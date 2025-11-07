Tauralaukyje įsibėgėja šaligatvių įrengimo darbai

„Tauralaukio rajonas sparčiai keičiasi, kartu auga ir gyventojų skaičius. Todėl siekiame užtikrinti saugią ir patogią pėsčiųjų infrastruktūrą. Nauji šaligatviai sujungs jau anksčiau įrengtus takus, sudarydami vientisą tinklą patogiam judėjimui ir viešojo transporto stotelių pasiekimui“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Liepos mėnesį pasirašyta rangos sutartis su UAB „VVARFF“, kuri atlieka šaligatvių įrengimo darbus. Bendra jų vertė – apie 450 tūkst. eurų.
Šiuo metu darbai vyksta Smėlio, Debesų ir Akmenų gatvėse, o Vėjo gatvėje jie jau artėja prie pabaigos. Rangovas taip pat tvarko šaligatvius Virkučių gatvėje. Atsižvelgiant į oro sąlygas, darbus planuojama baigti lapkričio mėnesį.
Iš viso Tauralaukyje bus įrengta apie 2,9 km naujų šaligatvių, kurie sujungs anksčiau sutvarkytas gatves ir taps vientisos pėsčiųjų infrastruktūros dalimi.
Bendrai Klaipėdos mieste iki šių metų trečiojo ketvirčio pabaigos sutvarkyta daugiau kaip 7,6 tūkst. kv. m šaligatvių. Iš viso šiemet pėsčiųjų infrastruktūros atnaujinimui skirta apie 1,5 mln. eurų. Šaligatvių atnaujinimo mastas mieste auga, o darbų apimtys toliau nuosekliai didėja visose miesto dalyse.
