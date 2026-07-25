Šių metų renginys sujungs dvi svarbias Lietuvos jūrinės istorijos kryptis – profesionalaus jūrinio buriavimo ištakas ir senąsias Kuršių marių burvalčių tradicijas.
Renginio programa pasakos apie Klaipėdos krašto jūrinį paveldą, buriavimo kultūrą ir žmones, kuriuos vienija jūra bei vėjo dvasia.
Pasirinkta šių metų tema – buriavimas ir vėjai – simbolizuoja žmogaus ryšį su jūra bei vėjo galią, jau šimtmetį lydinčią Lietuvos jūrinio buriavimo istoriją.
Šeštadienį, iki 18 valandos, Danės krantinėje prie Žvejo skulptūros vėl veiks pažinimo erdvė „Vėjo! Vėjo! Vėjo!“, o tuo pačiu metu lankytojų lauks interaktyvios veiklos su Memelio kaperiais „Įgulos vargas ir džiaugsmai“. Jose bus galima susipažinti su istoriniais jūrininkų kasdienybės darbais, paragauti tradicinio jūrinio maisto, stebėti laivų pakrovimo bei ginklų parengimo demonstracijas ir išbandyti senąsias jūrininkų pramogas.
Nuo 15 iki 17 valandos lankytojams bus atverti tradiciniai mediniai buriniai laivai.
Vakare, 18 valandą, prie Žvejo skulptūros vyks „Dangės flotilės“ įgulų pristatymas, tradicinių ir istorinių laivų regatos „Burpilis“ apdovanojimai bei pokalbiai apie buriavimo tradicijas ir jų reikšmę šiandien.
21 valandą šventės dalyviai bus kviečiami į naktišokius kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro folkloro kolektyvu „Alka“, kuriam vadovauja Jonas Kavaliauskas ir Elena Šalkauskienė.
Vienas įspūdingiausių renginio akcentų numatytas 23 valandą. Tarp Biržos ir Pilies tiltų vyks naktinis tradicinių istorinių laivų paradas „Nakties burės“, kurį papildys teatralizuotas pasirodymas „Neramumai Dangėje“ su „Memelio rekrutais“.
Liepos 26-ąją, sekmadienį, 9 valandą ryto renginį užbaigs iškilmingos „Dangės flotilės“ laivų išlydėtuvės. Jų metu bus pakeltas Pilies tiltas ir tradiciniai istoriniai laivai atsisveikins su Klaipėda iki kitų metų.
Šventė ir vandenyje – klaipėdiečiai kviečiami lankyti istorinius laivus
Visą savaitgalį Jūros šventės dalyvius Lietuvos jūrų muziejus kviečia susitikti ir drauge patirti „Dangės flotilės“ kuriamą jūrinę istoriją – išvysti tradicinius bei istorinius laivus, pajusti laivybos tradicijų dvasią ir geriau pažinti jūrinę Klaipėdos tapatybę.
Šių metų renginys sujungs dvi svarbias Lietuvos jūrinės istorijos kryptis – profesionalaus jūrinio buriavimo ištakas ir senąsias Kuršių marių burvalčių tradicijas.
(be temos)