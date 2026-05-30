Tarnystė žmonėms – teikiant dvasinę pagalbą

Susitikime su vyskupu A. Jurevičiumi dalyvavo Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės (KMSL) direktorė Aušra Nikolajevienė, Telšių vyskupo generalvikaras kanauninkas Vilius Viktoravičius, Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas doc. dr. Andrius Vaitkevičius, šios bažnyčios vikaras ir KMSL kapelionas Pranas Bartasūnas.
„Drįstu sakyti, kad ši diena ligoninei yra istorinė, nes pirmą kartą per 33 ligoninės gyvavimo metus čia lankėsi Telšių vyskupas A. Jurevičius, kartu su Kristaus Karaliaus parapijos klebonu kunigu A. Vaitkevičiumi bei šios parapijos kunigu ir mūsų ligoninės kapelionu P. Bartasūnu. Norisi pasidžiaugti, jog pastarieji metai ligoninei buvo ypatingi dvasine prasme. Praėjusiais metais įstaigoje buvo įkurta koplytėlė. Tai nuoširdžiai sukurta jauki vieta maldai, susikaupimui, vilčiai ir ramybei“, – akcentavo A. Nikolajevienė.
Svarbiausia – tarnystė žmogui
Anot A. Nikolajevienės, kapeliono dėka teikiama dvasinė pagalba ligoniams, jų artimiesiems ir darbuotojams.
„P. Bartasūno profesionalumas ir dvasingumas skleidžia bendruomenėje šviesą, vidinę ramybę, džiaugsmą, teikia viltį ar veda į susitaikymą net įsigalėjus sunkiausiai ligai. Reguliariai, kiekvieną ketvirtadienį, yra aukojamos šv. mišios, į kurias kviečiami pacientai, jų artimieji, darbuotojai“, – pasakojo ligoninės direktorė.
Pasak A. Nikolajevienės, rūpestis žmogumi yra ne tik medicininė priežiūra, bet ir tarnystė, kuriai būtina empatija ir pagarba. Be to, teikiant pagalbą ligoniams svarbu pasirūpinti tiek jų fizine sveikata, tiek dvasine ramybe.
„Šis vyskupo apsilankymas ypatingas ligoninės bendruomenei, kasdien dirbančiai nelengvą ir atsakingą darbą. Nuoširdžiai dėkoju gerbiamiems svečiams – vyskupui, kunigams už apsilankymą, maldą ir suteiktą palaiminimą mūsų bendruomenei“, – pažymėjo A. Nikolajevienė.
Šis vyskupo apsilankymas ypatingas ligoninės bendruomenei.
„Dirbate didžiulį darbą“
A. Jurevičius pasveikino visus susirinkusius ir pasidalijo, kad Telšių vyskupija bendrauja ir lanko įvairias organizacijas, susitikimai su jomis ypač dažni šventiniu laikotarpiu. Tikimasi, kad nuo šiol KMSL taps dar viena bendrystės ir prasmingų susitikimų vieta.
Vyskupas taip pat akcentavo, kad KMSL darbuotojų darbas – itin reikšmingas visiems pacientams, kadangi jie yra arčiausiai ligonių ir jiems savo darbu gali nešti ir gerus žodžius, ir viltį. Be to, tokį darbą, anot
A. Jurevičiaus, dirbti gali tik turintys tam pašaukimą.
„Kiekvienoje specialybėje yra tas pats, bet tiems, kurie dirba su žmonėmis, ar tai būtų dvasininkai, medikai ar mokytojai, visada yra pagunda prarasti jautrumą, širdies šilumą. Tad linkiu to neprarasti. Kartais reikia save sustabdyti. Kai vienas ligonis ar parapijietis supykdo, reikia nutilti, nusiraminti, nueiti į bažnyčią ar koplytėlę ir tyloje pabūti, atgaivinti vidų ir užuojautą žmonėms. Dirbate didžiulį, svarbų darbą. Ačiū jums už tai“, – padėkojo A. Jurevičius.
Pagalba – ne tik pacientams
A. Vaitkevičius nurodė, kad dvasinė pagalba žmogui yra labai svarbi tiek sveikstant, tiek ruošiantis kelionei į amžinybę.
„Labai džiaugiuosi, kad KMSL su gerbiama direktore Aušra pradėtas projektas tęsiasi jau apie vienerius metus ir ligoninėje yra oficialus kapelionas – mūsų parapijos kunigas Pranas, kuris teikia sakramentus, dvasinius pokalbius ir panašiai. Institucine prasme tai pirmiausia yra pagalba sergantiems žmonėms, bet taip pat ir personalui, kuris išgyvena įvairias situacijas: kai miršta pacientai, jaučiamas pervargimas ir sunkumai. Tai išsekina tiek dvasiškai, tiek emociškai, todėl darbuotojai taip pat turi galimybę gauti dvasinį palaikymą ir pagalbą“, – pasakojo A. Vaitkevičius.
„Dievas veikia per mus“
Kalbėdamas apie dvasinės pagalbos svarbą ligoniams, P. Bartasūnas akcentavo, kad viena didžiausių šiandienos problemų – žmonių išgyvenamas vienišumas.
„Ypač, kai patenka į slaugos namus, žmogus nedrįsta prašyti pagalbos, bendrauti. Kartais būna labai sunku „prisibelsti“ prie žmogaus. Reikia laiko ir bendravimo. Mūsų laikmetis turi problemą, kad yra labai mažai savanorių, kurie būtų didžiausia pagalba. Savanoriai – tai žmonės, kurie ateitų, padėtų paprastuose dalykuose, pavyzdžiui, pamaitintų ir skirtų savo laiką bendraudami. Tik po to žmogus pradeda atsiverti, išdrįsta kalbėti, kad turi ir dvasinius poreikius bei problemas. Tada jau ir aš galiu padėti“, – kalbėjo P. Bartasūnas.
Pasak kapeliono, ketvirtadieniais KMSL vykstančiose šv. mišiose meldžiamasi tiek už pacientus, tiek už visus ligoninėje dirbančius asmenis. Po mišių jis aplanko pacientus ir jų palatose.
„Kartais tikrai nuostabu, kad ateini pas vieną, pradedi bendrauti ir atsiranda du vietoj vieno, kurie nori priimti sakramentus. Sakyčiau, kad tai yra Dievo veikimas. Kartais jau nori išeiti iš palatos, ir žmogus pasako, kad irgi norėtų sakramento, nors iki tol buvo įsitikinęs, jog jam nereikia. Belieka tikėtis, kad Dievas per mus veikia“, – sakė P. Bartasūnas.