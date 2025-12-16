Tvarkėsi Darbėnų seniūnija: įgyvendinti įvairūs atnaujinimo darbai

„Darbėnų gimnazija tapo pirmąja rajono mokykla po daugiau kaip dešimtmečio maitinimo organizavimą perėmusi į savo rankas, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė. – Šiam svarbiam žingsniui reikėjo pasiruošti – atitinkamai pritaikyti ir atnaujinti patalpas, įsigyti įrangos virtuvei. Savivaldybė tam skyrė 150 tūkst. eurų: 120 tūkst. Eur – įrangai įsigyti, 30 tūkst. Eur – patalpoms. Šios investicijos jau pasiteisino – dėl pagerėjusios maisto kokybės ir sumažėjusios patiekalų kainos mokyklos valgykloje valgo gerokai daugiau mokinių nei anksčiau.“
Per šiuos metus modernizuota didelė dalis Darbėnų seniūnijos gatvių apšvietimo: modernizavimo darbai atlikti Grūšlaukės kaimo Peldžių, Mokyklos, Jazminų, Lakštingalų, Laukų ir Ąžuolų gatvėse, Darbėnų miestelio Smėlio ir Lakštingalų gatvėse, Senosios Įpilties kaime naujais LED šviestuvais pakeista 30 senų natrio lempų šviestuvų.
Metams baigiantis, Lazdininkų kaime atsirado nauja poilsio erdvė: įrengtas nedidelis paplūdimys, tinklinio ir vaikų žaidimų aikštelės, pavėsinių, lieptų bei kt., sudarytos sąlygas gyventojams ir svečiams aktyviai leisti laisvalaikį bei patogiai ilsėtis prie vandens.
Tvarkytos ir kitos viešosios erdvės: Juzumų kaimo Girininkijos gatvėje ir Laukžemės kaimo Šventosios gatvėje pašalinti avarinės būklės medžiai, Darbėnų miestelio Vytauto Didžiojo parke atlikti medžių genėjimo darbai, nuo savaiminių krūmų ir medžių išvalytas Senosios Įpilties piliakalnis.
Savivaldybei pernai pradėjus įgyvendinti kol kas precedento visoje Lietuvoje neturinčią idėją sukurti vieningą lauko informacinių stendų tinklą svarbiausiems baltų kultūros paveldo paminklams, šiemet įrengtas naujas, modernus lauko informacinis stendas Senosios Įpilties piliakalnio papėdėje. Tai jau antrasis naujos kartos stendas rajone – 2024-aisiais toks stendas įrengtas Kretingos piliavietės (Ėgliškių-Andulių piliakalnio) papėdėje.
Rūpinantis mažąja architektūra, 2025 m. atnaujinta senoji koplytėlė Akmenalių kaime, pakeičiant sutrūnijusias koplytėlės detales, atnaujinant stogelį ir langelį.
Taip pat šiemet atnaujintas paminklas partizanams Nausėdų kaime, prisidedant prie istorinės atminties išsaugojimo.
Atlikti ir Laukžemės kaimo kapinių vartų atnaujinimo darbai – metaliniai vartai buvo suremontuoti, nucinkuoti ir perdažyti.
„Nemažai darbų atlikta Darbėnų seniūnijos keliuose ir gatvėse. Išasfaltuota Senosios Įpilties kaimo Vidurinė gatvė, Grūšlaukės kaimo Jazminų gatvė. Asfalto danga atnaujinta Grūšlaukės kaimo Lakštingalų gatvėje, Kumpikų kaimo Liepų ir Bitininkų bei Laukžemės kaimo Miško ir Žiburių gatvių ruožuose. Taip pat sutvarkyta dalis Lazdininkų kaimo Tvenkinio gatvės kelkraščių, juos pažeminant ir įrengiant griovius su nuovažomis į laukus, – sakė V. Preibienė. – Seniūnijos keliuose ir gatvėse užlygintos duobės, kelių ir gatvių būklė gerinta žvyruojant, užpilant skaldos bei greideriuojant žvyruotas gatves.“
Darbėnų seniūnija pasirūpino pakeisti naujais senus įstaigos dirbtuvių langus, taip pagerinant darbo sąlygas ir sumažinant šilumos nuostolius.
Taip pat atnaujintas Darbėnų ambulatorijos pastato fasadas, šiuo metu atliekami Darbėnuose, Vaineikių g. 2, esančio namo taikomieji tyrimai, kurių metu vertinama pastato konstrukcijų būklė.
Per kitus rinkimus Laukžemės, Senosios Įpilties, Lazdininkų balsavimo apylinkėse balsuojantys asmenys su negalia galės tai daryti patogiau – jau pasirašyta sutartis dėl šių apylinkių pritaikymo negalią turintiems asmenims, užtikrinant patogų ir saugų patekimą į balsavimo patalpas.
Kretingos rajono savivaldybė ir toliau ketina nuosekliai investuoti į infrastruktūros gerinimą visame rajone.
