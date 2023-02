Tiltai Klaipėdoje – stabilūs

Po to, kai Kaune ir Kaišiadoryse griuvo tiltai, nerimaujama, ar tokia pat lemtis neištiks ir Klaipėdoje esančių senųjų tiltų. Gyventojai klausia, ar tiltus kas nors apskritai prižiūri, tikrina jų būklę ir patvarumą.

Vienas tokių – Biržos tiltas, pastatytas 1948 m.

Siūlyta ant jo riboti automobilių greitį iki 20 km/val., tačiau tokie ribojimai didintų taršą senamiestyje.

Anot uostamiesčio savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Andriaus Dobranskio, jau ruošiamasi Biržos tilto remontui.

Remonto darbus planuojama pradėti šiais metais ir pabaigti per dvejus metus.

„Šiuo metu Biržos tiltas nėra profilaktiškai kilnojamas (pakeliamas tik esant rimtam poreikiui). Šiam tiltui yra parengtas remonto projektas. Remonto darbus planuojama pradėti šiais metais ir pabaigti per dvejus metus. Numatoma sutvarkyti prietilčius ir tilto dangą, atnaujinti konstrukcijas, perdažyti turėklus ir apšvietimo stulpus, taip pat įdiegti naują pakėlimo automatiką. Šis tiltas šiuo metu saugus eksploatuoti, tik dėl 2020 m. atliktos ekspertizės pasiūlymo yra sumažintas leistinas greitis“, – teigė A. Dobranskis.

Pagal rangos sutartį rangovas bendrovė „Gatas“ Klaipėdoje prižiūri 16 tiltų, iš kurių du yra kilnojami.

Andrius Dobranskis. Vytauto Liaudanskio nuotr.

„Nuolatinis tiltų būklės stebėjimas kartu su nuolatinėmis apžiūromis atliekamas vieną kartą per mėnesį. Rangovas taip pat vykdo smulkaus remonto darbus – turėklų, tilto dangos remontą, betono konstrukcijų išdaužų remontą, lietaus nuvedimo sistemų valymą ir remontą. Navigacinio sezono metu (nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.) vieną kartą per mėnesį vyksta profilaktiniai tiltų pakėlimai“, – paaiškino pašnekovas.

Kiti Klaipėdoje esantys tiltai taip pat prižiūrimi ir pavojaus nekelia.

„Pagal tiltų priežiūros rangovo pasiūlymą 2022 m. atliktos trijų tiltų keliamosios galios ir konstrukcijų būklės ekspertizės (viaduko per geležinkelį Taikos pr., tilto per Dangę Tauralaukyje, tilto per Dangę Mokyklos gatvėje). Nustatyta, kad visų trijų tiltų keliamoji galia atitinka tiltų pasuose deklaruojamą keliamąją galią, tačiau artimiausiu metu reikalinga atlikti kai kurių konstrukcijų remontą. Todėl remiantis ekspertizių išvadomis bus rengiami tiltų konstrukcijų remonto projektai“, – sakė A. Dobranskis.