineralų ir vitaminų kompoziciją“, – kalbėjo V. Gruzdys.
Kuria ilgalaikį santykį
„Biofarmacija“ jau 10 metų yra šveicariškos ir itališkos kosmetikos „LABO“ ir tokių prekių ženklų kaip „Crescina“, „Collagenina“ ir „Fillerina“ distributorius Baltijos šalyse. Būtent šiuos produktus galite įsigyti visose „Biofarmacija Wellness“ parduotuvėse, net iki 45 proc. pigiau negu rinkoje. Visose fizinėse parduotuvėse klientai gali atlikti biorezonansinį sveikatos tyrimą ir gauti dietisto konsultaciją, taip pat atlikti veido odos diagnostikos bei galvos odos ir plaukų tyrimus, naudojant profesionalią diagnostinę įrangą, bei įsigyti specialias ampules plaukams, kremus veido ir kaklo odai. Parduotuvėse nuolatos vyksta ir edukaciniai vakarai, paskaitos apie sveiką gyvenseną, prevenciją ir kitas su sveikata susijusias temas. O už parduotuvės ribų organizuojamos sveikatingumo mankštos bei kiti susibūrimai.
„Mes siekiame kurti ilgalaikį santykį su žmogumi. Kai klientas apsilanko ne vieną kartą, išbando produktus, pajaučia rezultatą, jo savijauta tampa geresnė. Mes nieko nebrukame, nes mums svarbu, kad žmogus sąmoningai suprastų, ką perka, kodėl to reikia ir kaip tai veikia jo organizmą. Norime ugdyti sąmoningą vartotoją, kuris rūpinasi savimi atsakingai, o ne viską vartoja bet kaip. Todėl mūsų parduotuvėse veikia ir dietisto konsultacijų kabinetai, kur žmonės gali gauti išsamesnes rekomendacijas, grįžti pakartotinėms konsultacijoms ir stebėti savo pokyčius“, – pasakojo V. Gruzdys.
Klientai dažnai savo patirtimi dalijasi su artimaisiais bei rekomenduoja „Biofarmacijos“ produktus kitiems. Taip natūraliai formuojasi šiltas, pasitikėjimu grįstas ryšys ir bendruomeniška aplinka, kurią „Biofarmacija Wellness“ siekia kurti kiekvienam klientui.
Siekia būti arčiau žmogaus
Atėjusieji į „Biofarmacija Wellness“ parduotuves gali atsinešti savo tyrimus, o specialistai jiems padės išsamiau įvertinti individualius poreikius ir parinkti tinkamus sprendimus.
Neatsitiktinai vienas pagrindinių įmonės šūkių – „Arčiau žmogaus“.
„Wellness“ koncepciją sukūrėme tam, kad žmonėms būtų lengviau ir patraukliau kalbėti apie sveikatą. Tai tarsi sveikatos žemėlapis, kuriuo kviečiame žmogų keliauti bent metus – ne tik vartoti produktus, bet ir geriau pažinti savo organizmą, suprasti prevencijos svarbą bei formuoti sveikesnius įpročius. Per tuos metus reguliariai organizuojame edukacines paskaitas Klaipėdoje ir Vilniuje įvairiomis sveikatos bei prevencijos temomis. Iki šiol jau įvyko 11 tokių paskaitų“, – kalbėjo V. Gruzdys.
Dalį vaizdo įrašų galima peržiūrėti „Biofarmacija Wellness“ kanale „YouTube“. Kita paskaita vyks birželio 16-ąją.
Pasak V. Gruzdžio, svarbu į žmogų žvelgti kompleksiškai, nes dažnai gerai savijautai ir išvaizdai nepakanka vien išorinių priemonių, tad pirmiausia siekiama suprasti, kokių medžiagų organizmui trūksta ir kaip atkurti vidinę pusiausvyrą.
Kiekvienas organizmas – unikalus
Klaipėdietis įmonės „Biofarmacija“ savininkas Povilas Gusčius pažymėjo, kad maisto papildų gali neprireikti, jei žmogaus mityba ir poilsis yra subalansuoti.
„Taip ir patariame elgtis, tačiau jei žmogus jaučia tam tikrų medžiagų trūkumą, siūlome rinktis kuo natūralesnius sprendimus. Visa mūsų produkcija yra be cheminių priedų – be konservantų, dažiklių ar kvapiųjų medžiagų, todėl siekiame, kad žmogus galėtų kuo arčiau natūralaus maisto rasti tai, ko jam reikia mūsų parduotuvėje“, – akcentavo P. Gusčius.
Anot pašnekovo, problema dažnai būna tai, kad žmonės nežino, ko jiems reikia, ir labiau pasitiki reklamomis ar kitų žmonių nuomonėmis.
„Bet reikia suprasti, kad mūsų organizmas yra unikalus, tad to, ką vartoja kaimynas, man galbūt nereikia. Būtent parduotuvių atidarymas ir švietėjiškos konsultacijos yra tas siekis, kad žmogui skirtume dėmesį ir padėtume surasti sprendimą. Mūsų produkcija labai skiriasi nuo kitų, nes parduodame ją milteliais ir nededame jokių papildomų medžiagų, kad būtų tirpumas, skanus skonis ir panašiai, labiau orientuojamės, kad mineralas, vitaminas būtų kuo natūralesnis, kuo arčiau mūsų maistinės struktūros ir kad mūsų organizmas jį įsisavintų kaip natūralų maistą. Nuolatos tobuliname savo produktus, ieškome tinkamiausių medžiagų, stengdamiesi jas suderinti, nepridėję jokios chemijos“, – teigė P. Gusčius.
Naudinga informacija:
Naujos parduotuvės, esančios Taikos pr. 80, darbo laikas – nuo pirmadienio iki šeštadienio – 8.30–18 val., sekmadienį – 8.30–16 val.
Birželio 16 d. 18 val. parduotuvėje „Biofarmacija Wellness“, esančioje Naujajame turguje (Taikos pr. 80), vyks paskaita „Ko iš tikrųjų reikia organizmui vasarą?“.
Birželio 19–21 d. vyks pirmoji „Biofarmacija Wellness“ organizuojama sveikatingumo stovykla „Širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatos stiprinimas, cholesterolio ir svorio valdymo temos“. Dėl registracijos į stovyklą norintieji gali kreiptis tel. nr. +370 643 33 596.
Dėl registracijos į asmenines konsultacijas – biorezonansinį sveikatos tyrimą, galvos odos ir plaukų būklės tyrimą bei veido odos diagnostiką – kreiptis nurodytais parduotuvių telefonų numeriais:
- +370 606 65 187, Klaipėdoje, Taikos pr. 80,
- +370 606 65 195, Klaipėdoje, Turgaus a. 14,
- +370 625 57 096, Vilniuje, Verkių g. 29F.
Interneto svetainė – www.biofarmacija.eu.
Elektroninis paštas – [email protected].
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