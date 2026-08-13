Teismas atmetė Klaipėdos zoologijos sodo skundą dėl draudimo įleisti lankytojus

Skunde teigiama, kad AAD, zoologijos sode užfiksavęs daugybę įvairių pažeidimų, savo poziciją grindžia patikrinimų aktais ir Zoologijos sodų komisijos išvadomis, kurios, pareiškėjo vertinimu, yra neteisėtai sudarytos ir todėl negaliojančios.
Pareiškėjas pažymi, kad abiejuose patikrinimuose dalyvavo neteisėtos sudėties komisija, neturėjusi tam reikalingų įgaliojimų, todėl abu patikrinimai laikytini atliktais neteisėtai.
Zoologijos sodas atmeta AAD pretenzijas dėl gyvūnų laikymo sąlygų, jų šėrimo ir kitų pažeidimų.
Skunde teigiama, kad uždraudimas įleisti lankytojus yra zoologijos sodo žlugdymas. O AAD prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.
„Pareiškėjas be pagrindo teigia, jog komisijos, dalyvavusios departamento atliktame Klaipėdos zoologijos sodo patikrinime, sudėtis neatitiko teisės aktų reikalavimų“, – konstatavo teisėjų kolegija.
Teisėjai atmetė ir kitus skundą pateikusio zoologijos sodo argumentus.
„Įvertinus minėtų aplinkybių ir bylos rašytinių įrodymų visumą, nenustačius atsakovo Aplinkos apsaugos departamento 2025 metų liepos 23 dienos sprendimo neteisėtumo pagrindų, pareiškėjo Klaipėdos zoologijos sodo skundas atmetamas kaip nepagrįstas“, – rašoma teismo sprendime.
Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Kaip skelbė BNS, šis privatus zoologijos sodas ne pirmą kartą patenka į Aplinkos apsaugos departamento akiratį.
Pernai iš jo buvo paimta apie 200 įvairių gyvūnų. Prokuratūra yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl ypač saugomų gyvūnų rūšių kritimo Klaipėdos zoologijos sode.
Atlikus neplaninį patikrinimą šiame zoologijos sode, paaiškėjo, kad nuo 2024 metų spalio iki pernai birželio krito 31 gyvūnas. Tarp nugaišusių gyvūnų – juodagalvis kapucinas, leopardai, liūtai, pumos, Amerikos bizonas, lūšys, kanos ir kiti. Dauguma šių gyvūnų priklauso saugomoms rūšims.
Aplinkosaugininkai pernai buvo nurodę, kurį laiką uždaryti zoologijos sodą.
BNS rašė, kad zoologijos sodas neturėjo dalies gyvūnų įsigijimo dokumentų, taip pat pažeidė laikymo sąlygas – gyvūnai laikyti per mažuose voljeruose, taip pat netinkamai šerti.
Šių metų vasario 3 dieną aplinkosaugininkai ten vėl atliko neplaninį patikrinimą, siekdami įvertinti gyvūnų laikymo sąlygas šaltuoju metų laiku. Nustatyta, kad jos buvo nepakankamos, neužtikrinta gyvūnų gerovė.
(be temos)