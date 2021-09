Telekomunikacijų bendrovė „Splius“ plečia rinką Klaipėdos regione

Tėvams patinka, vaikams – nelabai

Kaip pastebi bendrovės „Splius“ rinkodaros direktorė Inga Karickienė, vis daugiau tėvų atranda paslaugą „Stopas“ – pageidaujamu laiku internetas namuose gali būti laikinai sustabdytas.

„Splius“ klientams ši paslauga yra nemokama. Ją galima užsisakyti paskambinus nurodytu telefono numeriu arba savitarnos svetainėje www.manosplius.lt ir internetas bus laikinai sustabdytas. Pageidaujant interneto sustabdymui galima užsakyti konkretų kiekvienos dienos laiką.

Paslauga „Stopas“ atsirado iš klientės poreikio prieš daugelį metų, kai ji panoro atjungti internetą dėl pernelyg į žaidimus įnikusio paauglio sūnaus.

„Splius“ savo klientams, naudojantiems šią paslaugą siūlo ir tai, ko neturi kiti tiekėjai – ant kompiuterio ekrano galima užsakyti pageidaujamą užrašą, kuris pasirodo dingus ryšiui. Pavyzdžiui, „Justai, eik ruošti pamokų“. Kaip pastebi I. Karickienė, tėvai gana išradingi – vaikams tokiu būdu palieka nuo darbų sąrašo iki šmaikščių palinkėjimų.

Šia paslauga mielai naudojasi ne tik „Splius“ klientai, bet ir patys įmonės darbuotojai.

Naujiems klientams – palankios sąlygos

Šiemet kovo mėnesį bendrovei „Splius“ sukako 25 metai. Daugiau nei 15 metų Klaipėdoje dirbanti įmonė šiemet daug dėmesio skiria paslaugų plėtrai būtent šiame regione.

Naujausi taškai, kur „Splius“ pradėjo teikti savo paslaugas – Gargždai ir Kretinga.

„Čia klojami visiškai nauji tinklai pagal naujausią GPON technologiją, kuri klientui leidžia suteikti kokybišką ir itin spartų internetą iki pat galinio įrenginio. Naujiems savo klientams siūlome spartųjį internetą iki 1Gb per sekundę, išmaniąją televiziją. Šiaulių regione mūsų siūlomas internetas ir visas paslaugų aptarnavimas yra aukštumoje – tokių atsiliepimų sulaukiame iš savo klientų. Tokias pat kokybiškas paslaugas norime teikti ir Klaipėdos bei kitiems Šiaurės Vakarų regionų gyventojams“, – pasakojo rinkodaros direktorė.

Be interneto nebeįsivaizduojamos ne tik pagrindinės žmogaus veiklos: darbas, mokymasis, komunikacija, žinių gavimas, bet ir pramogos bei laisvalaikis. Tad iš tiekėjų tikimasi greičio, saugumo ir spartos, o visas šias savybes turi būtent šviesolaidinis internetas. „Splius“ šviesolaidinio interneto tinklas jau užima didžiąją dalį Šiaurės Vakarų Lietuvos teritorijos.

Dabar nauji „Splius“ klientai Gargžduose ir Kretingoje paslaugas gali užsisakyti itin palankiomis sąlygomis – spartusis internetas 1 Gb per sekundę mėnesiui kainuoja vos 6 eurus. Pageidaujantiems kartu su internetu teikiamos ir išmaniosios televizijos paslaugos.

Keičiasi TV žiūrovų įpročiai

Šiuo metu „ant bangos“ – išmanioji televizija, formuojanti visai kitokius vartotojų įpročius. Užimti žmonės nori patys rinktis, kada ir kokią laidą ar filmą žiūrėti. Su išmaniąja televizija galima taupyti laiką, prasukant reklamą, peržiūrai pasirinkti sau patogų laiką ar surengti kino ar sporto varžybų vakarą kartu su šeima, draugais.

Išmaniąją televiziją galima žiūrėti per skirtingus ekranus: televizorių, planšetę ar kompiuterį. Programų archyvas su sporto varžybomis, įdomiausiais filmais saugomas net iki 14 dienų.

Palyginti su konkurentais, „Splius“ siūloma kaina už išmaniąją televiziją yra mažesnė, o rekomenduojami planai prasideda nuo 4 eurų. Įmonė siūlo visas televizijas: išmaniąją, skaitmeninę, kabelinę.

