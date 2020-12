Tiltų gatvė – be mašinų?

Namas siūbuoja kaip laivas

Senamiesčio gyventojai nori, kad Tiltų gatvėje savaitgaliais būtų uždaromas automobilių eismas – kaip Gedimino prospekte Vilniuje.

Žmonės norėtų ramybės ir nakties metu, tad siūlo eismą riboti bent jau nuo 20 iki 6 val. ryto.

"Tiltų gatvėje ir toliau niekas nepaiso greičio apribojimų. Negi taip sunku vibracijų išvargintiems žmonėms duoti ramybę bent nuo 20 iki 6 valandos? Ar nevertėtų ramybės valandomis šios gatvės laikinai uždaryti, kaip, pavyzdžiui, Gedimino prospekto? Dėl nestabilaus grunto duobės ten toliau atsiveria, o kai maršrutinis transportas ar taksi dar ir du tris kartus viršija greitį, nes greičio ribojimai tiesiog neveikia, namas vibruoja taip, kad iš lovos pašoka ir vaikas, ir visi kiti miegantys. Nuo palangės krenta daiktai, nes namas siūbuoja kaip laivas. Tai yra nenormalu", – skunde savivaldybei problemą nupasakojo gyventojai.

Kiekvieną dieną Tiltų gatve pravažiuoja 6 tūkst. transporto priemonių, didesnė jų dalis – sunkiasvoriai autobusai.

Automobilių greitis šioje gatvėje sumažintas iki 20 km/val. ribos. Vasarą čia kurį laiką veikė ir išmanusis greičio matuoklis, tačiau gyventojai ir toliau pyksta.

Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitis Renaldas Kulikauskas tikino, jog senamiesčio gyventojai nori teisės į orų poilsį.

"Klaipėdos valdžia jau daugybę metų neranda valios ir lėšų senamiesčio grindiniui sutvarkyti, kad jis bent jau būtų lygus. Senamiesčio gyventojai supranta, kad miestui Tiltų gatvė yra labai svarbi susisiekimo arterija. Ne kartą, kaip seniūnaitis, kreipiausi į savivaldybę, kad Tiltų gatvės grindinys būtų deramai sutvarkytas. Pažadėta tai padaryti kitais metais. Tačiau siūlome bent jau savaitgaliais drausti eismą. Juk keletą metų buvo draudžiamas eismas, ir tai buvo puiku", – vietos gyventojų poziciją dėstė seniūnaitis R.Kulikauskas.

Senamiesčio gyventojai, auginantys vaikus, ypač nerimauja dėl mažųjų patiriamo streso naktimis.

Gyventojai kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) ir užsakė triukšmo tyrimą.

Viršija higienos normas

Rugpjūčio 11 d. atlikto tyrimo išvadose skelbiama, kad vibracija gyvenamose patalpose iš tiesų viršija Lietuvos higienos normas.

"Tai reiškia, kad gyvenimas tokioje aplinkoje kenkia sveikatai ir turtui. Lietuvos įstatymai numato, kad taip neturi būti. NVSC Klaipėdos departamentas kreipėsi į Klaipėdos savivaldybės administraciją ir informavo apie atliktų matavimų rezultatus, prašydamas pateikti informaciją apie tai, kokių priemonių numatoma imtis siekiant užtikrinti Lietuvos higienos normos reikalavimų vykdymą", – pasakojo R.Kulikauskas.

"Kiekvieną dieną Tiltų gatve pravažiuoja 6 tūkst. transporto priemonių, didesnė jų dalis – sunkiasvoriai autobusai. Kiekvienas jų kartu su keleiviais sveria 16–20 tonų. Prieš 100 metų Tiltų g. buvo lygiai tokia pat – toks pat netvirtas grindinio pagrindas, tokie pat akmenys. Tačiau prieš 100 metų vietos valdžia išleido įsaką, kad šia gatve negali važiuoti sunkesnės nei 8 tonų transporto priemonės", – aiškino R.Kulikauskas.

Renaldas Kulikauskas / Redakcijos archyvo nuotr.

Senamiesčio gyventojai pastebi, jog nuo vibracijos skilinėja senamiestyje esančių namų fasadai, o prievolė juos tvarkyti gula ant pačių gyventojų pečių.

Todėl senamiesčio bendruomenė savivaldybės prašo ne tik deramai sutvarkyti Tiltų gatvės grindinį, bet ir numatyti lėšų paveldui priklausančių namų fasadų tvarkymui.

"Turėdami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro tyrimą dėl vibracijos, mes galėtume kreiptis į teismą. Tačiau bendruomenė supranta šios arterijos reikšmę miestui ir mėgina kitais būdais tartis su miesto valdžia, kad bent jau gatvė būtų sutvarkyta. O gal ir vertėtų kelti diskusiją apie eismo uždarymą savaitgaliais?" – kalbėjo R.Kulikauskas.

Suks ratais

Viešajai įstaigai "Klaipėdos keleivinis transportas" laikinai vadovaujantis Andrius Samuilovas tikino, jog senamiesčio grindinys, koks jis bebūtų, autobusų negadina.

