Ukrainos kolegoms – aplinkosaugininkų parama

Lietuviai vyko į Lenkiją, kur šalia Lenkijos ir Ukrainos pasienio esančioje Peremislio apskrityje susitiko su Verkhovynos nacionalinio gamtos parko ir Odesos srities Majaki kaimo bendruomenės nariais.
Kolegoms iš karo kamuojamos šalies buvo perduota reikšminga humanitarinė pagalba – du iš Aplinkos apsaugos departamento perimti automobiliai („Ford“ ir „Kia“) bei kompiuterinė įranga.
Nuo 2022 m. tai buvo jau šeštasis direkcijos atstovų susitikimas su kolegomis iš Ukrainos, buvo atgabenta įvairios humanitarinės pagalbos.
Direkcija jau ne vienerius metus palaiko glaudų ryšį su Žemutinio Dniestro, „Pushcha Radzivila“ (liet. Radvilų girios) ir kitais Ukrainos nacionaliniais gamtos parkais.
Ankstesnių susitikimų metu Žemutinio Dniestro nacionaliniam gamtos parkui Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija yra perdavusi dvi transporto priemones – katamaraną ir iš Kuršių nerijos nacionalinio parko gautą automobilį „Subaru“. Taip pat – mikroautobusą bei kitą vertingą įrangą.
Šių metų birželį vykusiame susitikime Verkhovynos nacionaliniam gamtos parkui buvo perduotas automobilis „VW Caddy“ bei nešiojamųjų kompiuterių, o Tuzlos įlankų nacionaliniam parkui atiduotas šakų smulkintuvas ir Radiacinės saugos centrui anksčiau priklausę nešiojamieji kompiuteriai.
Kitoms Ukrainos saugomoms teritorijoms direkcija taip pat yra perdavusi du automobilius, katerį bei kitą reikšmingą humanitarinę pagalbą.
Nepaisant šalyje vykstančio karo, Ukraina ir toliau stengiasi skirti didelį dėmesį saugomų teritorijų priežiūrai ir išsaugojimui. Saugomos gamtinės teritorijos Ukrainoje užima apie 6,8 proc. šalies ploto (Lietuvoje 18,4 proc.). Iš viso Ukrainoje yra net 53 nacionaliniai gamtos parkai.
Verkhovynos nacionalinis gamtos parkas, su kurio atstovais direkcijos darbuotojai susitiko pastarojo vizito metu, yra atokiausia ir sunkiausiai pasiekiama Ukrainos Karpatų dalis.
Todėl čia galima pamatyti natūralius, per milijonus metų susiformavusius kraštovaizdžius.
Tai vienintelė vieta, kur žemės paviršiuje galima regėti metamorfinės uolienas, kurios kitur slepiasi po paleozojaus ir mezozojaus laikotarpius menančių nuosėdų sluoksniu.
Naujausi komentarai