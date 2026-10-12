Tesime – Klaipėdos uosto ir „Neto terminalas“ ginčas

LVAT spalio 7 dieną įpareigojo Regionų administracinį teismą iš naujo nagrinėti Klaipėdos uosto direkcijos skundo dėl šiemet pavasarį miesto tarybos priimto sprendimo neleisti „Neto terminalui“ veikti priėmimo klausimą.
„Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą, (...) skundo priėmimo klausimas perduodamas (...) nagrinėti iš naujo“, – konstatavo LVAT.
Miesto meras Arvydas Vaitkus yra teigęs, jog taryba taip nusprendė, kad nepablogintų gyvenamosios aplinkos kokybės ir apsaugotų žmonių sveikatą, o tokiai veiklai turi būti ieškomos kitos teritorijos, toliau nuo gyvenamųjų namų. Įmonės planams priešinasi gyventojai.
Uosto direkcijos vadovas Algis Latakas yra sakęs, tarybos nepritarimas „Neto terminalo“ veiklai uoste yra neteisėtas ir nepagrįstas.
LVAT nutarė, kad atsisakydamas priimti skundą teismas klaidingai nusprendė, jog uostas neįrodė tarybos sprendimo neigiamos įtakos jo teisėms.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad tokia įtaka egzistuoja, kadangi uostas savo teisę ginčyti valdžios sprendimą grindė materialiniu suinteresuotumu – jis „Neto terminalui“ nuomoja 53,6 tūkst. kv. metrų ploto žemės sklypą, kur bendrovė ir nori krauti automobilius.
„Ginčijamas tarybos sprendimas yra tiesiogiai susijęs su šių sklypų naudojimu (...) pagal nuomos sutartį, todėl tarybos neigiamas sprendimas daro tiesioginę įtaką pareiškėjo kaip uosto žemės valdytojo ir nuomotojo turtiniams bei sutartiniams interesams“, – konstatavo LVAT.
Teisėjų kolegija taip pat mano, kad uostas ir su juo susijusi infrastruktūra yra valstybinės reikšmės, valstybei generuoja ekonominę naudą, todėl jo veikla ir plėtra yra „tiesiogiai susiję su valstybės ekonominiais ir saugumo interesais“.
„Sprendimas, kuriuo ribojamas uosto teritorijos naudojimas pagal jos funkcinę paskirtį, daro neigiamą įtaką ne tik bendrovės galimybėms vykdyti įstatymu pavestas funkcijas, bet ir riboja efektyvų valstybės turto panaudojimą“, – aiškino LVAT.
Kaip šiemet pavasarį skelbė portalas lrt.lt, apie tai, kad Žvejybos uosto rajone, uosto teritorijoje planuojama krauti ir laikyti automobilius, gyventojai sužinojo pernai. Viena bendrovių išsinuomojo šią teritoriją, tuomet žmonės sukilo – kreipėsi į politikus, o taryba tokiai veiklai nepritarė.
25-eriems metams 5 hektarus išsinuomojusio „Neto terminalo“ direktorius Tomas Eirošius tuomet sakė tapęs situacijos įkaitu, jau išleidęs kelis šimtus tūkstančių eurų nuomai, projektavimui, teritorijos tvarkymui. Anot jo, įmonė laimėjo skelbtą konkursą, planavo investuoti 10–20 mln. eurų.
(be temos)