"Autobusų tvarkaraščių perprogramavimas nebūtų didelė bėda. Tačiau autobusų sukimas ratais aplink senamiestį atims laiko. Mums tai būtų papildoma rida. Kai važiuoji tiesiai, atrodo, kad tas senamiestis yra kišenės dydžio. Viens du ir pervažiuoji. Tačiau sukant Pilies gatve, Danės ar Naujojo Sodo gatvėmis, susidaro nuo 2 iki 3 kilometrų apylanka. Per mėnesį tai būtų keliasdešimt tūkstančių kilometrų", – pasakojo A.Samuilovas.

Remontai: Tiltų gatvės grindinys remontuojamas kone kiekvienus metus, tačiau vietos gyventojams tai nekelia jokio džiaugsmo. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Jis suskaičiavo, kiek toks siūlymas kainuotų viešajai įstaigai "Klaipėdos keleivinis transportas", kurios savininkė yra miesto savivaldybė.

"Kas brangiau: ar grindinio sutvarkymas, kad jis nekeltų triukšmo, ar tuščias autobusų važinėjimas ratais? Paskaičiuokime, ar geriau 200 tūkst. eurų skirti senamiesčio grindinio sutvarkymui, kai remonto užteks dešimčiai metų, ar tuščiai iššvaistyti tokią pat sumą važinėjimams ratais? Kas protingiau?" – retoriškai klausė A.Samuilovas.

Įstaiga "Klaipėdos keleivinis transportas" po eismo uždarymo Tiltų gatve prarastų ir senamiestyje esančią autobusų stotelę.

"Atidarius šią stotelę srautų tik padidėjo. O tai reiškia, kad žmonės važiuoja į senamiestį autobusais, o ne automobiliais. Atsirado poreikis, ir tai yra gerai", – konstatavo A.Samuilovas.

Sprendimo kaina – milijonai

Skaičiuodamas, koks kilometražas prisidės vieno autobuso maršrutui, A.Samuilovas siūlė skaičiavimus pradėti nuo papildomų 2–3 kilometrų, kurie susidarytų aplenkiant senamiestį.

"Šia miesto dalimi važiuoja 80 autobusų, kurių kiekvienas, grubiais skaičiavimais, važiuoja aštuonis reisus. Vadinasi, per vieną dieną tai yra 640 reisų per vieną tašką. Padauginus šį skaičių bent iš dviejų kilometrų, susidarys 1 280 kilometrų. Tiek papildomų kilometrų susidarytų per vieną dieną. Vienas kilometras preliminariai kainuoja vieną eurą. Vadinasi, per vieną dieną įmonei šis sprendimas mažiausiai kainuotų 1 280 ar net 1,5 tūkst. eurų", – skaičiavo A.Samuilovas.

Jei būtų nuspręsta Tiltų gatvę uždaryti savaitgaliais ir švenčių dienomis, kiek tai kainuotų savivaldybės įmonei per metus?

"Per metus savaitgaliai sudaro 106 dienas, dar per metus būna 15 šventinių dienų. Iš viso –121 diena. Padauginus iš vienos dienos įkainio, išeina apvali suma. Tiltų gatvės uždarymas savaitgaliais kainuotų nuo 160 tūkst. iki 180 tūkst. eurų. Jei būtų nuspręsta eismą Tiltų gatve uždaryti visiems laikams, tai kainuotų milijonus eurų", – teigė A.Samuilovas.

Vadovas kėlė ir kitą klausimą: jei eismas per miesto centrą bus leidžiamas tik Pilies gatve, ims formuotis spūstys, gyventojai nebesirinks viešojo transporto kaip geresnės alternatyvos, nes tiek pat laiko sugaiš važiuodami automobiliu.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

"Kam važiuoti autobusu, kai tas pats bus važiuojant mašina? O mes juk siekiame, kad miesto centras nedustų nuo automobilių išmetamųjų dujų. Kai buvo remontuojamas Biržos tiltas ir autobusai suko tik Pilies gatve, mūsų keleivių srautai sumažėjo 6–7 procentais. Vadinasi, tokie sprendimai yra jautrūs", – pastebėjo A.Samuilovas.

Gerovė kitų sąskaita?

Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus vedėjas Rimantas Mockus tikino, kad siūlymas uždrausti eismą Tiltų gatve nebūtų korektiškas kitų gatvių gyventojų atžvilgiu.

"O kur važiuotų autobusai? Jie važiuotų Galinio Pylimo gatve, Pilies gatve. O ten taip pat yra gyvenamųjų namų. Tiltų gatvėje sumažinome leistiną greitį iki 20 km/val. Visame senamiestyje galioja toks greičio ribojimas. Antras argumentas – siekiame prioriteto, kad žmonės į senamiestį važiuotų viešuoju transportu. Tai yra daug geriau nei važiuoti automobiliais ir ieškoti vietų, kur juos palikti. Čia yra senamiestis ir tai yra visuose Europos miestuose vyraujanti realybė", – patikino R.Mockus.

Jis paaiškino, kad, nukreipus eismo srautus kitomis gatvėmis, jos tikrai nukentės.

"Pilies gatvėje turime po dvi eismo juostas abiem kryptimis. Papildomų gatvių nėra ir jų naujų neatsiras. Kuo tai baigsis, jei "paleisime" eismą aplinkinėmis gatvėmis? Bus spūstys. Mes tai jau ne kartą esame matę", – tikino R.Mockus.