„Dalis senjorų vis dar naudojasi analogine televizija – jiems pakanka siūlomų kanalų vos už 3 eurus per mėnesį. Jaunos šeimos dažniau renkasi nedidelį išmaniosios televizijos planą ir spartesnį internetą, pirmenybę teikdamos pastarajam“, – įvairius klientų poreikius pastebi I.Karickienė.

Tad būtent nuo klientų poreikių skiriasi ir siūlomas paslaugų paketo turinys. Klientas pagal savo poreikį ir kainą gali pasirinkti teikiamas paslaugas.

„Siekiame neprarasti ryšio su klientais ir įsiklausyti į jų norus. Stengiamės kuo greičiau reaguoti į bet kokią kliento užklausą“, – sakė rinkodaros direktorė.

Klientų patogumui šiuo metu bendrovė „Splius“ Klaipėdoje turi tris klientų aptarnavimo skyrius, kurie išsidėstę visame mieste. Du iš jų yra populiariuose prekybos centruose – „Molas“ ir „Akropolis“, o trečiasis – Naujakiemio g. 26. Užsukę į bet kurį iš jų klientai gali ne tik susimokėti už bendrovės teikiamas paslaugas, bet ir gauti išsamias konsultacijas dėl „Splius“ paslaugų užsakymo ar įrengimo.

Ryšys atspindi poreikius

Kuo gyvena paslaugų vartotojai, geriausiai padeda pajausti artimas ryšys su vietos bendruomene. Būtent šito siekia įmonė „Splius“ įsiliedama į naują rinką.

Šiauliečiams jau įprasta, kad bendrovė „Splius“ remia gimtojo miesto šventes, sporto renginius bei komandas. Kretingos ir Gargždų gyventojai taip pat pajuto šios draugystės naudą: įmonė remia futbolo „Gargždų banga“, Kretingos krepšinio komandas, jaunuolių grupę iš Gargždų „Garažo raktai“, dalyvaujančią šalies ralyje.

„Remdami įvairias veiklas norime įsilieti į vietos bendruomenę ir šviesti apie savo teikiamas paslaugas. Norime jausti, kuo gyvena mūsų klientai ir bendruomenės nariai“, – reziumavo I. Karickienė.

„Splius“ džiaugiasi lojaliais klientais ir už ištikimybę stengiasi atsilyginti.

LOJALUMO PROGRAMA. Visi klientai nuo sutarties pasirašymo kaupia lojalumo taškus, kuriuos gali iškeisti į prizus: firmines kuprines, gertuves ar kitus naudingus daiktus. Taškai kaupiami apmokant sąskaitas ir už buvimą mūsų klientais ne vienerius metus.

„SPLIUS“ MYLI SAVO KLIENTUS. Kitaip to nepavadinsi, nes tai dėmesys savo klientui, operatyvus aptarnavimas, klientų grįžtamojo ryšio tyrimai ir nuolatinis klientų aptarnavimo kokybės tobulinimas.

Kokiomis paslaugomis dar gali naudotis „Splius klientai“?

AKCIJA „VERTA“. Akcija „Verta“ klientams siūlo įvairius buitinius prietaisus įsigyti išsimokėtinai be jokio pabrangimo. Už įsigytus televizorius, kompiuterius, planšetes ar išmanųjį robotą siurblį klientai gali išsimokėti per ilgą laiko tarpą – 12, 24 ir 36 mėnesius, o prekes pristatome į namus bei prijungiame be papildomo mokesčio.

PINIGŲ KREDITO KREPŠELIS. Šuo nugraužė kabelį ar kompiuteris pilnas virusų? „Splius“ klientai, priklausomai nuo lojalumo (turimos sutarties trukmės), gauna virtualių pinigų kredito krepšelį, kurį gali panaudoti papildomoms paslaugoms apmokėti.

KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO KURSAI. Kartą per metus „Splius“ klientai gali pasinaudoti nemokamais 14 akademinių valandų kompiuterinio raštingumo kursais Šiauliuose ar Klaipėdoje. Kursus veda „Išmaniosios mokyklos“ specialistai dėstytojai, paskirstydami kursų dalyvius pagal kompiuterinio raštingumo kompetencijų lygį.